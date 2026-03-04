Deviza
emlékérme
II. Rákóczi Ferenc
Magyar Nemzeti Bank
érme
Papp László

Itt az új 25 ezer forintos és a 40 ezres

A Magyar Nemzeti Bank a gyűjtőket megcélozva két új pénzérmét jelentet meg ezüst és színesfém változatban, négy különböző névértékben. Az érmék már előjegyezhetők.
Világgazdaság
2026.03.04, 17:01
Frissítve: 2026.03.04, 17:17

Az új pénzérmék más-más névértéket képviselnek. Az Origo beszámolója szerint az előjegyzésük március 2-án már elindult, és aki még szeretne vásárolni belőlük, annak nem árt sietnie, mert csak nyolc napig és a készlet erejéig szerezhető be a négy eltérő változatban készülő emlékérme. 

Papp László születésének 100. évfordulója, emlékérme
A Papp László születésének 100. évfordulója alkalmából kibocsátott két eltérő névértékű emlékérme / Fotó: MNB

A BAON felhívja a figyelmet arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékérmék mindig valamilyen jeles évfordulóhoz kötődnek. Kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, azaz az üzletekben nem lehet fizetni velük, de a gyűjtőknek mindenképpen sokat érhetnek. A későbbiekben az áruk jóval magasabbra emelkedhet, attól függően is, hogy hány darab készült belőlük. A ritkább érmék akár vagyonokért is gazdára találhatnak évekkel, évtizedekkel később. 

Kétféle emlékérme, négyféle névértékben

A Magyar Penzvero Zrt. weboldalon található információk alapján a Magyar Nemzeti Bank 2026-os emlékérme-kibocsátási programja keretében március végén két új, különleges tematikájú emlékérme jelenik meg. 

  • Március 25-én bocsátják ki a Papp László születésének 100. évfordulója alkalmából az egyik új pénzérmét. Készül nemesfémből egy 5000 forintos, és ezüstből egy 25 000 forintos érme, mindkettőn a magyar bokszoló arcképe látható majd. A kisebb értékűből ötezret, a nagyobból négyezret adnak ki. Az érméket Veres Gábor tervezte.
  • Március 27-én jelenik meg II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából a másik új pénzérme. A 6000 forint névértékű nemesfémből, a 40 000 forintos ezüstből lesz. 5-5 ezer darabot vernek belőle. Tervezője: Szanyi Borbála.

A kibocsátásról további részletekkel itt szolgálunk.

 

