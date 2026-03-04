Deviza
EUR/HUF383,88 -0,73% USD/HUF330,03 -0,92% GBP/HUF440,53 -0,93% CHF/HUF423,01 -0,68% PLN/HUF89,92 -0,2% RON/HUF75,35 -0,68% CZK/HUF15,75 -0,75% EUR/HUF383,88 -0,73% USD/HUF330,03 -0,92% GBP/HUF440,53 -0,93% CHF/HUF423,01 -0,68% PLN/HUF89,92 -0,2% RON/HUF75,35 -0,68% CZK/HUF15,75 -0,75%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 872,29 +2,64% MTELEKOM2 150 +0,94% MOL3 660 +0,38% OTP37 490 +4,72% RICHTER11 640 +0,43% OPUS544 +3,23% ANY7 260 +4,01% AUTOWALLIS160,5 +4,22% WABERERS5 080 +4,74% BUMIX9 648,75 +2,05% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 584,93 +3,27% BUX123 872,29 +2,64% MTELEKOM2 150 +0,94% MOL3 660 +0,38% OTP37 490 +4,72% RICHTER11 640 +0,43% OPUS544 +3,23% ANY7 260 +4,01% AUTOWALLIS160,5 +4,22% WABERERS5 080 +4,74% BUMIX9 648,75 +2,05% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 584,93 +3,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
iráni konfliktus
EU-csúcs
energiabiztonság
Barátság kőolajvezeték

Zelenszkij elsápadt? Ezért kerülgeti Brüsszel a Barátságot: megváltozott a magyar választás előtti EU-csúcs napirendje

Rendkívüli hírben közöltük: kedden Brüsszel kiszivárogtatta, hogy teljes fordulat állt be álláspontjában az Ukrajnába küldendő vizsgálóbizottság ügyében. A Barátság kőolajvezeték lezárása verte ki a biztosítékot Budapesten és Pozsonyban, Brüsszelben erre a fülük bojtját sem mozgatták, közben azonban háború tört ki Iránban. Az Európai Tanács elnökének egy szerdai beszédéből derült ki: megváltozott a magyar választás előtt esedékes EU-csúcs napirendje – a hozzátett ügy még nem is szerepel a hivatalos brüsszeli dokumentumban.
Pető Sándor
2026.03.04, 17:13
Frissítve: 2026.03.04, 17:13

Ha Budapesten és Pozsonyban tudatos összejátszást olvastak ki Brüsszellel, miután keleten Ukrajna, délen Horvátország zárta el az olajcsapot Közép-Európa számára, erre minden ok megvolt. A magyar és szlovák panaszra az olajblokád miatt az Európai Bizottságban a fülük botját se mozgatták. Közben kitört az iráni háború, a választásokra készülő Magyarországra szánt energiakáosz helyette az Európai Unió egészébe költözött. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerdai beszédéből kibukott: megváltozott a magyar választás előtti utolsó EU-csúcs napirendje.

Ennek a barátságnak nem a Barátság kőolajvezeték az alapja, vagy ha igen, sajátos szempontból
Ennek a barátságnak nem a Barátság kőolajvezeték az alapja, vagy ha igen, sajátos szempontból Fotó: AFP

A változás a február 16-án közzétett hivatalos napirendben még nem is szerepel

A dokumentum szerint az uniós állam- és kormányfők március 19-én és 20-án a következőkről tárgyalnak Brüsszelben:

  1. Ukrajna
  2. Közel-Kelet
  3. Versenyképesség és az egységes piac 
  4. A következő többéves pénzügyi keret
  5. Európai védelem és biztonság
  6. Migráció.

António Costa szerdán az Európai Beruházási Bank fórumán szólalt fel, így nem csoda, hogy beszéde jó része a csúcs napirendjén egyébként is szereplő versenyképességről szólt. Odáig ment, hogy kimondta: "ahogy 2025-öt az Európai Védelem évévé tettük, 2026-ot az Európai Versenyképesség évévé tesszük".

Rosszmájúak ugyan rengeteg kérdést tehetnének fel, az Ursula von der Leyen vezett Európai Bizottság valóban erősítette-e az uniós versenyképességet, vagy fordítva. 

Mindenesetre Costa beszédének derekán egyszer csak felbukkant a következő meghökkentő gondolat, amelyet eleddig inkább a brüsszeliták bírálóinak a szájából hallhattunk kritikaként, mint az övékből felismerésként. Persze, most sem úgy, mintha a hivatalos brüsszeli politika következménye lenne:

Jelenleg valóban igaz, hogy Európa egyes részein az energia körülbelül kétszer olyan drága, mint az Egyesült Államokban, és háromszor drágább, mint Kínában. Ez aláássa a versenyképességünket.

Ezt követően az Európai Tanács elnöke a következőt is közölte:

Az Európai Bizottsággal szorosan együttműködve sürgősen megvizsgáljuk a konkrét intézkedéseket a következő, márciusi Európai Tanács ülésünkön.

Costa ugyan megjegyzi: a Közel-Keleten folyó válság újra megmutatta, mennyire létkérdés Európa számára az energiafüggetlenség. Az EU-csúcs napirendjében történt változást és a sürgősséget azonban nem ezzel vezette be, s le.

Iráni háború: az EU pillanatok alatt került a válság szélére, ezt nem lehet félresöpörni

Mégsem nehéz kitalálni, hogy az iráni háború következményei a kiváltó oka annak, hogy a témával az Európai Bizottságnak kiemelten kell foglalkoznia és válaszokat adnia.

Csak az Irán elleni amerikai-izraeli támadást követő első piacnyitás kellett hozzá, hogy máris előkerüljenek a kérdőjelek azzal kapcsolatban, amit Brüsszel az elmúlt években csinált. Az olaj és az európai földgáz ára az egekbe emelkedett a Hormuzi-szoros lezárása nyomán. 

Brüsszel hivatalos energiapolitikája, a "diverzifikálás" olyan mértékben ment félre, hogy az elemzők már azt fontolgatják, nem süllyed-e az Európai Unió akár még a magyar választás előtt válságba, ha az iráni krízis hetekig nem enyhül. 

A kifacsart értelmű diverzifikálás az EU esetében azt jelentette, hogy nem bővítették az unió számára elérhető energiaforrásokat, hanem az olcsó oroszról "lecsavarodtak", a drága amerikaira meg rá. Amíg aztán Donald Trump hatalomra kerülése ezt a választást is megsavanyította – úgyhogy jött a katari LNG, ami azonban az iráni háború miatt már nem hogy csak nem tud jönni, de még a gyártását is felfüggesztették. 

Ha az energia már most napirendre kerül, aligha lehet félretenni a Barátság-botrány ügyét

Ilyen előzmények után – amit az Északi Áramlat gázvezeték ukrán felrobbantása, újabban a Barátság kőolajvezeték ukrán lezárása kísért –, az EU egyszerűen nem teheti meg, hogy a tagállamok vezetőinek csúcsértekezletén ne legyen kiemelt téma az energia. 

Ha pedig ez van a napirenden, biztosan nem megkerülhető, hogy téma legyen az EU-tagok panasza, akiknek helyzetét mindezek tetejébe még olajblokáddal is nehezíti a nem EU-tag Ukrajna.

Az ukránok orosz támadás okozta rongálására hivatkoznak, tagadják, hogy a Barátság működőképes – amit Orbán Viktor magyar kormányfő pedig műholdfelvételekkel bizonyított, vizsgálóbizottság beengedését pedig a múlt héten megtagadták. Az utóbbi nem verte ki az áramot Brüsszelben az iráni támadás előtt – a fordulat a támadást követően állt be. 

Légynek lenni ilyenkor jó bizonyos falakon. Valódi fordulat történt-e, majd értékelik a politikusok, a laikus csak annyit jegyezhet meg: időt húzni így is lehet, miközben fogynak a szlovák és magyar olajtartalékok.  A magyar miniszterelnök az ukrán olajblokád letörését ígérte. A márciusi EU-csúcs ebből a szempontból is izgalmas fordulónak ígérkezik – Costa elkottyantotta.

A rezsicsökkentést támadják
A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nem csak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól nem csak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint főlé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Mol-nak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi Európai Uniós szinten. A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben.
Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszki ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, és a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne

Energiabiztonság

Energiabiztonság
150 cikk

Energiaválság

Energiaválság
1171 cikk

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu