Zelenszkij elsápadt? Ezért kerülgeti Brüsszel a Barátságot: megváltozott a magyar választás előtti EU-csúcs napirendje

Ha Budapesten és Pozsonyban tudatos összejátszást olvastak ki Brüsszellel, miután keleten Ukrajna, délen Horvátország zárta el az olajcsapot Közép-Európa számára, erre minden ok megvolt. A magyar és szlovák panaszra az olajblokád miatt az Európai Bizottságban a fülük botját se mozgatták. Közben kitört az iráni háború, a választásokra készülő Magyarországra szánt energiakáosz helyette az Európai Unió egészébe költözött. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerdai beszédéből kibukott: megváltozott a magyar választás előtti utolsó EU-csúcs napirendje.

Ennek a barátságnak nem a Barátság kőolajvezeték az alapja, vagy ha igen, sajátos szempontból Fotó: AFP

A változás a február 16-án közzétett hivatalos napirendben még nem is szerepel.

A dokumentum szerint az uniós állam- és kormányfők március 19-én és 20-án a következőkről tárgyalnak Brüsszelben:

Ukrajna Közel-Kelet Versenyképesség és az egységes piac A következő többéves pénzügyi keret Európai védelem és biztonság Migráció.

António Costa szerdán az Európai Beruházási Bank fórumán szólalt fel, így nem csoda, hogy beszéde jó része a csúcs napirendjén egyébként is szereplő versenyképességről szólt. Odáig ment, hogy kimondta: "ahogy 2025-öt az Európai Védelem évévé tettük, 2026-ot az Európai Versenyképesség évévé tesszük".

Rosszmájúak ugyan rengeteg kérdést tehetnének fel, az Ursula von der Leyen vezett Európai Bizottság valóban erősítette-e az uniós versenyképességet, vagy fordítva.

Mindenesetre Costa beszédének derekán egyszer csak felbukkant a következő meghökkentő gondolat, amelyet eleddig inkább a brüsszeliták bírálóinak a szájából hallhattunk kritikaként, mint az övékből felismerésként. Persze, most sem úgy, mintha a hivatalos brüsszeli politika következménye lenne:

Jelenleg valóban igaz, hogy Európa egyes részein az energia körülbelül kétszer olyan drága, mint az Egyesült Államokban, és háromszor drágább, mint Kínában. Ez aláássa a versenyképességünket.

Ezt követően az Európai Tanács elnöke a következőt is közölte:

Az Európai Bizottsággal szorosan együttműködve sürgősen megvizsgáljuk a konkrét intézkedéseket a következő, márciusi Európai Tanács ülésünkön.

Costa ugyan megjegyzi: a Közel-Keleten folyó válság újra megmutatta, mennyire létkérdés Európa számára az energiafüggetlenség. Az EU-csúcs napirendjében történt változást és a sürgősséget azonban nem ezzel vezette be, s le.