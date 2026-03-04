Az OTP húzta fel a pesti parkettet: nagyot ugrott a BUX

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A devizapiacon közben a forint is korrigálta a korábbi gyengülést, az euró árfolyama 383–384 forint körül mozgott a bankközi piacon. A befektetői hangulatot részben az javította, hogy a nemzetközi politikai feszültségekkel kapcsolatban enyhülni látszott a bizonytalanság, ami a régiós piacokon is élénkebb kockázatvállalási kedvet hozott.

Trump nyugtatása és a geopolitika is hatott a piacokra

A globális figyelem közben a technológiai szektorra is irányul: az amerikai Palantir például olyan mesterséges intelligencián alapuló adatelemző rendszereket fejleszt, amelyek a biztonságpolitikai és katonai döntéshozatalban is fontos szerepet játszhatnak. A geopolitikai konfliktusok erősödése miatt az ilyen technológiák iránti érdeklődés is nő, ami a technológiai vállalatok részvényeinek megítélésére is hatással lehet.