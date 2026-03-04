Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsde
blue chipek
BUX

Az OTP húzta fel a pesti parkettet: nagyot ugrott a BUX

Erős napot zárt a Budapesti Értéktőzsde, miután a reggeli bizonytalanságot gyors emelkedés követte a parketten. A BUX végül több mint 2 százalékos pluszban fejezte be a szerdai kereskedést. A ralit elsősorban az OTP vezette, miközben a többi blue chip is emelkedni tudott.
Ballagó Dániel
2026.03.04, 17:18
Frissítve: 2026.03.04, 17:53

Erős napot zárt a Budapesti Értéktőzsde szerdán, miután a reggeli bizonytalanságot követően határozott emelkedésbe kapcsoltak a vezető részvények. A BUX végül 2,31 százalékos pluszban, 123 872 ponton fejezte be a kereskedést. A részvénypiaci forgalom közel 38 milliárd forintot tett ki.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A blue chipek közül az OTP teljesített a legerősebben, de a többi nagy papír is emelkedni tudott:

  • OTP: 4,72 százalékos erősödéssel 37 490 forinton zárt.
  • Mol: 0,38 százalékkal 3660 forintra emelkedett.
  • Richter: 0,43 százalékkal, 11 640 forinton fejezte be a kereskedést.
  • Magyar Telekom: 0,94 százalékkal 2150 forintra erősödött.
BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A devizapiacon közben a forint is korrigálta a korábbi gyengülést, az euró árfolyama 383–384 forint körül mozgott a bankközi piacon. A befektetői hangulatot részben az javította, hogy a nemzetközi politikai feszültségekkel kapcsolatban enyhülni látszott a bizonytalanság, ami a régiós piacokon is élénkebb kockázatvállalási kedvet hozott.

Trump nyugtatása és a geopolitika is hatott a piacokra

A befektetői hangulatot az is javította, hogy a nemzetközi politikai feszültségek enyhülni látszottak, miután Donald Trump amerikai elnök megnyugtatóbb hangot ütött meg a geopolitikai és kereskedelmi kérdésekben. A piacok ezt pozitívan fogadták, ami a részvénypiacokon és a devizapiacon is éreztette hatását: a forint a korábbi gyengülés után visszaerősödött, miközben a régiós tőzsdéken is javult a kockázatvállalási kedv.

A globális figyelem közben a technológiai szektorra is irányul: az amerikai Palantir például olyan mesterséges intelligencián alapuló adatelemző rendszereket fejleszt, amelyek a biztonságpolitikai és katonai döntéshozatalban is fontos szerepet játszhatnak. A geopolitikai konfliktusok erősödése miatt az ilyen technológiák iránti érdeklődés is nő, ami a technológiai vállalatok részvényeinek megítélésére is hatással lehet.

