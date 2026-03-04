Az OTP húzta fel a pesti parkettet: nagyot ugrott a BUX
Erős napot zárt a Budapesti Értéktőzsde szerdán, miután a reggeli bizonytalanságot követően határozott emelkedésbe kapcsoltak a vezető részvények. A BUX végül 2,31 százalékos pluszban, 123 872 ponton fejezte be a kereskedést. A részvénypiaci forgalom közel 38 milliárd forintot tett ki.
A blue chipek közül az OTP teljesített a legerősebben, de a többi nagy papír is emelkedni tudott:
- OTP: 4,72 százalékos erősödéssel 37 490 forinton zárt.
- Mol: 0,38 százalékkal 3660 forintra emelkedett.
- Richter: 0,43 százalékkal, 11 640 forinton fejezte be a kereskedést.
- Magyar Telekom: 0,94 százalékkal 2150 forintra erősödött.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A devizapiacon közben a forint is korrigálta a korábbi gyengülést, az euró árfolyama 383–384 forint körül mozgott a bankközi piacon. A befektetői hangulatot részben az javította, hogy a nemzetközi politikai feszültségekkel kapcsolatban enyhülni látszott a bizonytalanság, ami a régiós piacokon is élénkebb kockázatvállalási kedvet hozott.
Trump nyugtatása és a geopolitika is hatott a piacokra
A befektetői hangulatot az is javította, hogy a nemzetközi politikai feszültségek enyhülni látszottak, miután Donald Trump amerikai elnök megnyugtatóbb hangot ütött meg a geopolitikai és kereskedelmi kérdésekben. A piacok ezt pozitívan fogadták, ami a részvénypiacokon és a devizapiacon is éreztette hatását: a forint a korábbi gyengülés után visszaerősödött, miközben a régiós tőzsdéken is javult a kockázatvállalási kedv.
A globális figyelem közben a technológiai szektorra is irányul: az amerikai Palantir például olyan mesterséges intelligencián alapuló adatelemző rendszereket fejleszt, amelyek a biztonságpolitikai és katonai döntéshozatalban is fontos szerepet játszhatnak. A geopolitikai konfliktusok erősödése miatt az ilyen technológiák iránti érdeklődés is nő, ami a technológiai vállalatok részvényeinek megítélésére is hatással lehet.