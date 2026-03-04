Az iráni háború közelebb van, mint gondolnánk: riadóztattak Magyarország szomszédjában, óriási rés van a pajzson

A Közel-Keleten olykor repkednek a rakéták, hadseregek vonulnak, folyik a vér és megszoktuk: ez egy távoli történés. Először akkor tapasztaltuk, hogy még sincs olyan távol, mikor a szíriai háború nyomán a migránsok ellepték a Keleti pályaudvart. Az iráni háború esetén újra át kell ezt gondolnunk, és nem is csak az újabb migrációs hullám veszélye miatt. Láthattuk ugyanis: válaszcsapásukban az irániak olyan országokra szórták a robbanóanyagot, amire kevesen számítottak. Most megint kiderült: nem vagyunk olyan messze – egyik szomszédunk számára sokkszerűen érkezett a felismerés.

Az amerikai hadsereg „BRAVO” riasztást adott ki a Bukaresttől délnyugatra fekvő deveselui bázison – írta szerdán a román Adevarul.

Rendben van, Románia NATO-tag, ez egy amerikai katonai bázis. Mégis, mi köze van az Irán elleni amerikai–izraeli támadáshoz, és miért akarna pont itt lecsapni a háromezer kilométerre fekvő Teherán?

Feltehetjük a kérdést, de ugyanígy megkérdezhetjük, miért csaptak le az irániak a következő országokra is, többnyire amerikai infrastruktúrát támadva:

Bahrein,

Ciprus,

Katar,

Kuvait,

Egyesült Arab Emirátusok,

Szaúd-Arábia,

Jordánia,

Irak,

Omán,

Törökország.

Mondhatjuk, no igen, de ez mind a Közel-Kelet, ezek olyan helyek, ahonnan akár fenyegethetik Iránt. No de Románia?

Nos, ha Romániából lehet fenyegetni Iránt, akkor csodálkoznunk kellene, ha ez fordítva is működne?

Nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy tavaly nyáron a Mihail Kogalniceanu katonai bázist az amerikaiak az Irán elleni Midnight Hammer hadművelet során használták

– emlékeztet a román lap.

Az iráni háború és a szomszédunk: a román légvédelem lyukas

A tavalyi, Romániából indított Irán elleni támadás ellenére a lap szerint Teherán nem tekinti ellenségnek Romániát, amellyel hagyományosan jó kapcsolatokat ápol.

Az ördög azonban nem alszik, és az irániaknak hiába nincs olyan rakétájuk, amely elérné Romániát Teheránból, olyan azonban igen, ami a török határszélről indítva már igen.

Az Adevarul Virgil Balaceanu nyugalmazott tábornokot kérdezte ki, aki korábban az ország képviselője volt a brüsszeli NATO-főparancsnokságon.

Az irániaknak rövid hatótávolságú rakétáik vannak, többségük legfeljebb 1000 kilométeres hatótávval, és néhány akár 2000 kilométeres hatótávolságú is

– mondja a tábornok.