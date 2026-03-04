A megkötött lakáshitelek már több mint 80 százaléka az Otthon Starthoz köthető

Az idei év is erősen indul a lakossági hiteleknél. A lakáshitel a maga 253,8 milliárd forintos szerződéskötési összvolumenével továbbra is nagyon magas szinten maradt. Ez ugyan nem rekord, de az egy évvel korábbi szinthez képest bő duplázódást jelent.

A lakáshitelek 70 százaléka az Otthon Start programból ered / Fotó: Pru Studio / Shutterstock

A személyi kölcsönöknél látható 84,33 milliárd forintos volumen az elmúlt hónapokhoz képest minimális csökkenést jelent. De az egy évvel korábbi adathoz képest még mindig 13,91 százalékos emelkedést jelent. A Babaváró és a Munkáshitel viszont továbbra is gyengélkedik. Az előbbinél látható 14,11 milliárd forintos januári szerződéskötéses összegnél rosszabb adatra utoljára 2023. év elején volt példa. A Munkáshitel pedig az 5,78 milliárd forintos összvolumenével a legrosszabb hónapot produkálta.

Ha lakáshitel, akkor még mindig az Otthon Start

A lakáshitel januári összértéke az eddigi negyedi legmagasabb érték hazánkban. Azonban nem meglepő módon a top háromhavi érték is az Otthont Start indulását követő időszakból származik.

A teljes lakáshitel volumenének meghatározó részét teszik ki a támogatott hitelek – Otthon Start , CSOK Plusz… –, a kedvezményes hitelek januári 206,08 milliárd forintos volumene a teljes állomány 81,20 százaléka.

A Bankmonitor becslése alapján ennek jelentős része, a teljes volumennek durván 70 százaléka kapcsolódhat közvetlenül az Otthon Start program hiteléhez.

A lakáshitelek 70 százaléka származik az Otthon Startból / Ábra: Bankmonitor

Az uralkodó erő az Otthon Start

Nem meglepő, hogy az Otthon Start uralja a lakáshitelpiacot. Természetesen a kedvező, legfeljebb évi 3 százalékos kamatozású kölcsönt választják az elsőlakás-vásárlók. Márpedig az első lakásszerzés feltételét eléggé megengedően határozták meg a jogszabályban.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a támogatott hitelek kiszorítják a piaci alapon nyújtott kölcsönöket.

Az Otthon Start szeptemberi indulását megelőző évben havonta átlagosan nagyságrendileg 100 milliárd forint piaci hitelre szerződtek le a magyarok. Ehhez képest jelenleg ez az állomány kicsivel 50 milliárd forint felett van. Teljesen érthető, hogy egy igénylő inkább kedvező támogatott hitelt vesz fel, mint a drágább piacit. Ezzel azonban a lakáshitel – és ezáltal a lakáspiac is – eléggé függővé válhat a támogatott kölcsönöktől. Azok kicsi változtatása is komoly hatást gyakorolhat az egész piacra.

A volumenek drasztikusan megemelkedtek, de a szerződések száma, ezáltal az igénylők száma nem nőtt olyan mértékben: a lakáshitel-szerződések számának havi átlaga 6500 körül volt az Otthon Start bevezetését megelőző időszakban. Ez októbertől havi 9700 körüli szintre nőtt.

Százmilliárd felett jár a munkáshitel

A volumenhez képest emelkedett a szerződések száma

Azzal önmagában nincs is baj, hogy a volumenhez képest kisebb mértékben emelkedett a szerződések száma. Ez azonban azt is jelenti, hogy az Otthon Start indulását megelőző 13-14 milliós szintről 33 millió forint környékére emelkedett a lakáshitelek átlagos összege.

Ez egyébként azt is jelenti, hogy az igénylők jóval nagyobb törlesztőt vállalhatnak be: a 14 millió forintnak a havi részlete 20 éves futamidő és 7,0 százalékos kamat mellett 108 ezer forint körül mozog. A 33 millió forint havi részlete 20 éves futamidő és 3,0 százalékos éves kamat mellett 183 ezer forint körül mozog.

Ezt a trendet mindenképpen szemmel kell tartani.

Ez ugyanis azt jelentheti, hogy a fizetésük egyre nagyobb részét fordítják az emberek hiteltörlesztésre. Vagy pedig kezdetben magasabb jövedelemmel rendelkező igénylők kérték a támogatott hitelt. Harmadik opcióként felmerülhet az is, hogy Otthon Start esetében hosszabb futamidőt választanak az érdeklődők, mint egy piacinál.

Mindhárom opció hordozhat magában valamilyen szempontból némi kockázatot.