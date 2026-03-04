Deviza
Rendkívüli, nagyon nagy a baj: Putyinnak elege lett Ursula von der Leyenékből, azonnal kivonhatja az összes orosz gázt Európából – nem várja meg a 2027-es kitiltást

Most van bajban Zelenszkij igazán, ez már a valóság: felmondták a vészhelyzeti áramszállítást Kijevvel

Pozsony hivatalosan is pontot tett az ukrán vészhelyzeti áramszállítás végére. Fico beváltotta a fenyegetését, amíg nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, addig Ukrajna elfelejtheti az energiasegélyt.
VG/MTI
2026.03.04, 18:09
Frissítve: 2026.03.04, 18:27

Szlovákia felmondja az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését, ezzel hivatalosan is lezárul az ukrán hálózat stabilizálását szolgáló segítség, mivel Kijev továbbra sem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olajszállítást Közép-Európa felé.

Robert Fico szlovák miniszterelnökSzlovákia, Csehország Barátság kőolajvezeték
Robert Fico beváltotta a fenyegetését: mivel Ukrajna nem indította újra a Barátság kőolajvezetéket, a szlovák vészhelyzeti áramszállítmányokra sem számíthatnak / Fotó: Robert Nemeti / AFP

A szlovák állami áramszállító, a SEPS felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal 

jelentette be Pozsonyban Martin Magáth vezérigazgató, aki világossá tette, hogy a SEPS „a bejelentés pillanatától már nem nyújt vészhelyzeti segítséget.”

Az erről szóló döntés a szlovák kormány szerdai ülésén született, amely jogilag is lezárja a folyamatot, ennek nyomán pedig a SEPS hivatalosan felmondja az Ukrenergóval kötött szerződést.

A vezérigazgató kiemelte, hogy a megállapodás nem a lakossági fogyasztásra szolgáló áramról szólt. A vészhelyzeti szállítás célja kizárólag az ukrán elektromos hálózat stabilizálása volt. „Ez nem olyan villanyáram, amelyet világításra, fűtésre, főzésre vagy más, a hétköznapi élettel összefüggő dolgokra használnak” – fogalmazott. Legutóbb januárban került sor ilyen jellegű segítségnyújtásra.

Fico már megmondta: ez lesz, ha nem működik a Barátság kőolajvezeték

A döntést már a múlt héten előrevetítette Robert Fico. A szlovák miniszterelnök akkor bejelentette: Szlovákia nem nyújt további segítséget Ukrajnának az elektromos hálózat stabilizálásában, vagyis leállítja a vészhelyzeti áramszállítást.

A Szlovákiába és Magyarországra irányuló szállítás nagy részét biztosító Barátság vezetéken január 27-én állt le a kőolajszállítás, s bár műszaki szempontból több hete lehetséges lenne az újraindítás, az ukrán fél ezt eddig nem tette meg. Kijev azzal érvel, hogy folyamatban van a sérült infrastruktúra helyreállítása. Ugyanakkor – a magyar és szlovák kormányok szerint – nem tették lehetővé, hogy a fennálló helyzetről egy uniós küldöttség a helyszínen is meggyőződhessen.

A kialakult helyzet miatt Szlovákia korábban olajszükséghelyzetet vezetett be, és bejelentette az Ukrajnába irányuló szlovák dízelüzemanyag-export leállítását is. 

A mostani áramszerződés-felmondás ebbe a lépéssorozatba illeszkedik. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a vészhelyzeti áramszállítás nem jelentett folyamatos energiaexportot, hanem eseti, rendszerstabilizáló beavatkozást – ennek ellenére a szerződés felmondása komoly politikai üzenet Kijevnek.

Ukrajna váratlanul bevallotta, hogy orosz olajat pumpált a Barátság vezetékbe: hihetetlen sztorival álltak elő – még csak most keresik a hibát

A javítás költsége és ideje állítólag még felmérés alatt áll. Ukrajna most azt állítja, hogy az orosz dróntámadás után a Barátság kőolajvezeték belső rendszerei súlyosan károsodtak, az olaj gyakorlatilag felforrt.

 

