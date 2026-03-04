Magyar költségvetés: annyira két kézzel szórja a pénzt Nagy Márton, hogy a fasorban sincs a magyar hiány a lengyelhez, pláne a románhoz képest

Valamiért a magyar nyilvánosságban az a kép alakult ki az utóbbi években, hogy az államkassza üres, Nagy Márton feleltőtlenül szórja a pénzt, a költségvetés pedig állandóan összeomlik két hónap után. Ehhez képest a tavalyi lehet a második olyan év egymásután, amikor a visegrádi országok között a magyar költségvetés hiánya lehet a második legalacsonyabb.

Magyar költségvetés: annyira két kézzel szórja a pénzt Nagy Márton, hogy a fasorban sincs a magyar hiány a lengyelhez képest

Ha a tavalyi évet nézzük, bár a részletes adatokra még várni kell, de idehaza a GDP-arányos költségvetés hiánya 4,7 százalék lehetett , míg az államadósság 74,9 százaléka, erről múlt héten tájékoztatott a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Bank statisztikáira hivatkozva. Ez persze még mindig magasabb, mint az eredeti, 3,7 százalékos hiánycél, nem beszélve a 3 százalékos maastrichti kritériumról, ami az euró bevezetésének egyik alapfeltétele, ugyanakkor erősen árnyalja a képet, ha a szomszédos országokat nézzük.

A magyar hiányadatnál szinte mindenhol magasabb számokat látunk: Romániában 7,6 százalék, Lengyelországban 7 százalék, Szlovákiában pedig 5 százalékos volt 2025-ben az eredményszemléletű deficit.

A magyar államháztartás helyzete annak ellenére kedvezőbb, hogy tavaly novemberben Nagy Márton a vártnál lassabb gazdasági növekedést és a jóléti kiadások miatt a pénzforgalmi deficitet 5000 milliárd forint fölé, az eredményszemléletűt pedig a GDP 5 százalékára emelte 2025-ben és 2026-ban. Igaz, a pénzforgalmi hiány a miniszter előrejelzésénél végül magasabb lett, és 5738 milliárd forintnál állt meg, miután tavaly decemberben 1668 milliárdos deficit jött össze.

És az is igaz, hogy vannak a hazainál jobb állapotban lévő költségvetések is, ilyen a cseheké és a horvátoké, míg előbbi a 2023-as megszorítások hatására vitte le 3 százalék alá a hiányát, utóbbi az euró bevezetése miatt kényszerült a szigorú fiskális politikára. Ausztriában tavaly is a GDP 4,5 százaléka volt a költségvetési hiány mértéke, pedig az osztrákok egy fiskális kiigazítást is végrehajtottak.