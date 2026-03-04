Más mozdonyokat vet be a MÁV a balatoni vonalon, cserébe egy típustól el kell búcsúznunk

A 100 mozdonyos flottamegújítás keretében 60 vadonatúj vagy néhány éves Siemens Vectron érkezik a MÁV-hoz őszig. Már túl vagyunk a felén: 30 Vectron szolgálatba állt! – tette közzé a Facebookon a MÁV csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt.

A MÁV erősen alapoz a Vectronokra / Fotó: Lehoczky Péter

Márciusban naponta 75 vonat közlekedik Vectron-vontatással: a Miskolcra, Debrecenbe, Nyíregyházára, Békéscsabára, Veszprémbe, Nagykanizsára és Keszthelyre utazók számára kiszámíthatóbb lett az utazás, lényegesen kevesebb a késés és az üzemzavar.

A februárban indult rendszeres veszprémi közlekedés után márciustól

a Balaton déli partján minden második IC-vonatot Vectron továbbít,

a kör InterCityn megforduló 14 szerelvényből 8 Taurus,

6 pedig Vectron mozdonnyal közlekedik.

Búcsúzhatunk a kiszolgált Ganz-mozdonyoktól

Néhány éve még az a kép, hogy a forgalmas kelet-magyarországi Intercityket kizárólag korszerű, nagy teljesítményű mozdonyok fogják vontatni, álomnak is erős volt – idézte fel Hegyi Zsolt. Az elmúlt hónapok gyors változásai azonban megtörték az öreg Ganz gyártmányú mozdonyok egyeduralmát, helyüket a Siemens korszerű járművei vették át. Jelenleg 30 Vectron és 35 Taurus dolgozik. Már nem lehetett halogatni a váltást, mert a zuhanó üzemkészség és menetrendszerűség, amire képesek voltak a MÁV megszolgált és becsületben megőszült öreg mozdonyai az élettartamukon bőven túl, azonnali beavatkozásért kiáltott.

Készülődik a MÁV

Az Intercity-hálózat jövője a motorvonatokban van. A MÁV most azon dolgozik, hogy beszerezhessen egy olyan flottát, amely XXI. századi utasélményt és megbízhatóságot hoz a magyar sínekre, ezzel hosszú távra rendezzük a távolsági vasúti utazások ügyét.

A bejegyzés nem tér ki rá, de Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter a győri Lázárinfón arról beszélt, hogy tárgyalások kezdődtek nagy mennyiségű, két év alatt legyártható kínai motorvonat vásárlásáról. A tervről már tavaly júliusban is szó volt, erről a Világgazdaság részletesen beszámolt.