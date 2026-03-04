Zöldmezősen épít 5G-s hálózatot Észak-Macedóniában a 4iG

A 4iG csoport tagvállalata, a One Macedonia Telecommunications DOOEL (One Macedonia) és az Ericsson négy évre szóló szerződést írtak alá Észak-Macedónia zöldmezős 5G Standalone hálózatának kiépítésére. Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a százmillió eurós észak-macedóniai beruházás részeként megvalósuló fejlesztésben. A projekt a 2026 januárjában elnyert frekvencialicenchez kapcsolódik. Az első városi 5G-lefedettség 2027 tavaszára, az országos lefedettség 2033-ig valósul meg.

Észak-Macedónia: a régió legmodernebb 5G infrastruktúrája épül / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 4iG csoport macedón tagvállalata, a One Macedonia és az Ericsson a 2026-os Mobile World Congress (MWC) keretében szállítói és szolgáltatási szerződést írtak alá Észak-Macedónia egyik legfejlettebb, zöldmezős 5G (SA - Standalone) mobilhálózatának kiépítésére. Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a 4iG 100 millió eurós észak-macedóniai beruházási stratégiájának részeként megvalósuló fejlesztésben, melynek keretében

négy év alatt több mint 500, 5G bázisállomás létesül.

A Barcelonában most aláírt, 2026 és 2029 közötti időszakra vonatkozó szerződés fontos mérföldkő a 2025. szeptemberi előzetes szándéknyilatkozatot követően, hiszen ezzel hivatalosan is elindul a teljes körű hálózatkiépítés Észak-Macedóniában. A megállapodás kiterjed a rádiós hozzáférési hálózat (RAN) és a maghálózati (Core) berendezések szállítására, a kapcsolódó szoftveres megoldások biztosítására, valamint a teljes körű implementációra és hosszú távú műszaki támogatásra. A januári frekvenciaszerzést követően a megállapodás felgyorsítja a 4iG csoport észak-macedóniai beruházási programjának végrehajtását.

A One Macedonia hálózata a régió egyik legmodernebb 5G infrastruktúrája lesz.

Zöldmezős beruházásként a rendszer a korábbi technológiák korlátai nélkül épülhet fel,

ami nagy sebességű adatkapcsolatot,

ultra-alacsony késleltetést,

magas hálózati stabilitást

és kiemelkedő energiahatékonyságot tesz lehetővé.

Az architektúra jövőálló digitális platformot biztosít nemcsak a lakossági felhasználók, hanem a vállalati és közintézményi szereplők számára is.