Zöldmezősen épít 5G-s hálózatot Észak-Macedóniában a 4iG
A 4iG csoport tagvállalata, a One Macedonia Telecommunications DOOEL (One Macedonia) és az Ericsson négy évre szóló szerződést írtak alá Észak-Macedónia zöldmezős 5G Standalone hálózatának kiépítésére. Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a százmillió eurós észak-macedóniai beruházás részeként megvalósuló fejlesztésben. A projekt a 2026 januárjában elnyert frekvencialicenchez kapcsolódik. Az első városi 5G-lefedettség 2027 tavaszára, az országos lefedettség 2033-ig valósul meg.
A 4iG csoport macedón tagvállalata, a One Macedonia és az Ericsson a 2026-os Mobile World Congress (MWC) keretében szállítói és szolgáltatási szerződést írtak alá Észak-Macedónia egyik legfejlettebb, zöldmezős 5G (SA - Standalone) mobilhálózatának kiépítésére. Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a 4iG 100 millió eurós észak-macedóniai beruházási stratégiájának részeként megvalósuló fejlesztésben, melynek keretében
négy év alatt több mint 500, 5G bázisállomás létesül.
A Barcelonában most aláírt, 2026 és 2029 közötti időszakra vonatkozó szerződés fontos mérföldkő a 2025. szeptemberi előzetes szándéknyilatkozatot követően, hiszen ezzel hivatalosan is elindul a teljes körű hálózatkiépítés Észak-Macedóniában. A megállapodás kiterjed a rádiós hozzáférési hálózat (RAN) és a maghálózati (Core) berendezések szállítására, a kapcsolódó szoftveres megoldások biztosítására, valamint a teljes körű implementációra és hosszú távú műszaki támogatásra. A januári frekvenciaszerzést követően a megállapodás felgyorsítja a 4iG csoport észak-macedóniai beruházási programjának végrehajtását.
A One Macedonia hálózata a régió egyik legmodernebb 5G infrastruktúrája lesz.
Zöldmezős beruházásként a rendszer a korábbi technológiák korlátai nélkül épülhet fel,
- ami nagy sebességű adatkapcsolatot,
- ultra-alacsony késleltetést,
- magas hálózati stabilitást
- és kiemelkedő energiahatékonyságot tesz lehetővé.
Az architektúra jövőálló digitális platformot biztosít nemcsak a lakossági felhasználók, hanem a vállalati és közintézményi szereplők számára is.
A hálózat kiépítése a 2026. január 23-án elnyert frekvencialicencben meghatározott ütemterv szerint valósul meg: 2027 márciusáig legalább egy városban, 2029 márciusáig a főbb közlekedési útvonalakon, 2031 márciusáig valamennyi városban, 2033-ra pedig országosan elérhetővé válik az 5G szolgáltatás.
A megállapodás magában foglal egy eszközszállítási szerződést az Ericsson AB-vel (Svédország), valamint egy szolgáltatási szerződést az Ericsson Macedonia vállalattal (Szkopje), ötvözve a globális technológiai szakértelmet a helyi megvalósítási kapacitásokkal.