Rendkívüli: Putyin magyar hadifoglyokat engedett szabadon, Szijjártó Péter azonnal hazahozza őket Moszkvából – hamarosan felszáll a kormány gépe

Rendkívüli diplomáciai fejlemény történt Moszkvában. A megbeszélésen Putyin két magyar hadifogoly szabadon bocsátását jelentette be, akik kényszersorozás után kerültek az ukrajnai háború frontjára. A hadifoglyok Szijjártó Péter külügyminiszter repülőgépével térhetnek haza Budapestre.
VG
2026.03.04, 17:55
Frissítve: 2026.03.04, 18:24

Moszkvában tárgyal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vlagyimir Putyinnal, aki hatalmas gesztust tett Magyarország felé: az orosz elnök személyesen mondta meg Szijjártó Péternek, hogy két magyar hadifogoly térhet haza a külügyminiszter repülőgépével – két olyan fogoly, akiket kényszersorozással vittek harcolni az ukrán frontra.

Rendkívüli: Putyin két magyar hadifogoly szabadon engedését jelentette be, Szijjártó Péter azonnal hazahozza őket Moszkvából – hamarosan felszáll a kormány gépe / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A találkozó középpontjában továbbá az energiabiztonság állt, különösen a magyar ellátás szempontjából kulcsfontosságú orosz olaj- és gázszállítások jövője. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország eddig is megbízható energiaszállító volt Magyarország számára, és a jövőben is teljesíteni kívánja kötelezettségeit. A kétoldalú kereskedelmi forgalom ugyan az utóbbi időszakban mintegy 13 százalékkal csökkent, de az energetikai együttműködés továbbra is stabil alapját jelenti a kapcsolatoknak.

Az orosz elnök külön kiemelte a két ország együttműködésének zászlóshajó-projektjét, a Paksi Atomerőmű bővítését, mely hosszú távon a magyar villamosenergia-termelés egyik meghatározó pillére lehet.

Szijjártó Péter a találkozón hangsúlyozta: 

a jelenlegi geopolitikai helyzetben Magyarország számára kiemelt fontosságú, hogy az energiaszállítások zavartalanok maradjanak. 

A külügyminiszter szerint különösen aggasztó, hogy Ukrajna hetek óta blokkolja a Barátság kőolajvezeték Magyarország felé irányuló szállításait.

A magyar kormány ezért arra törekszik, hogy Moszkvától garanciát kapjon arra: a magyar energiabiztonsághoz szükséges földgáz- és kőolajmennyiségek a jelenlegi válságos időszakban is rendelkezésre állnak. Szijjártó Péter szerint a rezsiköltségek alacsonyan tartása szempontjából kulcsfontosságú az orosz energiahordozók folyamatos érkezése. Ebben két infrastruktúra játszik kiemelt szerepet: a Barátság kőolajvezeték mellett a Török Áramlat földgázvezeték.

Két magyar hadifogoly térhet haza Szijjártó Péterékkel

A találkozón humanitárius kérdések is napirendre kerültek. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy az ukrajnai háború során több magyar nemzetiségű embert is besoroztak az ukrán hadseregbe, közülük többen orosz hadifogságba kerültek.

Putyin közölte: 

Orbán Viktor kérésére Oroszország úgy döntött, hogy két magyar állampolgársággal rendelkező hadifoglyot szabadon enged.

Az orosz elnök szerint a két fogoly kényszersorozott katona volt, és a döntés értelmében Szijjártó Péter repülőgépével térhetnek vissza Budapestre.

A döntés jelképes lépésnek is tekinthető a két ország kapcsolatában: miközben az ukrajnai háború és a globális energiapiaci feszültségek komoly nyomást helyeznek Európára, Budapest és Moszkva igyekszik fenntartani az együttműködést elsősorban az energiaellátás és a humanitárius kérdések területén.

