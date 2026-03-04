Rendkívüli: Putyin magyar hadifoglyokat engedett szabadon, Szijjártó Péter azonnal hazahozza őket Moszkvából – hamarosan felszáll a kormány gépe

Moszkvában tárgyal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vlagyimir Putyinnal, aki hatalmas gesztust tett Magyarország felé: az orosz elnök személyesen mondta meg Szijjártó Péternek, hogy két magyar hadifogoly térhet haza a külügyminiszter repülőgépével – két olyan fogoly, akiket kényszersorozással vittek harcolni az ukrán frontra.

Rendkívüli: Putyin két magyar hadifogoly szabadon engedését jelentette be, Szijjártó Péter azonnal hazahozza őket Moszkvából – hamarosan felszáll a kormány gépe / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A találkozó középpontjában továbbá az energiabiztonság állt, különösen a magyar ellátás szempontjából kulcsfontosságú orosz olaj- és gázszállítások jövője. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország eddig is megbízható energiaszállító volt Magyarország számára, és a jövőben is teljesíteni kívánja kötelezettségeit. A kétoldalú kereskedelmi forgalom ugyan az utóbbi időszakban mintegy 13 százalékkal csökkent, de az energetikai együttműködés továbbra is stabil alapját jelenti a kapcsolatoknak.

Az orosz elnök külön kiemelte a két ország együttműködésének zászlóshajó-projektjét, a Paksi Atomerőmű bővítését, mely hosszú távon a magyar villamosenergia-termelés egyik meghatározó pillére lehet.

Szijjártó Péter a találkozón hangsúlyozta:

a jelenlegi geopolitikai helyzetben Magyarország számára kiemelt fontosságú, hogy az energiaszállítások zavartalanok maradjanak.

A külügyminiszter szerint különösen aggasztó, hogy Ukrajna hetek óta blokkolja a Barátság kőolajvezeték Magyarország felé irányuló szállításait.

A magyar kormány ezért arra törekszik, hogy Moszkvától garanciát kapjon arra: a magyar energiabiztonsághoz szükséges földgáz- és kőolajmennyiségek a jelenlegi válságos időszakban is rendelkezésre állnak. Szijjártó Péter szerint a rezsiköltségek alacsonyan tartása szempontjából kulcsfontosságú az orosz energiahordozók folyamatos érkezése. Ebben két infrastruktúra játszik kiemelt szerepet: a Barátság kőolajvezeték mellett a Török Áramlat földgázvezeték.

Két magyar hadifogoly térhet haza Szijjártó Péterékkel

A találkozón humanitárius kérdések is napirendre kerültek. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy az ukrajnai háború során több magyar nemzetiségű embert is besoroztak az ukrán hadseregbe, közülük többen orosz hadifogságba kerültek.