Deviza
EUR/HUF383,88 -0,73% USD/HUF330,03 -0,92% GBP/HUF440,53 -0,93% CHF/HUF423,01 -0,68% PLN/HUF89,92 -0,2% RON/HUF75,35 -0,68% CZK/HUF15,75 -0,75% EUR/HUF383,88 -0,73% USD/HUF330,03 -0,92% GBP/HUF440,53 -0,93% CHF/HUF423,01 -0,68% PLN/HUF89,92 -0,2% RON/HUF75,35 -0,68% CZK/HUF15,75 -0,75%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 872,29 +2,64% MTELEKOM2 150 +0,94% MOL3 660 +0,38% OTP37 490 +4,72% RICHTER11 640 +0,43% OPUS544 +3,23% ANY7 260 +4,01% AUTOWALLIS160,5 +4,22% WABERERS5 080 +4,74% BUMIX9 648,75 +2,05% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 584,93 +3,27% BUX123 872,29 +2,64% MTELEKOM2 150 +0,94% MOL3 660 +0,38% OTP37 490 +4,72% RICHTER11 640 +0,43% OPUS544 +3,23% ANY7 260 +4,01% AUTOWALLIS160,5 +4,22% WABERERS5 080 +4,74% BUMIX9 648,75 +2,05% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 584,93 +3,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
japán autó
orosz
Mazda

A Mazda elhagyta az orosz piacot az ajtón, most visszatették az ablakon át – autók tízezreit csempészik be, elvesztette a kontrollt a japán gyár

Egy jogszabályi változás áll a háttérben. Nemcsak a Mazda autói kerülnek be Oroszországba a hátsó ajtón keresztül, több tízezer nyugati és japán kocsit visznek be harmadik országokon át.
Murányi Ernő
2026.03.04, 17:35
Frissítve: 2026.03.04, 17:53

Bár a japán Mazda 2022-ben kivonult Oroszországból, idén valósággal újjáéledt az orosz piacon, és az ország egyik legkelendőbb autómárkájává vált, miután egy decemberi jogszabályi változás miatt teljesen megváltoztak a vevők prioritásai.

Japan Mobility Show 2025 Mazda
A Mazda CX-5, amiért az oroszok bolondulnak / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az orosz Autostat elemző ügynökség adatai szerint a Mazda január-februárban 4871 eladott gépkocsival a hatodik helyre jött fel a népszerűségi listán, miután 2025 azonos időszakában mindössze 338 Mazda kelt el.

A japán gyártó CX-5 modelljével tarolt, amely kisebb és alacsonyabb teljesítményű motorral rendelkezik, és így sokkal alacsonyabb a forgalomból kivonási díja, mint a nagyobb járműveké.

A fordulat annak ellenére következett be, hogy a Mazda tavaly elvesztette azt a jogát is, hogy visszavásárolja 50 százalékos részesedését korábbi vlagyivosztoki vegyes vállalatában.

A Reuters kérdésére a japán vállalat kijelentette, hogy a harmadik feleken keresztül történő értékesítéseket nem tudja kontrollálni.

A hírügynökség értesülése szerint egyébként harmadik országokon – főként Kínán – keresztül évente több tízezer olyan autó kerül be az orosz piacra a gyártók beleegyezése nélkül, melyeket Oroszországból kivonult külföldi vállalatok gyártottak.

Az importtrendek december 1-je óta változtak meg markánsan, amikor a magánszemélyek által személyes használatra importált nagy teljesítményű és drága autók forgalomból kivonási díját több 100 százalékkal megemelték.

Ezt a díjat Oroszországban az import autók esetében a behozatalkor kell megfizetnie a vevőnek. A változás jelentősen növelte a kisebb autók vonzerejét, amelyeket a díjemelés nem érintett.

Az Autostat szerdán azt is közölte, hogy az újautó-eladások Oroszországban februárban 2,5 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, és elérték a 80 027 darabot. A Mazdán kívül egyébként a kilencedik helyen álló Toyota az egyetlen olyan márka a top 10-ben, amely nem Kínából, Oroszországból vagy Fehéroroszországból származik.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu