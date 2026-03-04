A Mazda elhagyta az orosz piacot az ajtón, most visszatették az ablakon át – autók tízezreit csempészik be, elvesztette a kontrollt a japán gyár

Bár a japán Mazda 2022-ben kivonult Oroszországból, idén valósággal újjáéledt az orosz piacon, és az ország egyik legkelendőbb autómárkájává vált, miután egy decemberi jogszabályi változás miatt teljesen megváltoztak a vevők prioritásai.

A Mazda CX-5, amiért az oroszok bolondulnak / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az orosz Autostat elemző ügynökség adatai szerint a Mazda január-februárban 4871 eladott gépkocsival a hatodik helyre jött fel a népszerűségi listán, miután 2025 azonos időszakában mindössze 338 Mazda kelt el.

A japán gyártó CX-5 modelljével tarolt, amely kisebb és alacsonyabb teljesítményű motorral rendelkezik, és így sokkal alacsonyabb a forgalomból kivonási díja, mint a nagyobb járműveké.

A fordulat annak ellenére következett be, hogy a Mazda tavaly elvesztette azt a jogát is, hogy visszavásárolja 50 százalékos részesedését korábbi vlagyivosztoki vegyes vállalatában.

A Reuters kérdésére a japán vállalat kijelentette, hogy a harmadik feleken keresztül történő értékesítéseket nem tudja kontrollálni.

A hírügynökség értesülése szerint egyébként harmadik országokon – főként Kínán – keresztül évente több tízezer olyan autó kerül be az orosz piacra a gyártók beleegyezése nélkül, melyeket Oroszországból kivonult külföldi vállalatok gyártottak.

Az importtrendek december 1-je óta változtak meg markánsan, amikor a magánszemélyek által személyes használatra importált nagy teljesítményű és drága autók forgalomból kivonási díját több 100 százalékkal megemelték.

Ezt a díjat Oroszországban az import autók esetében a behozatalkor kell megfizetnie a vevőnek. A változás jelentősen növelte a kisebb autók vonzerejét, amelyeket a díjemelés nem érintett.

Az Autostat szerdán azt is közölte, hogy az újautó-eladások Oroszországban februárban 2,5 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, és elérték a 80 027 darabot. A Mazdán kívül egyébként a kilencedik helyen álló Toyota az egyetlen olyan márka a top 10-ben, amely nem Kínából, Oroszországból vagy Fehéroroszországból származik.