Az Auchan Korzók üzemeltetője 2020-ban a világjárvány ellenére eredményes évet zárt, sem a kiadottsági, sem pedig a látogatottsági mutatók vonatkozásában nem volt jelentős visszaesés 2019-hez képest – közölte az Nhood Services Hungary Kft., amelyhez országszerte 18 Auchan áruházban csaknem 650 üzlet, szolgáltató, étterem és kávézó, köztük számos ismert világmárka tartozik.

Ez arra vezethető vissza, hogy az élelmiszer-vásárlás a korlátozó intézkedések, valamint az otthoni munkavégzés hatására a tavalyi év során jelentősen felélénkült, ami a hipermarketek, és így az Auchan Korzó üzletsorainak látogatószámára is pozitív hatást gyakorolt.

Az idén január és szeptember között körülbelül 51 millióan léptek be az üzemeltető által vizsgált 18 központ bejáratán, ami 2 százalékkal kevesebb a 2020-as év adataival összehasonlítva. Az Auchan hipermarketek közvetlen bejáratait idén szeptemberig 4 százalékkal kevesebben lépték át, a belépésszám ezzel a 2019-es szintre esett vissza. A csökkenést valószínűleg az okozza, hogy a tavalyi élénkebb vásárlói aktivitás a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet után normalizálódott: nem jellemző a pánikvásárlás és a készletfelhalmozás, emellett az üzletek szélesebb köre látogatható, így a vásárlóközönség jobban eloszlik a különböző üzlettípusok között.

Ugyanakkor 2020 azonos időszakával összehasonlítva 22 százalékkal emelkedett azoknak a száma, akik kifejezetten az Auchan Korzók miatt látogattak el az áruházakba, és nem léptek be a hipermarket területére – ez csaknem 3,2 millió fő a 14 mért helyszínen. Ez annak is köszönhető, hogy a vállalat az Auchan Korzó márkát és szolgáltatásait a pandémiás időszakban és azt követően is különböző formában folyamatosan kommunikálta a vásárlók számára.

Amennyiben az év hátralévő részében nem lesznek a kiskereskedelmet érintő komolyabb korlátozások, akkor 2021-re ismét közel 70 millió vásárlót várunk bevásárlóközpontjainkba

– bocsátotta előre az üzemeltető.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az idei évet még mindig a pandémia hatásai alakítják. A főbejáratok adatai alapján a leglátogatottabb hónap 2021 első három negyedévében a március és a július volt. Az Auchan bevásárlóközpontoknak márciusban hozzávetőlegesen 6,2 millióan látogatója volt országszerte. Március elejétől léptek életbe a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatti korlátozások, és az otthoni munkavégzés miatt ekkor a szokásosnál többen látogattak el a hipermarketekbe. Júliusban a korlátozások feloldása hozott fellendülést. Sokan a járvány enyhülése ellenére belföldön nyaraltak, önellátásra rendezkedtek be, ami a hipermarketek látogatószámára szintén pozitívan hatott. Ennek köszönhetően júliusban az Auchan bevásárlóközpontokba valamivel több mint 6 millióan látogattak el.

Az első három negyedév során az Auchan Korzó bérlőinek forgalma 7 százalékkal nőtt 2020 azonos időszakához képest. Ez némileg ellensúlyozza az egy évvel korábbi visszaesést: az üzletek forgalma a Covid–19-válság okozta korlátozó intézkedések hatására a 2020. január–szeptemberi időszakban átlagosan 9 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbi, 2019-es időszakhoz képest.

A legerőteljesebb bővülés az idei év szeptemberéig a szépségápolási és egészségmegőrző termékek szektorában volt megfigyelhető, ezen termékek forgalma 19 százalékkal növekedett az előző évhez képest. Ezzel ez az ágazat a Covid egyik nagy nyertese és egyben a legdinamikusabban bővülő termékkategória.

A ruházati és cipőszektor a tavaszi lezárásokat követően az Auchan Korzókon gyorsan magára talált, ez ismét annak köszönhető, hogy az Auchan hipermarket kiemelkedő látogatottsága miatt jóval nagyobb forgalmuk volt, mint a többi bevásárlóközpontban. A ruházati cikkek forgalma a tavalyi év hasonló időszakához képest 16, a 2019-es évhez képest pedig 10 százalékos forgalomnövekedést mutat. A szolgáltatásokat kínáló bérlők forgalma viszont átlagosan 5 százalékkal csökkent az előző év első három negyedévéhez képest, ezen a területen az év végéig erősödést várnak.

A kiskereskedelmi üzletek közül a pandémia legsúlyosabban a pénzváltókat, az utazási irodákat és a játszóházakat érintette, ezen bérlőknek az üzemeltető jelentős bérleti kedvezményeket biztosított. Az ételudvari egységek – a hipermarket járványidőszak alatti magas látogatottsága miatt – nem szenvedtek el akkora forgalomkiesést, mint a turizmusra támaszkodó utcára nyíló vagy plázákban található éttermek, kávézók.