Az itthon is ismert diszkontáruházakat is tulajdonló Pepco Group vezérigazgatója március végén lemond tisztségéről – közölte a társaság, hozzátéve, hogy az igazgatótanács ideiglenesen a vállalatcsoport operatív igazgatójára, Trevor Masters-ra bízza a feladatait.

Fotó: BEATA ZAWRZEL / AFP

Az Egyesült Királyságban a Poundland, illetve a Dealz, Európában pedig a Pepco kiskereskedelmi áruházláncot is tulajdonló nagyvállalat házon belül és azon kívül is keresi Bond lehetséges utódját.

A most 56 éves Andy Bond tíz éven át vezette a Pepco csoportot, amely ez idő alatt 18 országban vetette meg a lábát, ezekben több mint 3200 üzletet nyitott. Lengyelországban 700 boltot nyitottak és tavaly májusban a varsói tőzsdén is bejegyezték a céget. A társaságnak Magyarországon 170, Romániában több mint 270, Csehországban 200, Szlovákiában pedig 107 üzlete van, de jelen van a Balkánon és a Balti-országokban is, és Olaszországban is terjeszkedni szeretne.

London helyett Varsót választotta a Pepco Legnagyobb, lengyelországi piacán lép tőzsdére a Pepco kiskereskedelmi áruházlánc, a tranzakció az idei legjelentősebb részvénykibocsátás lehet a Varsói Értéktőzsdén. A társaság az online értékesítés helyett intenzív üzletnyitási stratégiával lovagolná meg a pandémiát követő diszkontpiaci expanziót.

A Pepco részvényeinek árfolyama a több mint 2 százalékkal csökkent a bejelentés hatására szerdán. A kiskereskedelmi lánc papírjait átlagon felüli forgalom mellett szerda délután 45,3 zloty-n jegyezték a varsói tőzsdén.