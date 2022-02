Az élelmiszerek elmúlt időszakban tapasztalt drágulása miatt a kormány élelmiszerár plafont rendelt el hét élelmiszernél – étolaj, cukor, csirkemell, csirkefarhát, sertéscomb, 2,8 százalékos tartós tej, liszt –, ezeket a kereskedők kötelesek a tavaly októberi szinten adni februártól. Az élelmiszer-kiadások csökkentésében segíthet az is, hogy február elsejétől már a Széchenyi Pihenő Kártyák (SZÉP-kártyák) minden alszámlájáról lehet az élelmiszerboltokban vásárolni, nem csak a kártyák vendéglátás alszámlájáról. Ez a lehetőség várhatóan csak 2022. május 31-ig érvényes, feltéve, hogy a kormány nem dönt a vészhelyzet további meghosszabbításáról.

A vendéglátás alszámlára legfeljebb évi 150 ezer forint utalható, de ez nem azt jelenti, hogy ennyit lehet maximum hideg élelmiszerre költeni, az újonnan és a már korábban beutalt összegeket egyaránt fel lehet használni mind a három alszámla esetén.

Viszonyításképpen: a Pénzügyminisztérium közlése szerint

az eddigi tapasztalatok alapján a feltöltések 70 százaléka ment a vendéglátás alszámlára, 20 százalék a szálláshelyre, míg a fennmaradó 10 százalék célozta csak a szabadidős szolgáltatások igénybevételét.

A koronavírus-járvány gazdasági hatásaival összefüggésben módosultak azonban az egyes alszámlákra utalható keretösszegek 2020-ban, illetve 2021 első felében. Ennek megfelelően a 800 ezer forintos elméleti plafon úgy állt össze, hogy legfeljebb 400 ezer forintos éves keret fordítható szálláshely-szolgáltatásra, 265 ezer vendéglátásra, 135 ezer pedig szabadidős tevékenységre.

Hétfőn a Tesco is beállt a sorba

Február hetedikétől május 31-ig valamennyi hazai Tesco áruházban elfogadják fizetőeszközként az OTP, az MKB, valamint a K&H által kibocsátott SZÉP-kártyákat hideg élelmiszer vásárlására. A SZÉP-kártya bármelyik zsebéből, tehát nem csak a vendéglátásról, hanem a szálláshely, illetve a szabadidő alszámláról is vásárolhatók élelmiszerek, az alkohol kivételével – ismertette hétfői közleményében az áruházlánc.

A vásárlók a pénztáraknál ugyanazzal a tranzakcióval ki tudják fizetni a SZÉP-kártyával kiegyenlített, valamint az azzal nem fizethető, egyéb termékeket is. Ilyen esetben a SZÉP-kártyával kell először fizetni. A rendszer ekkor automatikusan elvégzi a termékek kategorizálását és megállapítja, hogy mely termékek vételára egyenlíthető ki SZÉP-kártyával. Egy tranzakción belül csak egyféle SZÉP-kártya-zseb használható. A SZÉP-kártyás fizetést követően a fennmaradó összeget más fizetőeszközzel rendezheti a vásárló.

Az önkiszolgáló kasszákban és a Scan&Shop szolgáltatás használata esetén várhatóan 2-3 hét múlva lesz lehetséges a SZÉP-kártyás fizetés a Tescónál.

Már az Auchan is elfogadja a SZÉP-kártyát

Az Auchan áruházakban is lehet február elsejétől fizetni SZÉP-kártyával a hideg élelmiszerekért. A SZÉP-kártya az alkohol kivételével minden élelmiszer vásárlására felhasználható, és az áruházlánc mindegyik zsebből történő fizetést elfogadja.

Nem élelmiszer termékeket továbbra sem lehet SZÉP-kártyával vásárolni, így például sporteszközt sem vehetünk ezzel a plasztikkal.

Az Auchan hagyományos kasszáinál fizetéskor a blokkon, az önkiszolgáló kasszáknál pedig egy külön soron látható, hogy mekkora összeget tesznek ki kosarunkból az élelmiszerek, amit bármelyik zsebből le tudunk vonni a SZÉP-kártyáról. A vásárlás többi részét pedig a szokásos módon bankkártyával vagy készpénzben egyenlíthetjük ki.

A SPAR több kártyát is elfogad, de nem minden üzletben

A Spar áruházaiban az OTP, MKB, és a K&H által kibocsátott kártyák mellett az Edenred Széchenyi Pihenő Kártyáit is elfogadják a hideg élelmiszer vásárlásakor. Az áruházlánc önkiszolgáló kasszáinál nem lehet SZÉP-kártyával fizetni, és az online élelmiszer-vásárlás esetén is kizárólag a helyszínen történő fizetéskor használható ez a fizetési megoldás. A Sparnál nem minden franchise rendszerben üzemeltetett üzlet fogadja el ezt a fizetési módot, de az áruházlánc célja, hogy a teljes országos hálózatban elérhetővé tegyék a Szép-kártya-elfogadást.

A Penny és a CBA az első között csatlakozott

A Penny magyarországi üzleteiben még január vége előtt elvégezték a bolthálózat technikai fejlesztését annak érdekében, hogy minden üzletükben elfogadhassák a SZÉP-kártyákat.

A lehetőség kizárólag a meghatározott élelmiszer-termékkategóriákra vonatkozik, de kivételt képeznek az alkoholt tartalmazó italok és a dohánytermékek

– hívták fel a figyelmet.

A CBA szerint jó a lehetőséget és élni kívánnak vele.

Franchise-láncként a hozzánk kapcsolódó vállalkozások önállóan döntenek a kérdésben, de arra számítunk, hogy széles körű lesz az elfogadás a hálózatban

– írták még január végén. A SZÉP-kártyát elfogadó boltjaik listáját a kártyakibocsátók oldalain lehet ellenőrizni.

Az OTP által kibocsátott SZÉP-kártyákat elfogadó helyek listája itt érhető el.

Az MKB Bank kártyáit pedig ezeken a helyeken fogadják el.

A K&H Bank keresője itt érhető el.

Az Aldi és a Lidl minden üzletében lehet SZÉP-kártyával fizetni

A Lidl mind a 190 magyarországi áruházában lehetővé teszi a SZÉP-kártyával történő fizetést május 31-ig és az összes SZÉP-kártyát elfogadja – közölte az áruházlánc.

Az Aldi is bővítette az üzleteiben használható fizetőeszközök körét: a vásárlók mind a 153 magyarországi üzletében SZÉP-kártyájukkal is fizethetnek a kasszáknál. Ők is figyelmeztetnek: a kártyával továbbra sem vásárolható például non-food, vegyszer, kozmetikai cikk, állateledel, alkoholtartalmú italok, illetve dohány és feldolgozott dohánypótló termékek.