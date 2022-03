Bár mások mellett a magyar bankszektorban és gyógyszeriparban is jelentős keleti kitettséggel kell számolni, a hazai termelő-gyártó iparvállalatok többsége nem érintkezik közvetlenül sem Oroszországgal, sem pedig Ukrajnával. A bócsai székhelyű festékgyár, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. helyzete azonban az orosz invázió szempontjából is speciális.

Keresletfelhajtó hatása volt az otthonteremtési támogatásoknak Fotó: Acsai MiKLOS

Anyacége, a varsói tőzsdén jegyzett Śnieżka Csoport ugyanis nemcsak Lengyelországban és Magyarországon, hanem Ukrajnában is meghatározó festékpiaci szereplő, legyen szó falfestékekről, zománcokról vagy lazúrokról, ráadásul – a háború szempontjából nem mellékes, hogy – Fehéroroszországban is van érdekeltsége, ott a vezető gyártók egyike a glettgyártás területén.

A negatív gazdasági hatásokat tekintve egyelőre azonban nem az a fő szempont, hogy Fehéroroszország támogatja Vlagyimir Putyin háborúját. Sokkal inkább az, hogy az ukrajnai üzem körüli kétségek miatt a Śnieżka működését és eredményességét alapvetően határozza meg a fegyveres konfliktus: esnek a részvények, a vállalat a bizonytalanság miatt nehezebben tudja garantálni a szállításokat.

Pedig csoportszinten a Śnieżka Európa 25 legnagyobb festékgyártója közé tartozik, a termelőközpontok évente mintegy 190 millió kilogramm terméket állítanak elő, és 1400 főt foglalkoztatnak. Legfontosabb márkái a Magnat, a Śnieżka, a Poli-Farbe, a Vidaron, a Rafil és a Foveo-Tech. A lengyel hátterű cégcsoport több mint egy tucat külföldi piacon aktív.

Emlékezhetünk, hogy három évvel ezelőtt jelent meg a Poli-Farbe életében a Śnieżka Csoport, amikor Szabó Antal, a Bács-Kiskun megyei festékgyár alapítója együttműködési megállapodást írt alá az FFiL Śnieżka SA elnökével, Piotr Mikruttal. Ez alapján a Poli-Farbe üzletrészeinek 80 százaléka a lengyelek kezébe került, a fennmaradó 20 százalék ugyanakkor továbbra is a magyar tulajdonosokat illeti.

Szabó Antal cége családi vállalkozásból nőtt nagyra Fotó: Poli-Farbe Kft.

Érdemes felidézni azt is, hogy a Poli-Farbe Vegyipari Kft. családi vállalkozásból nőtte ki magát, több mint 30 éve a magyar festékpiac meghatározó szereplője. Folyamatos kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenysége révén a festék- és vakolatgyár a barkácsáruházak és szakkereskedések polcain is versenyképes termékkínálattal van jelen, termékei magas minőséget képviselnek.

A Sniezka-üzletet Szabó Antal anno azzal indokolta, hogy

a piac konszolidálódik, gondos előkészítés után egy olyan anyavállalatot vagy inkább nagy testvért kaptak, amellyel együttműködve a régiós dekorfestékpiac rangos tényezőjévé válhatnak.

A megállapodás bejelentését követően elsőként az alapanyagbeszerzés, a K+F és a HR területét hangolták össze az anyavállalattal, majd a kereskedelem és a logisztika következett.

Ezek után Szabó Antal tavaly novemberben bejelentette, hogy 2021 végén visszalép a napi, operatív munkavégzéstől, és a továbbiakban tiszteletbeli elnökként, alapítóként, valamint tanácsadóként lesz jelen a Poli-Farbe és a Śnieżka Csoport életében, a stratégia kialakításában, valamint az eredmények nyomon követésében. Az ügyvezetést két addig is igazgatói pozíciót betöltő szakember vette át: Kovács Bernadett értékesítési igazgató és Nagy Armand ellátási lánc igazgató.

Ugorva az időben, a fegyveres konfliktus kitörésének másnapján, február 25-én a festékipari nagyvállalat arról számolt be, hogy az ukrán leányvállalatánál ideiglenesen korlátozzák a működési tevékenységet. Az FFiL Śnieżka SA igazgatótanácsának tájékoztatása szerint a határozatok a szállítások, valamint a termelés ideiglenes felfüggesztésére egyaránt vonatkoznak.

Lévén, hogy háború dúl a keleti szomszédban, ennél is fontosabb azonban, hogy a jelentés közzétételének időpontjában rendelkezésre álló információk szerint a Śnieżka Ukrajna ingatlanja nem volt veszélyben A cég gyártóüzeme Jaworówban, Lviv régióban található. A közlés szerint a Śnieżka igazgatótanácsa folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és lényeges információk azonosítása esetén aktuális és időszakos jelentésekben közli azokat.

A prémiummárkák iránt itthon a vártnál kisebb fogyasztói kereslet mutatkozik Fotó: Tadeusz Pozniak

Újabb hír azóta nem érkezett a cégcsoporttól, noha már több mint tíz napja tart az orosz-ukrán háború. A VG megkereste a vállalatot, hogy az ukrajnai gyár állapotáról, az ott dolgozók biztonságáról, illetve a felfüggesztett termelésről érdeklődjön. Az alapanyagellátás esetleges akadozása adott esetben a magyar Poli-Farbét is érintheti, kérdés továbbá, hogy csoportszinten mit tehet a bócsai üzem, akár a kapacitás növelésével vagy a munkavállalók átvételével reagálva az ukrajnai leállásra. Amint ezekre a kérdésekre választ kaptunk a Śnieżkától, cikkünket frissítjük.

A már háttérbe vonult Szabó Antal jelenlétének most mindenképp fontos szerepe lenne, önmagában a tapasztalata miatt. Gyakran ugyanis egy karizmatikus vezető a kulcs ahhoz, hogy váratlan akadályokat is sikerrel vegyen egy cég. Elsősorban a partnerek megnyugtatása miatt lehetne fontos a hitelessége, hiszen jelen esetben az is nagy kérdés, hogy a hazai szakkereskedések vajon mennyire tudnak hinni a lengyel befektetőnek a folyamatos ellátásról szóló ígéreteket hallva.

Ráadásul a hírek szerint a szinergiák kihasználása sem volt teljesen zökkenőmentes a termékpaletták összefésülése terén. Mert míg a Poli-Farbe termékei iránt megnőtt a kereslet az otthonteremtési támogatásoknak köszönhetően, addig például a Magnat piacra vezetése egyelőre nem egy sikertörténet, miután a prémiummárkák iránt itthon a vártnál kisebb fogyasztói kereslet mutatkozik. Ha pedig egy másik leányvállalat egy háború sújtotta országban vegetál, az a központosított alapanyagbeszerzést is visszaveti. Emlékezhetünk, a felvásárlás kapcsán Szabó Antal is arról beszélt anno, hogy

a vegyipari vállalatok számára az egyik fontos kockázatot az alapanyagok rendelkezésre állása jelenti.

Az együttműködés révén arra számított, hogy a lengyel partner segítségével a közös beszerzés révén a Poli-Farbe még stabilabb vállalat lesz, és kiszámíthatóbb fejlődés elé néz.

Ezeket a terveket azonban várhatóan felülírják a Śnieżka Csoport ukrajnai érdekeltségének nehézségei, mindez közvetve a magyar festékgyár teljesítményére is kihat. A Poli-Farbe 2021-es pénzügyi adatai még nem állnak rendelkezésre, ám a bócsai cég 2020-ban 14,5 milliárd forint árbevételt és 2,28 milliárd adózott eredményt ért el, miközben 253 fős létszámmal működött. Viszonyításképp 2019-ben 13,24 milliárdos forgalmat regisztrált a vállalat, míg a profit ekkor még az egy évvel későbbi töredéke, 883 millió forint volt.