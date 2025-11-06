A vámháború folytatódik akkor is, ha a legfelsőbb bíróság Donald Trump ellen ítél

Mélységesen szkeptikusnak tűntek az amerikai legfelsőbb bíróság tagjai a Donald Trump elnök által kivetett vámok törvényszerűségével kapcsolatban a szerdai meghallgatáson, a testület konzervatív és liberális tagjai is éles hangnemben faggatták a kormányzatot képviselő D. John Sauer főügyészt a tarifák indokoltságáról. A Fehér Háznak azonban akkor is maradnak eszközei, a vámháború folytatására, ha a bíróság ellene dönt.

A vámháború folytatódni fog, bárhogy dönt a legfelsőbb bíróság / Fotó: Lightspring

Az adók és vámok kivetése általánosságban a kongresszus hatásköre az Egyesült Államokban, és alsóbb szintű bíróságok emiatt már úgy ítélték meg, hogy az elnök túllépte a hatáskörét.

Hírügynökségi jelentések szerint a két és fél órás meghallgatáson feltett kemény kérdéseik alapján ítélve a legfelsőbb bíróság tagjainak is az lehet a véleménye, hogy az 1977-ben hatályba lépett nemzetközi rendkívüli állapotról szóló törvény (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA), amelyre Trump több esetben hivatkozott,

nem ad akkora jogköröket az elnöknek, mint amelyekkel élt.

Azonos véleményen a konzervatív és liberális bírók

A CNBC tudósítása szerint Sonia Sotomayor, a bíróság három liberális tagjának egyike, arra is rámutatott, hogy a vámok adók, „pénzt, bevételt generálnak az amerikai állampolgároktól”. Azt is megjegyezte, hogy Trumpon kívül egyetlen elnök sem alkalmazta az IEEPA-t vámok kivetésére.

A konzervatív Neil Gorsuch bíró pedig arra a tényre hívta fel Sauer figyelmét, hogy Trump egyoldalúan vezette be a vámokat a külkereskedelmi deficit és a fentanilválság okozta állítólagos vészhelyzetre hivatkozva anélkül, hogy a kongresszus jóváhagyta volna azokat.

A piacok a vámok elmeszelését árazzák / Fotó: AFP

Érvelése szerint ha a kongresszus nem szerezheti vissza ezeket a jogokat, akkor „az egy egyirányú folyamat, amely a végrehajtó hatalom fokozatos, de folyamatos növekedéséhez vezet, és elveszi azt a nép által választott képviselőktől”.

A testület többi konzervatív tagja – John Roberts főbíró, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh és Samuel Alito – szintén hasonló hangnemben faggatta a főügyészt.

A piacok már a vámok elmeszelését árazzák

A meghallgatás hangneme és az elhangzott kérdések alapján viszonylag jól előrevetíthető a legfelsőbb bíróság döntése.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az ítéletet mikor hozzák nyilvánosságra, lehet, hogy csak jövőre,

de az adminisztráció gyors döntést kért a testülettől.