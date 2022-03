Az orosz-ukrán háború legfontosabb hétfői eseményei A volt külügyminiszter szerint Putyin nem indít atomháborút

Újabb ostromra készülnek Kijevben

Kudarcba fulladt a civilek menekítése Mariupolban, civileket lőttek Harkovban és Csernihivben is

Az oroszok ellenőrzik a zaporizzsjai atomerőművet, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség aggódik

Folytatódhatnak a béketárgyalások Fehéroroszországban, ez lesz a harmadik kör

Tovább drágul az olaj és az arany, gyengül a forint, történelmi rekordok dőlnek meg

A volt orosz külügyminiszter szerint Putyin nem indít atomháborút

9.20 Andrej Kozirev ezt azzal magyarázta, hogy az orosz elnök „racionális” ember.

Most valóban megnyílhatnak a humanitárius folyosók

8.55 Az evakuálás ellenőrzését biztosítani fogják, egyebek között orosz drónok segítségével.

Dánia is csatlakozhat az uniós védelmi politikai paktumhoz

8:30 Oroszország Ukrajna elleni háborúra bírhatja rá a dánokat, hogy szakítsanak a különutas politikájukkal, és csatlakozzanak a maastrichti szerződés eddig elutasított, védelmi politikai fejezetéhez. Július elsejére írták ki a népszavazást a csatlakozásról.

Kijev ostromára készülnek az oroszok

8:10 Kijev, Harkov és Mikolajiv körül összpontosított erőket a hétvégén átcsoportosították az oroszok, az ukrán hadsereg helyzetértékelése szerint azért, hogy a városokat újra ostrom alá vegyék. Az ukránok szerint az orosz haderő teljes ellenőrzés alá akarja vonni Irpiny és Bucsa településeket az ukrán főváros közelében, és próbálják elérni Kijev keleti külvárosait, hogy előkészítse a döntő ütközetet az ukrán főváros ellen.

Szigorítják a valutakorlátozást Oroszországban

7:55 Külföldre legfeljebb 5000 dollárt utalhatnak az oroszok havonta a jegybank legújabb döntése szerint. A Banka Rosszija utasította az oroszországi pénzintézeteket, hogy

a belföldi magánszemélyek esetében 5 ezer dollárban korlátozzák a havi átutalásokat más természetes személyeknek, beleértve házastársakat és közeli hozzátartozókat.

Az orosz jegybank indoklása szerint a megnövekedett devizapiaci volatilitás miatt szükséges a korábbi korlátozás szigorítása. A múlt héten 10 ezer dollárban maximálták a magánszemélyek által külföldre utalható pénz mennyiségét, hogy a rubel gyengülését lassítsák.

Háborúellenes prédikációja miatt vettek őrizetbe egy orosz papot

7:45 Letartóztattak egy papot Oroszországban, amiért vasárnap háborúellenes prédikációt tartott. Joann Burdin atyát nem sokkal azután vették őrizetbe, hogy beszédet mondott egy gyülekezetben Karabanovo faluba. A papnak "az orosz fegyveres erők hiteltelenítése" miatt kell bíróság elé állnia. Az orosz törvények szerint akár 15 évet is kaphat.

"Сетевые свободы": Под Костромой за антивоенную проповедь будут судить священника. Проповедь, сказанную в прощенное воскресенье. Просто сатанизм. pic.twitter.com/aJlaMNWknk — Andrey Zakharov (@skazal_on) March 6, 2022

Már több mint 13 ezren őrizetben Oroszországban

7:35 A hétvégén csaknem 4600 háborúellenes tüntetőt vettek őrizetbe Oroszországban egy helyi civil szervezet beszámolója szerint. A moszkvai belügyminisztérium közleménye ennél kevesebb, 3500 őrizetbe vételről számolt be, elsősorban Moszkvában és Szentpéterváron. Az Ukrajna ellen háború kitörése óta több mint 13 ezer háborúellenes tüntetőt tartóztattak le az orosz hatóságok.

В Петербурге коммунальщики краской закрасили надпись "Нет войне" на льду. Лед. Красят. Краской. pic.twitter.com/qTKnEhqzTB — Andrey Zakharov (@skazal_on) March 6, 2022

14 éves csúcson az olaj ára

7:20 A Brent kőolaj határidős jegyzése 2008 óta nem látott szinte ugrott hétfőn reggel. Az olaj árát hajtja, hogy felmerült az orosz olajimport nyugati tilalmának bevezetése és ezt a helyzetet tovább súlyosbított az iráni nukleáris tárgyalások késése.

Újabb kísérletet tesznek a civilek evakuálására

7:15 Az orosz hadsereg tűzszünetet hirdet moszkvai idő szerint hétfő 10 órától több ukrajnai nagyvárosban, többek között Kijevben is, és humanitárius folyosókat nyit a városokból – írja az Interfax az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva.

Mariupolban tegnap le kellett fújni a menekítési akciót. A tűzszüneti megállapodás összeomlásáért a felek egymást okolták. Mariupolban mintegy kétszázezer civil várja, hogy elhagyhassa az ostromlott várost.

Azonnal hagyják el Oroszországot – figyelmeztet a washingtoni külügy

7:00 Az Egyesült Államok külügyminisztériuma figyelmeztetést adott ki az Oroszországban tartózkodó amerikai állampolgároknak, hogy azonnal hagyják el az országot. A moszkvai parlament által a múlt héten elfogadott törvényre hivatkoznak, amely büntethetővé teszi az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos "hamis információk" terjesztését. Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének friss ajánlása óva int a tömegrendezvények látogatásától, és felhívja a figyelmet, hogy a nemzetközi sajtó és a közösségi médiá hozzáférést korlátozták az országban.

Történelmi mélyponton a forint

6:55 Az euróért 388,44 forintot, a dollárért 357,27 forintot kértek hétfő reggel a bankközi devizapiacon. Ez újabb történelmi mélypont az keresztárfolyamban.

A KPGM és a PwC is hátat fordít Oroszországnak

6:45 A négy nagy könyvvizsgáló cég közül kettő is kivonul Oroszországból az Ukrajna ellen indított háború miatt, és megszünteti együttműködését a fehéroroszországi partnereivel is. A KPMG és a PwC is azt közölte: minden kapcsolatot megszakítanak Oroszországgal.

A KPMG-nek több mint 4500 alkalmazottja van Oroszországban és Fehéroroszországban. A PricewaterhouseCoopers 3700 embert foglalkoztat Oroszországban.

Az Accenture üzleti tanácsadó cég már a múlt héten bezárta oroszországi üzletét, a McKinsey, valamint a Boston Consulting Group pedig felfüggesztette az orosz ügyfelei kiszolgálását. Ezután minden tekintet a két másik nagy könyvvizsgálóra, az EY-re és a Deloitte-ra szegeződik.

Folytatják a béketárgyalásokat

6:30 Az orosz és az ukrán delegáció a várakozások szerint két héten belül harmadszor is asztalhoz ülhet Fehéroroszországban hétfőn. A tárgyalások pontos helyét és idejét egyelőre egyik fél sem közölte. Legutóbb múlt pénteken tárgyaltak a felek, és megállapodtak abban, hogy humanitárius folyosókat nyitnak az ostromlott Mariupolból és Volnavahából. Előbbi evakuálását a mariupoli hatóságok végül elhalasztották, mert állításuk szerint az oroszok nem tartották be a tűzszüneti megállapodást. Az oroszok azt állítják, az ukránok rúgták fel a megállapodást.