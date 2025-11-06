Deviza
EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01% EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,395.25 -0.08% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,904 +0.48% OTP32,500 +0.06% RICHTER10,100 -1.68% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.19 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.24 +0.93% BUX107,395.25 -0.08% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,904 +0.48% OTP32,500 +0.06% RICHTER10,100 -1.68% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.19 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.24 +0.93%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
makroadat
kiskereskedelmi forgalom
kiskereskedelem

Megtorpant a kiskereskedelem bővülése, de az év végén új erőre kaphat

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai kellemetlen meglepetést okoztak, de az év végére javulhat a helyzet. A fogyasztás bővülését számos tényező segítheti.
K. B. G.
2025.11.06, 10:11
Frissítve: 2025.11.06, 10:39

A kiskereskedelmi forgalom szeptemberben éves alapon 3,0 százalékkal bővült a naptárhatástól megtisztított adatok szerint, míg az előző hónaphoz képest stagnált, ami meglepetés Horváth Diána, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség szenior elemzője szerint.

KSH kisker kiskereskedelem élelmiszerár, infláció, drágulás, GVH árfigyelő, árrésstop, áfa-visszatérítés pünkösdi nyitvatartás, boltzár hosszú hétvége Augusztus 20
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Az elmúlt három hónapban stagnált a kiskereskedelem

Ez ugyanis a szakember szerint azt jelenti, hogy a harmadik negyedévben az előző negyedév szintjén alakult a kiskereskedelmi forgalom, tehát megtorpant a szegmens bővülése. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy 

az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma és a nem élelmiszerüzletek forgalma esetében is stagnálás látszik az előző hónappal összevetve. Igaz, ez éves alapon 3,1 és 3,5 százalékos bővülést jelent.

Bár szeptemberben már elindult a nyugdíjas utalványok postázása, a folyamat október közepéig eltartott, így az intézkedés hatása csak korlátozottan jelenhetett meg az élelmiszer-kiskereskedelemben. Ugyanakkor kismértékű növekedést mutat a az élelmiszerüzletek forgalmának háromhavi átlaga az előző három hónaphoz képest, amit a béremelkedés miatt javuló vásárlóerő támogat.

Az Otthon Start program beindulása is élénkítheti a forgalmat

Az elemző szerint az iparcikk jellegű vegyes, illetőleg a bútor, műszakicikk-üzletek forgalmában az Otthon Start program felfutása fokozhatja a keresletet a következő hónapokban. A szeptemberi kiskereskedelmi forgalmat az üzemanyag-forgalom mérséklődése is visszahúzta, hiszen az havi alapon 1,0 százalékkal csökkent. Idén a kiskereskedelmi forgalom növekedését így az üzemanyag-forgalom inkább visszahúzza, hiszen 

a harmadik negyedévben az üzemanyagtöltő állomások forgalma ismét elmaradt a megelőző negyedévi szintjétől.

A jövőt nézve Horváth Diána szerint az év hátralévő részében tovább bővülhet a kiskereskedelmi forgalom, és a fogyasztás támaszt adhat a növekedésnek. A nyugdíjasok utalványainak kézbesítése október közepéig tartott, a felhasználásukra pedig december végéig van lehetőség. A háromgyermekes anyák október 1-jétől érvényes személyi jövedelemadó-mentessége biztosította többletkereset novembertől jelenhet meg az adatokban.

A jövő évi bővülést támogatja a családtámogatások további emelése (családi adókedvezmény duplázása, 40 év alatti, kétgyermekes anyák szja-mentessége), a folytatódó béremelések (közszféra, kulturális és szociális ágazat, fegyverpénz), amelyek növelik a háztartások vásárlóerejét, illetve az Otthon Start program iránt mutatkozó érdeklődés is. Mindezek alapján az MGFÜ jövőre is a fogyasztás emelkedésére számít, ami a gazdaság növekedésének beindulásához is hozzájárulhat.

Cikkünk frissül...

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu