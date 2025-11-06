Deviza
Lecserélik Kínát, új országban építik a világ autóipari központját – egyszerre döntött három óriásgyártó

A Toyota, a Honda és a Suzuki is hatalmas összegeket fektet Indiába, hogy kihasználja a gyorsan növekvő indiai piac lehetőségeit és növelje a nyereségét. A kínai autópiac már nem olyan jövedelmező a külföldi cégeknek, mint korábban volt, ezért a japán autógyártók elfordulnak Kínától, és több milliárd dolláros beruházásokat hoznak létre az indiai gazdaságban.
Németh Anita
2025.11.06, 10:41
Frissítve: 2025.11.06, 10:49

A japán autógyártók világszerte újraépítik beszállítói láncaikat, hogy csökkentsék Kínától való függőségüket. Ennek keretében a Toyota, a Honda és a Suzuki is több milliárd dollárt fektet be Indiában új autók és gyárak építésébe – írja a Reuters.

Japán autógyártók hatalmas beruházásokat jelentettek be az indiai gazdaságban
Japán autógyártók hatalmas beruházásokat jelentettek be az indiai gazdaságban / Fotó: AFP

A világ legnagyobb autógyártója, a Toyota, valamint az indiai piacon közel 40 százalékos részesedéssel rendelkező Suzuki külön-külön 11 milliárd dolláros beruházást jelentett be gyártó- és exportkapacitásuk növelésére. A Honda pedig a múlt héten közölte, hogy Indiát teszi meg egy tervezett elektromos autója gyártási és exportbázisává.

India lehet az új Kína az autógyártóknak, vonzó piac és gyártóhelyszín is

India régóta vonzó a gyártók számára az alacsony költségek és a bőséges munkaerő miatt. Ráadásul az indiai a világ harmadik legnagyobb autópiaca. Tovább előnye, hogy egyelőre korlátozza a kínai elektromosautó-gyártók beruházásait, azaz a többi autóipari vállalatnak nem kell velük vetélkedniük. A kínai elektromosautó-gyártók ugyanis erős versenyt támasztanak hazai földön, és az árháború miatt nehéz profitot termelni Kínában.

India tavaly 5 millió személyautót gyártott, ebből 800 ezret exportált. A hazai eladások éves szinten 2 százalékkal nőttek, míg az export 15 százalékkal emelkedett. A kormány beruházásösztönzőkkel növelné ezeket a számokat. Ráadásul az utóbbi években az indiai gyártás minősége jelentősen javult.

Nem meglepő tehát, hogy a japán autógyártók is meglátták a lehetőséget a feltörekvő ország képességeiben.

India jó választás Kína helyettesítésére

– vélekedett a hírügynökségnek Julie Boote, a Pelham Smithers Associates autóipari elemzője, míg Gaurav Vangaal, az S&P Global Mobility elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy India protekcionista politikája Kínával szemben áldás a japán autógyártóknak, amelyek „lehetőséget látnak arra, hogy tovább bővítsék indiai beruházásaikat, és javítsák költségversenyképességüket a hazai gyártókkal szemben”.

A Toyota globális céljait szolgálná ki az indiai beruházásaival

A japán közvetlen beruházások értéke az indiai közlekedési szektorban 2021 és 2024 között hétszeresére nőtt, és tavaly már elérte a 294 milliárd jent, ami 2 milliárd dollárnak felel meg. Ezzel szemben a kínai szektorba irányuló japán beruházásai 83 százalékkal visszaestek. 

A Toyota globális célja, hogy csökkentse a hibrid autók alkatrészköltségeit és bővítse a termelést. 

A vállalat 15 új és ráncfelvarrott modellt tervez piacra dobni Indiában 2030-ig. A Toyota ezzel a jelenlegi 8 százalékról 10 százalékra növelné a részesedését az indiai személyautó-piacon.

Toyota Yaris összeszerelő üzem / Fotó: AFP

A Toyota tavaly több mint 3 milliárd dolláros beruházást jelentett be, amelynek célja, hogy bővítse a dél-indiai gyár kapacitását évi mintegy 100 ezer járművel, valamint egy új üzemet építsen a nyugat-indiai Maharashtra államban, amely várhatóan 2030 előtt megkezdi a termelést.

Ezzel a Toyota indiai gyártókapacitása meghaladhatja az évi egymillió járművet.

A vállalat szerdai negyedéves eredményközlésében kiemelte, hogy India növekvő szerepet játszik a vállalat nyereségében, különösen most, amikor az észak-amerikai üzletágat Donald Trump vámháborúja sújtja.

A Honda és a Suzuki több milliárdot fektet az indiai autóiparba

A Honda számára India eddig főként a nagyon jövedelmező kétkerekűek piaca volt, de most szeretné megerősíteni négykerekű üzletágát is. A vállalat Indiát, az Egyesült Államokat és Japánt nevezi meg három fő célpiacaként, és 2027-től innen exportálná egyik új „Zero Series” elektromos autóját Ázsiába és Japánba.

A Suzuki 8 milliárd dolláros befektetést tervez az indiai gazdaságba, amivel évi 4 millió autóra növeli az ottani termelését a jelenlegi 2,5 millióról. A vállalat indiai üzletága, a Maruti Suzuki az ország piacvezető autógyártója és legnagyobb exportőre.

Indiát a Suzuki globális gyártási központjává tennénk és növelnénk onnan az exporunkat

– mondta Szuzuki Tosihiro, a vállalat elnöke. „Célunk, hogy innen növeljük az exportot és a nemzetközi jelenlétünket.”

India ugyanakkor soha nem volt könnyű piac: több külföldi autógyártó, például a Ford és a General Motors, korábban megpróbálta megvetni lábat az országban, de végül kivonult a piacról – figyelmeztetett a Reuters.

