Deviza
EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01% EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,395.25 -0.08% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,904 +0.48% OTP32,500 +0.06% RICHTER10,100 -1.68% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.19 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.24 +0.93% BUX107,395.25 -0.08% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,904 +0.48% OTP32,500 +0.06% RICHTER10,100 -1.68% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.19 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.24 +0.93%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Richter
osztalék
nőgyógyászat
gyógyszergyártó

A gyenge eredmények ellenére sincs veszélyben a Richter tekintélyes osztaléka, az erős forint tett be igazán a hazai gyógyszeripari óriásnak

A hazai gyógyszergyártó két nőgyógyászati akvizícióhoz is nagyon közel járt az elmúlt hónapokban, ezek viszont végül mégsem valósultak meg. A Richternek nagyon fáj az erős forint, de az osztalék távolról sincs veszélyben. A friss eredményeket Kovács László András vezérigazgató-helyettes ismertette, mivel Orbán Gábor része annak a delegációnak, mely Washingtonba látogat Orbán Viktor miniszterelnök kíséretében.
Mészáros Gergő
2025.11.06, 09:30
Frissítve: 2025.11.06, 10:11

Keményen betett a Richter harmadik negyedévének az erős forint, a hazai gyógyszergyártó vállalat 8,9 milliárd forintos árfolyamveszteséget volt kénytelen elkönyvelni emiatt a harmadik negyedévben, az első kilenc hónapban pedig már 24,5 milliárd forintra rúg a veszteség, amit ez okból kellett elkönyvelnie a társaságnak. A tisztított üzemi eredmény 7 százalékkal 66 milliárd forintra esett vissza, míg a 43,9 milliárd forintos nettó profit körülbelül 21 százalékkal múlta alul az elemzői konszenzust. A Richter jelentését követően, melyről itt írtunk bővebben, Kovács László András gazdasági igazgató, vezérigazgató-helyettes fejtette ki az eredményeket, mivel Orbán Gábor része annak a delegációnak, mely csütörtökön Washingtonba utazik Orbán Viktor miniszterelnök kíséretében.

LUS_IMG_4466, richter,
Csalódást keltett a Richter harmadik negyedéves eredménye, de sok volt a kedvezőtlen körülmény / Fotó: Kallus György

Csalódást keltett a Richter eredménye, sok volt a kedvezőtlen körülmény

A Richter vezérhelyettese elmondta, a forint árfolyamán túl készletezéssel kapcsolatos nehézségek és az amerikai piacon tapasztalt szabályozói bizonytalanságok is sújtották a céget, ugyanakkor úgy látják, a jelenlegi negyedév a szektorális versenytársakhoz hasonlóan alakult. A szakember kiemelte, a Richter gyógyszerértékesítés, tisztított EBIT, szabad cash flow terén is nőtt a negyedév során, az EPS és a saját tőke megtérülése viszont pirosba került, teljes egészében a forint árfolyamhatása miatt.

A szabad cash flow történelmi csúcsra futott, 200 milliárd forintot generált ezen a soron a cég az első három negyedévben annak ellenére, hogy rekordmértékű osztalékot is kifizettek a befektetőknek ezzel párhuzamosan. 

Kovács László András kiemelte, hogy a negyedik negyedév a felzárkózásról fog szólni, 2,3 milliárd eurós árbevételt vár a vállalat a teljes évtől, ami a korábban megadott sáv alját jelenti. A tisztított EBIT 8-10 százalékkal nőhet az év során. 

Az osztalék korábban ismertetett, emelt kifizetését ugyanakkor nem veszélyezteti a friss eredmény. 

A Richter vezérhelyettese elmondta, két fontos nőgyógyászati akvizícióhoz is nagyon közel jártak, utolsó körös ajánlattételig jutottak a folyamatok során, de ezek végül nem valósultak meg. „Csak olyan akvizíciókat hajtunk végre, amelyek közvetlenül és szorosan kapcsolódnak a céljaink eléréséhez” – emelte ki a szakértő.

A befektetők természetesen nem fogadták kitörő örömmel a friss számokat, a cég részvényeit 2 százalékos gödörbe rántották a Budapesti Értéktőzsdén, a kurzus egészen 10 050 forintig korrigált a kereskedés első perceiben. A Richter részvényei az idén alulteljesítők a pesti tőzsdén, a cég papírjai közel 3 százalékot vesztettek az értékükből 2025-ben, míg a BUX index 35 százalékot erősödött.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény12:13:30
Árfolyam: 10,100 HUF -170 / -1.68 %
Forgalom: 1,247,027,050 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Így teljesített a Richter és üzletágai a harmadik negyedévben

  • A neuropszichiátriai üzletág árbevétele 3 százalékkal 67 milliárd forintra emelkedett. Ezen belül a Vraylarból származó jogdíjbevétel négy százalékkal 64 milliárd forintra nőtt.
  • A nőgyógyászati portfólió lendületes, két számjegyű – 12 százalékos – bevételnövekedést ért el, 75,5 milliárd forinttal hozzájárulva a társaság teljesítményéhez.
  • A biotechnológiai készítményekből származó bevétel 3 százalékkal 13,8 milliárd forintra mérséklődött.
  • A general medicines szegmensben pedig 17 százalékkal 53,6 milliárd forintra estek vissza az eladások.

A magyar gyógyszergyártó vállalat gyógyszergyártási bevétele 1 százalékkal 211,2 milliárd forintra csökkent a július és szeptember közötti időszakban, elmaradva ezzel a 7 százalékos bővülést és 232 milliárd forintos tételt jelző piaci konszenzustól.

A Richter tisztított üzemi eredménye (EBIT) 7 százalékkal 66 milliárd forintra esett vissza a legutóbbi negyedévben éves alapon. Az elemzők 1,8 százalékos növekedésre számítottak előzetesen. 

A harmadik negyedévben ebből 43,3 milliárd forintos nettó eredményt termelt a vállalat, ami jócskán elmarad az 50 százalékos bővülést és 56 milliárdos tételt prognosztizáló elemzői konszenzustól.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu