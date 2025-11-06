A gyenge eredmények ellenére sincs veszélyben a Richter tekintélyes osztaléka, az erős forint tett be igazán a hazai gyógyszeripari óriásnak
Keményen betett a Richter harmadik negyedévének az erős forint, a hazai gyógyszergyártó vállalat 8,9 milliárd forintos árfolyamveszteséget volt kénytelen elkönyvelni emiatt a harmadik negyedévben, az első kilenc hónapban pedig már 24,5 milliárd forintra rúg a veszteség, amit ez okból kellett elkönyvelnie a társaságnak. A tisztított üzemi eredmény 7 százalékkal 66 milliárd forintra esett vissza, míg a 43,9 milliárd forintos nettó profit körülbelül 21 százalékkal múlta alul az elemzői konszenzust. A Richter jelentését követően, melyről itt írtunk bővebben, Kovács László András gazdasági igazgató, vezérigazgató-helyettes fejtette ki az eredményeket, mivel Orbán Gábor része annak a delegációnak, mely csütörtökön Washingtonba utazik Orbán Viktor miniszterelnök kíséretében.
Csalódást keltett a Richter eredménye, sok volt a kedvezőtlen körülmény
A Richter vezérhelyettese elmondta, a forint árfolyamán túl készletezéssel kapcsolatos nehézségek és az amerikai piacon tapasztalt szabályozói bizonytalanságok is sújtották a céget, ugyanakkor úgy látják, a jelenlegi negyedév a szektorális versenytársakhoz hasonlóan alakult. A szakember kiemelte, a Richter gyógyszerértékesítés, tisztított EBIT, szabad cash flow terén is nőtt a negyedév során, az EPS és a saját tőke megtérülése viszont pirosba került, teljes egészében a forint árfolyamhatása miatt.
A szabad cash flow történelmi csúcsra futott, 200 milliárd forintot generált ezen a soron a cég az első három negyedévben annak ellenére, hogy rekordmértékű osztalékot is kifizettek a befektetőknek ezzel párhuzamosan.
Kovács László András kiemelte, hogy a negyedik negyedév a felzárkózásról fog szólni, 2,3 milliárd eurós árbevételt vár a vállalat a teljes évtől, ami a korábban megadott sáv alját jelenti. A tisztított EBIT 8-10 százalékkal nőhet az év során.
Az osztalék korábban ismertetett, emelt kifizetését ugyanakkor nem veszélyezteti a friss eredmény.
A Richter vezérhelyettese elmondta, két fontos nőgyógyászati akvizícióhoz is nagyon közel jártak, utolsó körös ajánlattételig jutottak a folyamatok során, de ezek végül nem valósultak meg. „Csak olyan akvizíciókat hajtunk végre, amelyek közvetlenül és szorosan kapcsolódnak a céljaink eléréséhez” – emelte ki a szakértő.
A befektetők természetesen nem fogadták kitörő örömmel a friss számokat, a cég részvényeit 2 százalékos gödörbe rántották a Budapesti Értéktőzsdén, a kurzus egészen 10 050 forintig korrigált a kereskedés első perceiben. A Richter részvényei az idén alulteljesítők a pesti tőzsdén, a cég papírjai közel 3 százalékot vesztettek az értékükből 2025-ben, míg a BUX index 35 százalékot erősödött.
Így teljesített a Richter és üzletágai a harmadik negyedévben
- A neuropszichiátriai üzletág árbevétele 3 százalékkal 67 milliárd forintra emelkedett. Ezen belül a Vraylarból származó jogdíjbevétel négy százalékkal 64 milliárd forintra nőtt.
- A nőgyógyászati portfólió lendületes, két számjegyű – 12 százalékos – bevételnövekedést ért el, 75,5 milliárd forinttal hozzájárulva a társaság teljesítményéhez.
- A biotechnológiai készítményekből származó bevétel 3 százalékkal 13,8 milliárd forintra mérséklődött.
- A general medicines szegmensben pedig 17 százalékkal 53,6 milliárd forintra estek vissza az eladások.
A magyar gyógyszergyártó vállalat gyógyszergyártási bevétele 1 százalékkal 211,2 milliárd forintra csökkent a július és szeptember közötti időszakban, elmaradva ezzel a 7 százalékos bővülést és 232 milliárd forintos tételt jelző piaci konszenzustól.
A Richter tisztított üzemi eredménye (EBIT) 7 százalékkal 66 milliárd forintra esett vissza a legutóbbi negyedévben éves alapon. Az elemzők 1,8 százalékos növekedésre számítottak előzetesen.
A harmadik negyedévben ebből 43,3 milliárd forintos nettó eredményt termelt a vállalat, ami jócskán elmarad az 50 százalékos bővülést és 56 milliárdos tételt prognosztizáló elemzői konszenzustól.