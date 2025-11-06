Jó hír a Revolut-felhasználóknak, küszöbön a magyar bankszámlaszám

Nem olyan régen azt nyilatkozta a Revolut, hogy a magyarországi felhasználói akár az év végéig belföldi magyar bankszámlaszámot kaphatnak, és úgy néz ki, hogy valóban ez megtörténhet – közölte a Revinfo.hu.

Terjeszkedik a fintech cég: hamarosan megjelenhetnek a magyar bankszámlák / Fotó: NurPhoto via AFP

Az MNB weboldalán megjelent a Revolut UAB Bank és ezzel Magyarországi Fióktelepe hivatalosan is felkerült a nyilvántartásba.

A bejegyzés alapján a Revolut 2025. október 23-án megkapta az összes szükséges engedélyt a magyarországi bankfiók elindításához.

Emellett a Revolut súgóoldalán is frissült a vonatkozó GYIK, ahol már megemlítik, hogy hamarosan magyar bankfiókkal és HU IBAN-nal is elérhető lesz a szolgáltatás.

Eddig és jelenleg is a magyar Revolut-forintegyenleghez egy nemzetközi, saját névre szóló litván bankszámlaszámot kapnak a felhasználók. Ez viszont nem egy belföldi 3X8 számjegyű bankszámlaszám, e ezért rre a számlaszámra egy magyar bankból nem lehet belföldi forintátutalást indítani.

Egyelőre még nemzetközi forintátutalásra van szükség, ami viszont bonyolultabb lehet, nem minden banknál elérhető ez a banki appban – ez változhat meg a közeljövőben.

Több ezer forintba is kerülhet egy utalás, és több munkanapig is eltarthat, mire megérkezik az összeg.

Egy belföldi bankszámlaszámmal viszont ez megoldódik, sőt, a több mint 1,5 millió magyarországi Revolut-felhasználó a fizetését még egyszerűbben kérheti majd a Revolut-forintszámlájára.

Megszólalt a Revolut a bankszámlák zárolásáról

A Revolut először reagált a felhasználói panaszokra a számlák zárolása és a tranzakciók késése miatt. A fintech cég közölte, hogy a korlátozások jogi kötelezettségek teljesítését szolgálják, nem pedig technikai hibákból erednek. A Revolut szerint minden tranzakciót szankciós ellenőrzéseknek vetnek alá az EU, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok szabályai alapján.

A fintech cég hivatalos közleményében egyértelművé tette: a számlák ideiglenes blokkolása vagy a pénzmozgások vizsgálata jogi kötelezettség, nem pedig önkényes döntés.

A vállalat szerint minden műveletük megfelel az ENSZ, az Európai Unió, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok szankciós előírásainak.