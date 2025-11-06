Jó hír a Revolut-felhasználóknak, küszöbön a magyar bankszámlaszám
Nem olyan régen azt nyilatkozta a Revolut, hogy a magyarországi felhasználói akár az év végéig belföldi magyar bankszámlaszámot kaphatnak, és úgy néz ki, hogy valóban ez megtörténhet – közölte a Revinfo.hu.
Az MNB weboldalán megjelent a Revolut UAB Bank és ezzel Magyarországi Fióktelepe hivatalosan is felkerült a nyilvántartásba.
A bejegyzés alapján a Revolut 2025. október 23-án megkapta az összes szükséges engedélyt a magyarországi bankfiók elindításához.
Emellett a Revolut súgóoldalán is frissült a vonatkozó GYIK, ahol már megemlítik, hogy hamarosan magyar bankfiókkal és HU IBAN-nal is elérhető lesz a szolgáltatás.
Eddig és jelenleg is a magyar Revolut-forintegyenleghez egy nemzetközi, saját névre szóló litván bankszámlaszámot kapnak a felhasználók. Ez viszont nem egy belföldi 3X8 számjegyű bankszámlaszám, e ezért rre a számlaszámra egy magyar bankból nem lehet belföldi forintátutalást indítani.
Egyelőre még nemzetközi forintátutalásra van szükség, ami viszont bonyolultabb lehet, nem minden banknál elérhető ez a banki appban – ez változhat meg a közeljövőben.
Több ezer forintba is kerülhet egy utalás, és több munkanapig is eltarthat, mire megérkezik az összeg.
Egy belföldi bankszámlaszámmal viszont ez megoldódik, sőt, a több mint 1,5 millió magyarországi Revolut-felhasználó a fizetését még egyszerűbben kérheti majd a Revolut-forintszámlájára.
Megszólalt a Revolut a bankszámlák zárolásáról
A Revolut először reagált a felhasználói panaszokra a számlák zárolása és a tranzakciók késése miatt. A fintech cég közölte, hogy a korlátozások jogi kötelezettségek teljesítését szolgálják, nem pedig technikai hibákból erednek. A Revolut szerint minden tranzakciót szankciós ellenőrzéseknek vetnek alá az EU, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok szabályai alapján.
A fintech cég hivatalos közleményében egyértelművé tette: a számlák ideiglenes blokkolása vagy a pénzmozgások vizsgálata jogi kötelezettség, nem pedig önkényes döntés.
A vállalat szerint minden műveletük megfelel az ENSZ, az Európai Unió, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok szankciós előírásainak.
A Revolut hangsúlyozta, hogy minden ügyfelet és tranzakciót globálisan ellenőriznek a nemzetközi szankciós listák alapján, és kötelesek leállítani minden olyan ügyletet, mely akár közvetve is érintett tiltott országokat, személyeket vagy vállalatokat. Ezek közé tartoznak például Oroszország bizonyos szektorai, illetve az olyan országok és területek, mint Irán, Kuba, Észak-Korea, Szíria, valamint a Krím, Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja régiók.