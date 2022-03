Teljes mértékben digitalizált (tehát kártya nélkül is használható), a vásárlási szokásokhoz és az ügyfélelvárásokhoz igazodó hűségprogramot indított a legnagyobb hazai töltőállomás-hálózattal rendelkező Mol. A korábbi, Multipont elnevezésű programot leváltó Mol Move januári magyarországi bevezetése óta a visszajelzések kifejezetten kedvezőek: már az első hónapokban 390 ezer tag csatlakozott, a mobilalkalmazást pedig 340 ezren töltötték le.

Fotó: KALLUS GYORGY

Már magához a belépéshez is ajándék társul, így például a programhoz frissen csatlakozó Green szintű vásárlók is egy csésze ajándékkávéval és literenkénti 10 forint egyszeri üzemanyag-vásárlási kedvezménnyel indítják használatát. A Mol Move kulcseleme a játék, az egymásra épülő, feljebb lépésre ösztönző kedvezmények struktúrája. A szinteken felfelé haladva egyre nő a tét, és minél magasabb kategóriába jut valaki, annál értékesebb kedvezményekre jogosult: akár a literenkénti 15 forint üzemanyagár-engedmény is elérhető.