Több mint kilenc hónapos várakozást követően eredmény született a Volánbusz Zrt. összesen hatvan darab elektromos autóbusz beszerzésére szóló tenderein – derült ki az elektronikus közbeszerzési rendszerbe frissen feltöltött dokumentumokból. Eszerint 48 járművet a BYD, további 12-t pedig az Ikarus szállíthat le az állami társaságnak.

Az utóbbiak teljes egészében Székesfehérvárra kerülnek majd a tervek szerint, míg Győr 13, Zalaegerszeg 11, Szolnok 10, Szeged 8, Eger pedig 6 új BYD eBus (K9UD) modellel gazdagodhat.

Magyar forrást magyar buszra

A két, a Volánbusz által még tavaly június elején, a Zöldbusz program keretében kiírt pályázat összértéke 8,59 milliárd forint, ebből az állam 6,52 milliárd forintot finanszíroz. A teljes egészében elektromos meghajtású buszokat várhatóan még az idén átadják a nyertes ajánlattevők. Mint azt a Magyarbusz.info szaklap megjegyezte,

a BYD és az Ikarus győzelmével a kormányzati Zöldbusz program végre valóban munkát ad a hazai buszgyártás számára is,

hiszen a szóban forgó járműveket kivétel nélkül magyar, illetve Magyarországon termelőkapacitást fenntartó gyártók szállíthatják majd. Ráadásul a nyertes cégek az autóbuszok átvételétől számított 24 hónapos időtartam alatt a felmerülő kötelező karbantartási műveleteket is elvégzik.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Volánbusz felhívása egyébként jókora aktivitást váltott ki a buszgyártók körében: a Szeged, Eger és Szolnok villanybuszaira kiírt tender valamennyi szakaszában hat-hat ajánlat érkezett. Győr és Zalaegerszeg vonatkozásában három-három érvényes pályázatot nyújtottak be, míg Székesfehérvár tekintetében összesen négy ajánlat futott be, itt az Ikarus 120e típusát választották ki a bírálók. A társaság ennek azért is örülhet, mert az eddigi legnagyobb megrendelését könyvelheti el elektromos buszokra.

Fiatalodik a Volán

A tender eredményhirdetésével párhuzamosan a Magyar Közlönyben megjelent egy kormányhatározat, amely kvázi zöld lámpát adott a Volánbusz jármű-korszerűsítési programjának folytatására. A kabinet döntése értelmében a közlekedési cég autóbusz-flottájának 2023-as fejlesztéséhez – mintegy 540 jármű – az önrész

pénzügyi fedezetét 3,5 milliárd forintos tőkeemelés útján biztosítják a jövő évi költségvetésből

a busztársaság egyedüli részvényesén, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-n keresztül.

Az indoklás szerint a forrás az országos, regionális, elővárosi és helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés versenyképességének növelését, a szolgáltatás színvonalának emelését és az utaselégedettség javítását szolgálja. A kormány ezenfelül a korszerű és klímatudatos működés elősegítése mellett is elkötelezte magát, a Volánbusz jármű-korszerűsítési és -beszerzési koncepciójának elfogadásával pedig hozzájárult a társaság flottaprogramjának további folytatásához. A beszerzéseket 90 százalékban beruházási hitelből, 10 százalékban pedig önrészből kell megoldania a közlekedési társaságnak. 2022-ben, valamint a 2024-es év után a Volánbusznak a saját büdzséje terhére kell kigazdálkodnia a flottacsereprogramhoz szükséges önerő pénzügyi fedezetét.