Megszülettek az első sikersztorik a metaverzumban, amelyből a nagyvállalatokon és a techóriásokon túl a startupok és a kisemberek is profitálhatnak.

Akik idejében kapcsolnak, megvagyonosodhatnak

– írja a CBS News.

Mark Zuckerbeg tavaly júliusban beszélt először a metaverzumról. A tech-titán elmondása szerint ez az internet új generációja és a Facebook, vagy most már Meta, számára egy új fejezetet jelent. Egy virtuális univerzumot szeretnének létrehozni és a kiterjesztett valóságot is be akarják építeni a közösségi médiába.

A virtuális valóságban rejlő értékeket és árucikkeket ugyanúgy be lehet árazni, mint ahogyan a fizikai üzletekben megvásárolhatók. Ennek ékes példája egy csak digitálisan létező földrész,

a Decentraland értékesítése, amely 2,4 millió dollárért kelt el.

Egy fiatal srác a pandémia idején menekült a virtuális világba, hogy társaságot találjon, majd riporternek állt a metaverzumban, 2020 év végén megvett egy 700 dolláros földet, amely most 20 ezer dollárt ér. A befektetők súlyos milliókat fizetnek a virtuális ingatlanokért. Egy magánsziget akár egy valódi lakás értékével is egyenlő lehet. A készpénzmentes világban a tranzakció a blokklánc-alapú technológiának köszönhetően kriptovalutával és NFT-vel történik.

A csipgyártóknak is a metaverzum dobhat mentőövet. A félvezetőgyártó cégek egyértelmű haszonélvezők lesznek, mivel a metaverzumnak sok informatikai eszközre van szüksége. Új piacok is nyíltak, mint a videójáték-fegyver kereskedelem.

Fotó: JOAN CROS / AFP

Nagyon népszerűek a kitalált karakterek, a divatkiegészítők és a művészeti alkotások is, amelyekkel szintén jól lehet kereskedni a platformon, sőt sokan licitálnak is rájuk. Ez lehetőséget teremt a kreatív iparban tevékenykedőknek, hogy pénzt szerezzenek a tehetségükkel. Vannak, akik nem is tudatosan, hanem véletlenül robbantak be a fizetőképes metaverzumos vásárlók látókörébe.

Épp a napokban zajlik a Metaverzum Divathét, amelynek kifutóján olyan márkákkal találkozhatnak a nézők, mint a Paco Rabanne, a Dolce & Gabbana, az Etro, a Tommy Hilfiger, a Dundas, az Elie Saab, a Cavalli, Nicholas Kirkwood és az Imitation of Christ. A márkák megvásárolható és virtuálisan hordható ruhadarabokat is bemutatnak. A való életben üzleti nehézségekkel küzdő Victoria's Secret is digitálisan próbálna szerencsét, és fehérneműkkel árasztaná el a metaverzumot.

A fiatalok számára vonzó a virtuális pénzkereseti lehetőség. Egy kenyai származású, de az Egyesült Államokban dolgozó kenyai nő, 15 év után a bankszektorban lévő állását adta fel a metaverzumért. Cryptomom néven saját marketingcéget alapított, ahol édesanyáknak ad tanácsot a kriptokereskedés témájában. Állítása szerint a korábbi havi négyezer dolláros fizetésének most már a többszörösét keresi. Befektetésekkel és web 3.0 szolgáltatásokkal is foglalkozik, amelyek elődeiknél nagyobb adatbiztonságot nyújtanak. Havonta hét számjegyű összeget keres dollárban.