Rájár a rúd a nagy sportmárkákra a koronavírus miatt

Az Under Armour és az Adidas is gyenge első negyedéves eredményről számolt be.

3 órája | Szerző: VG

A Kínában terjedő koronavírus miatt bevezetett szigorú korlátozások és a problémás ellátási láncok nehezítik meg a vezető sportmárkák életét a CNN Business beszámolója szerint. Fotó: Shutterstock Az Under Armour 25 százalékot zuhant pénteken, miután a közzétett eredményekből kiderült, hogy a vállalat 60 millió dolláros veszteséget könyvelt el legutóbbi negyedévében a problémás ellátási láncok és a koronavírus kínai terjedését fékezni szándékozó korlátozások miatt. A kínai hatóságok március végén szigorú zárlatot rendeltek el Sanghajban, Kína pénzügyi központjában, miután a koronavírusos esetek száma megugrott. Bár a kormány a múlt hónapban feloldott néhány korlátozást, több mint 8 millió lakosnak még mindig tilos elhagynia lakóövezetét. Az Under Armour arra figyelmeztetett, hogy az Ázsiában tapasztalható nehézségek idén is ártani fognak az üzletének. Közben az Adidas is közölte pénteken, hogy csökkent a profitja az elmúlt negyedévben. A sportruházati óriás 327 millió dolláros nettó profitról számolt be, ami 38 százalékkal kevesebb a tavalyi év azonos időszakának eredményéhez képest. Az Adidas szerint a visszaesést a „kihívásokkal teli piaci környezet” okozta Kínában, ahol az eladások 35 százalékkal csökkentek. A vállalat részvényei pénteken 5 százalékot estek. Az Under Armour és az Adidas gyengébb eredményei és előrejelzései más nagy sportruházati márkákat, köztük a Nike-t és a Lululemont is magukkal rántották. Előbbi 3 százalékot, utóbbi pedig 7 százalékot esett pénteken.

