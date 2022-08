Bejelentette a Ryanair, hogy hivatalosan is bírósághoz fordult, miután a kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya 300 millió forintos pénzbírságot szabott ki rá – erről a Reuters tudósít. Az ír fapados légitársaság közlésében azt írta, hogy a büntetést azért kapta, mert a légi közlekedésre megállapított kormányzati extraprofitadót áthárította az utasokra. Valójában ennél árnyaltabb a kép, a fogyasztóvédelmi hatóság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata miatt szankcionálta a céget.

A magyar kormány még májusban jelentette be, hogy a bankok és az energiacégek mellett a légi közlekedés szereplőire is extraprofitadót vet ki, amelynek célja részben a magyar honvédelmi képesség fejlesztése, valamint a rezsicsökkentés megvédése. A légiipar hozzájárulása 30 milliárd forint, az adó utasonként 10-25 euró.

Ugyan több légitársaság is kilátásba helyezte, hogy az új teher bevezetése növelni fogja a jegyárakat, de a Ryanair ezt messze meghaladva azt is bejelentette, hogy az adót a már lefoglalt utazásokra, visszamenőlegesen is alkalmazni fogja.

A fogyasztóvédelem tulajdonképpen erről mondta ki, hogy jogsértő gyakorlat volt,

pláne, hogy az extraprofitadó kötelezettjei nem az egyes légitársaságok, hanem a földi kiszolgálók. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a földi kiszolgálást végző vállalkozások a gyakorlatban csupán köztes szereplők, amelyek kvázi befizetőként továbbítják a légitársaságok által önbevallásos módon kalkulált adó összegét az államkasszába.

A Ryanair eljárása miatt az Igazságügyi Minisztérium fogyasztóvédelmi vizsgálatot kezdeményezett Budapest Főváros Kormányhivatalánál, amely augusztus elején 300 millió forintos bírságot rótt ki a cégre. Az írek aznap reagáltak,

szerintük alaptalan a döntés, ezért készek fellebbezni és az európai bíróságra vinni az ügyet.

Ez történt meg tehát a mai tájékoztatás szerint. A Ryanair úgy fogalmazott, hogy biztos abban, hogy az uniós bíróságok egyértelművé teszik, hogy az adót áthárítják az utasokra. Emellett érvelt a cég vezérigazgatója, Michael O’Leary is a Reutersnek e-mailben elküldött nyilatkozatában. A szokatlanul agresszív kommunikációt folytató menedzser szerint az extraprofitadó bevezetése megmagyarázhatatlan, és csak az az eredménye, hogy drágább lesz Magyarországra repülni, mint a többi közép-európai országba.

Ugyanakkor egyelőre csak a Ryanair részéről ismert, hogy az extraprofitadóra hivatkozva módosította téli menetrendjét és több budapesti érintettségű útvonalat kivett. Csakhogy nehezen képzelhető el üzleti szempontból, hogy az ír fapados menedzsmentje, élén O’Leary vezérigazgatóval, rentábilis útvonalakat számolna fel. Sokkal inkább lehet arról szó – ezt a konkrét foglalási adatok megerősíthetik, vagy éppen cáfolhatják –, hogy az eleve billegő kihasználtságú járatoktól szabadul meg most a cég az extraprofitadó körüli vita paravánja mögött.