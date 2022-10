Miként készül a cég a téli hónapokra, az energiaválság várható hatásaira?

A villamosenergia-elosztásban és az energiamenedzsment területén a digitális megoldások vezető globális vállalata vagyunk, ráadásul a fenntarthatóság a Schneider Electric küldetésének egyik alappillére. Nemcsak fejlesztjük, forgalmazzuk innovatív megoldásainkat és szolgáltatásainkat, hanem mi magunk is használjuk azokat irodaházainkban, okosgyárainkban, logisztikai központjainkban – mondta a VG-nek adott interjújában Petr Hermann, a vállalat Délkelet-Európáért felelős vezérigazgatója.

Fotó: Schneider Electric

Hogyan?

A digitalizáció jelentős mértékben támogatja az energiahatékonyság növelését. Kezdve a valós idejű megfigyelőeszközöktől, az adatelemzéstől, amelyek lehetővé teszik az embernek, hogy meghozza az energiahatékonyságot szolgáló döntéseket. A vége pedig az, hogy szabályozó rendszereken és megoldásokon keresztül ezek az energiahatékonysági beavatkozások meg is valósíthatók. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy erőfeszítéseket kell tennünk a kereslet csökkentésére. Az energiakrízis kezelésében fontos szerepet játszanak a megújuló energiaforrásokba történő befektetések, és ehhez kapcsolódóan a villamos hálózatok terheléseloszlásának átfogó felügyeletére is érdemes kiemelt figyelmet fordítani, hogy csökkenthessük a fogyasztási csúcsok számát. Az elosztott energiaforrások kezeléséhez rugalmas, intelligens hálózatokat kell kialakítanunk, amelyek képesek hatékonyan kezelni a megújuló energiaforrások integrálását. Az átállás lehetővé teszi, hogy csökkentsük függésünket a földgáztól, emellett pedig előrelépést jelent a fenntarthatóság felé is.

Mely beruházások jelenthetnek segítséget az energiaárak drasztikus emelkedését figyelve?

A felhőalapú energiamenedzsment vagy épületüzemeltetési IoT-rendszereink megtalálhatók irodáinkban és okosgyárainkban, például a kunszentmiklósi üzemben, illetve a Smart Distribution Center programunkhoz csatlakozott szigetszentmiklósi CEELog logisztikai központban. Emellett az elmúlt időszakban több fejlesztést is megvalósítottunk magyarországi érdekeltségeinknél, amelyek esetében az energiatakarékosság is fontos szempont volt. Például a kunszentmiklósi gyárunkban – ahol mintegy 1,6 millió eurós modernizációs projektet zártunk le a közelmúltban – felújítottuk a régi festőüzemet. A korszerű technológiának köszönhetően évente 60 százalékkal csökken a gázfelhasználás, és az új berendezések magas szinten automatizáltak, így például az előre meghatározott program szerint képesek be- és lekapcsolni saját magukat, emberi közreműködés nélkül. Szintén energiatakarékossági célokat is szolgált a gyöngyösi gyárunkban tavaly lezárt, mintegy másfél milliárd forintos fejlesztés, amelynek keretében bővült az üzem, illetve csúcstechnológiájú berendezéseket helyeztünk üzembe.

Fotó: Schneider Electric

Hogyan áll az innovációk használatában Magyarország a régiós országokhoz képest?

Nyitottságot tapasztalunk az új technológiák, az innovációk iránt, itt zajlik például az egyik első microgrid kiépítése a régióban, amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Ipar 4.0 Központtal közösen valósítunk meg. A microgrid megoldás mind az újonnan megnövekedett igények, mind a hálózati stabilitás biztosítására, valamint a megújuló energiaforrások hatékony felhasználására.

Nagyon pozitívan értékeljük azt a beruházásösztönzési rendszert, amely Magyarországon működik, ez is közrejátszik abban, hogy folyamatosan fejlesztjük itteni tevékenységünket.

A Schneider Electric üzleti stratégiájának megvalósításában kitüntetett szerepe van Magyarországnak, ezzel párhuzamosan pedig a vállalatcsoport itteni tevékenysége kézzelfogható módon járul hozzá az ország gazdasági sikeréhez. Ezért mondjuk azt, hogy a Schneider Electric számára fontos Magyarország, és egyben érezzük azt, hogy Magyarországnak is fontos a Schneider Electric. Az ország iránti elkötelezettségünket jól mutatja a közelmúltban bejelentett 16 milliárd forintos beruházás, amelynek keretében Dunavecsén építünk egy új gyárat, a tervek szerint 2024-ben indul meg a termelés. Elkötelezettek vagyunk a magyarországi jelenlét és a csaknem kétezer itteni munkatársunk iránt.

Mekkora szerepe van a magyarországi munkaerőnek és működésnek a teljes cég életében?

A vállalatcsoport tevékenysége Magyarországon a négy gyárunkon túl kiterjed egy-egy logisztikai központra, kereskedelmi és ügyfélszolgálati egységre, globális beszerzési és pénzügyi központra, valamint európai fenntarthatósági tanácsadási üzletágra.

Az árbevételünk az országban eléri a 340 milliárd forintot.

Budapesten működik a globális beszerzés egyik központja, az egység nemzetközi vezetőjének székhelye is a magyar főváros,

innen irányítanak évi 14 milliárd euró értékű beszerzést.

Ez a részleg 250 főt foglalkoztat, de a tervek szerint a közeljövőben 300 fősre bővítjük. Az energetikai és fenntarthatósági tanácsadó üzletágunk szintén Budapesten működő európai központja pedig az EU Green Dealhez kapcsolódó források hatékony felhasználásához tud támogatást nyújtani. A szigetszentmiklósi CEELog a Schneider Electric egyik kulcsfontosságú központjának számít, nemcsak Európában, hanem világszerte, több mint húsz országba szállítjuk innen a termékeinket. Az üzemeink közül a gyöngyösi egyike annak a három gyárnak a globális hálózatunkban, amely újszerű áramvezető síneket állít elő, ezeket vezető ipari létesítményekben, fenntarthatóan működő épületekben és a legfejlettebb adatközpontokban használják világszerte.

Mit gondol, miért telepíti egyre több multinacionális nagyvállalat a térségbe a globális központját?

Magyarország rendkívül vonzó a hozzánk hasonló befektetők számára, hiszen itt együtt található meg a képzett munkaerő, a megfelelő infrastruktúra és – a világ sok más részéhez viszonyítva – az elérhető jó életminőség.

Ahogy már említettem, számunkra vonzó Magyarország beruházásösztönzési rendszere is, és ez nyilván más nemzetközi nagyvállalatoknak is fontos tényező, amikor helyszínt választanak az új központoknak, globális kiszolgáló centrumoknak.

Fotó: Schneider Electric

Hogyan érinti a céget a magas infláció és az alapanyaghiány?

Abból a tényből adódóan, hogy tőzsdei cég vagyunk, a jövőre vonatkozó pénzügyi eredményeinkkel kapcsolatos jóslásokba nem bocsátkozhatok, de azt elmondhatom: jól látszik, hogy az ellátási láncok napjainkban a vállalatok figyelmének középpontjába kerültek. Mai életünk számos példáján keresztül tapasztalhatjuk, hogy az értékesítést nem feltétlenül a kereslet, hanem sok esetben a kínálat határozza meg. A Schneider Electricnél azt mondjuk magunkról: a globális vállalatok között mi vagyunk egyben a leginkább lokálisak is. Az ellátási láncokat működtető központjainkat négy úgynevezett hubba rendeztük, ezek Európát, Kínát, az Egyesült Államokat és Indiát fedik le. Mindegyik a saját területén felelős a termékleírásokért, a kutatás-fejlesztésért, az ellátási láncért és a beszállítókért.

A multihub-megközelítésünk lehetővé teszi számunkra, hogy megfelelő ritmusérzékkel alkalmazkodjunk a piaci követelményekhez. Ez áll amögött is, hogy a Schneider Electric 2020 végén új, kelet-európai beszállítói programot indított. A társaság Budapesten működő regionális beszerzési központjában külön csapatot hozott létre a projekt támogatására. A kezdeményezés célja, hogy növeljük a régióban tevékenykedő beszállítók számát és szerepét az ellátási láncban. A kelet-európai régió szerepének növelése a Schneider Electric ellátási láncában ígéretes lehetőséget kínál mind a magyar, mind pedig a környező országokban működő vállalkozásoknak.

Eddig mintegy száz magyar beszállítót minősítettünk, nagyjából ötödük meg is felelt a minőségi és egyéb elvárásainknak.

Jelenleg nyolc hazai beszállítóval dolgozunk, akik mintegy 1400–1500 embernek adnak munkát, de szeretnénk jelentősen növelni a számukat. A kezdeményezésünk révén csak idén több tízmillió eurós üzleti lehetőség nyílik meg többek között a magyar vállalkozásoknak.