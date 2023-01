A világ eddigi legfejlettebb chatbotjának nevére, a ChatGPT szóra való keresések száma a Google adatai szerint január 13-án elérte a 92-es népszerűségi pontszámot – szerepel a Finbold által megszerzett adatokban.

Fotó: Csuan Csuan

Ami a regionális bontást illeti, Kína áll az első helyen a január 13-i 100-as csúcspontszámmal, amelyet Nepál követ 35 ponttal, és Norvégia a harmadik 28 ponttal. Szingapúr 27 ponttal a negyedik helyen áll, míg Izrael 26 ponttal az ötödik.

A ChatGPT-re legnagyobb számban rákereső országok tartozik még Libanon (24), Kanada (23), Palesztina (22), Marokkó (21) és Kenya (21). A kutatás eredményei alapján az Egyesült Államok nem szerepel a ChatGPT iránti megnövekedett keresletet regisztráló országok között.

A ChatGPT olyan fejlett, hogy háttérbe szorítja a korábbi AI chatbotokat

A Finbold kutatása rámutatott a ChatGPT iránti kereslet megugrása mögött álló néhány kulcsfontosságú tényezőre.

A ChatGPT iránti ugrásszerűen megnövekedett kereslet hátterében a chatbot intelligens és kreatív válaszadó funkciói állnak, amelyek háttérbe szorították a korábbi AI chatbotokat. A platform több tényező miatt is kiemelkedik, például azzal, hogy képes megérteni a különböző emberi jelzéseket, és vissza is jelez, ami a ChatGPT-t különböző feladatok elvégzésére is képessé teszi, például kódírásra és tartalomgenerálásra is – írták.