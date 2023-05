Megugrott a német Porsche nyeresége az első negyedévben a rekordszintre emelkedő eladások, a stabil kereslet nyomán – írta a Financial Times.

A Porsche 911-es modellje a sanghaji technológiai expón.

Fotó: Cse Csi/Getty Images

A stuttgarti székhelyű vállalat szerdán közölte, hogy az év első három hónapjában 25,5 százalékkal 10,1 milliárd euróra nőttek az eladásaik. Az üzemi eredmény 1,8 milliárd eurót ért el, ami 25,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A negyedéves eredményekre a rekordmagas kiszállítások tették fel a pontot: a vállalat 18 százalékkal több rendelést teljesített, amit mindenekelőtt a magasabb kínai kereslet és az erős luxuspiac támogatott.

Az általános forgalomnövekedés elsősorban a drágább modellek iránti keresletnek köszönhető. Mi továbbra is a modern luxust biztosító stratégiánk mellett maradunk, az ügyfeleink pedig bíznak a minőségben

– nyilatkozta Lutz Meschke pénzügyi igazgató.

A gyártó pénzügyi szolgáltatási üzletágának működési eredménye azonban 86 millió euróra csökkent a korábbi 102 millióról, amit a kamatfedezeti és származtatott ügyletek értékelésének, valamint a kamatemelések nyomásának tulajdonítottak.

A meglévő gazdasági problémák ellenére a luxuscikkek piaca továbbra is erős maradt, és az LVMH-hoz hasonlóan a Porsche is bízhat abban, hogy a tehetősebb vásárlók még a magas infláció mellett is készek arra, hogy kinyissák a pénztárcájukat.