A világ legnagyobb röviditalgyártója, a Diageo számára egyre aggasztóbb az egyik kulcsfontosságú alapanyag, a víz hiánya. A cég vízfelhasználási, környezeti és mezőgazdasági fenntarthatóságáért felelős globális vezetője, Michael Alexander szerint a vízbiztonság a cég számára a legnagyobb, klímaváltozáshoz kötődő kihívás, miután

a Johnnie Walker és számos más ismert márka birtokosa világszerte 43 olyan üzemmel rendelkezik, amelyben már tavaly gondot okozott a vízhiány.

Alexander szerint a legmodernebb lepárlók sem képesek az aszály kockázatait kezelni, márpedig a klímaváltozás egyre hosszabb ideig tartó szárazságokat, hőhullámokat és más, szélsőséges időjárást hoz magával. Mindez számos céget sarkall a vízfelhasználás optimalizálására és arra, hogy mérsékelje a vízhasználatot – írja a Bloomberg.

Fotó: Shutterstock

A Diageo is ez irányú erőfeszítéseket tesz, hiszen termékeinek nagyobb részét a víz adja, ráadásul a szeszfőzéshez használt gyümölcsök és gabonák termesztése is vízigényes. A szeszgyártó célja ezért az, hogy

2026-ra az aszályosabb területeken több vizet juttasson vissza a környezetbe, mint amennyit felhasznál.

Ezek olyan térségek, mint a raki gyártásának helyszíne Törökországban vagy Mexikó, ahol a tequilát gyártják.

A cég ESG-jelentése szerint 2022-ben 17,52 milliárd liter vizet használt fel, ám elkötelezett a felhasználás hatékonyságának 40 százalékos javítása mellett. Az elmúlt három-öt évben a szeszipari multi elkezdett olyan vízhasználókkal is együttműködni, akik kívül esnek az ellátási láncán, gazdákkal, közműcégekkel, más iparágakkal és kormányokkal működik együtt a vízhiány megelőzése érdekében.

Az egyik ilyen kezdeményezés a törökországi Sahyar projekt, ahol a cég már most több vizet juttat vissza a környezetbe, mint amennyit felhasznál, és támogatja a csepegtetéses öntözést, amely a talajt is védi és a hozamokat is növeli. Ezzel a megoldással közvetlenül a növények gyökeréhez jut el a víz, és kevesebb párolog el. A kezdeményezéssel tavaly óta 93 ezer köbméter (93 millió liter) vizet spóroltak meg.