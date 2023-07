Az élelmiszeripari trendek évtizedek óta változnak, ahogy az újabb fogyasztói csoportok felnőnek: becslések szerint a Z generációnak 2021-ben már 360 milliárd dolláros kollektív rendelkezésre álló jövedelme volt. Sok cég ahelyett, hogy milliókat költene el a meglévő termékei reklámozására, inkább újakat fejleszt ki, hogy megfeleljen e nemzedék igényeinek.

Fotó: Shutterstock

Az 1997 és 2012 között születettek hozzászoktak a nagyobb választékhoz, és kevésbé hajlandók olyasvalamit fogyasztani, ami nem nyújt nekik azonnali örömforrást – vélik a marketingesek és a trend-előrejelzők.

A Heineken például piacra dobta a fiatalabb fogyasztókra szabott könnyedebb és kevésbé keserű Heineken Silvert, amely kevesebb kalóriát és szénhidrátot tartalmaz a márka klasszikus söréhez képest.

A Heineken Silvert csak most kezdik megismerni az Egyesült Államokban a kiskereskedelmi eladásokra vonatkozó adatok szerint: 2023-ban az import 0,2, az elmúlt 13 hétben pedig 0,3 százalékát tette ki. Egyes becslések szerint a termék eladásai az elmúlt 13 hétben már meghaladták a Heineken Light eladásait – írja a Wall Street Journal.

Az üzletekben kínált borválaszték is változik az ízlések változásával együtt. A Treasury Wines ausztrál borvállalat 2022-ben vezette be a Sauvignon Blanc borának alacsonyabb kalória- és alkoholtartalmú változatát, a Matua Lightert, amelyet a fiatalabb generáció egészségtudatosabb igénye hívott életre.

A mértékletesség valódi trend lett, főként a fiatalok között, ezért ez számunkra is fontos szempont lett

– mondta Carl Evans, a Treasury marketingvezetője.

A gyorséttermeknél a vörös húsokat leváltja a csirke, a kávéláncok pedig színes italokkal rukkolnak elő

A Starbucks a hidegital-választék bővítésére koncentrál, mivel jeges italaik a legkapósabbak a Z generáció körében.

A kávélánc legnépszerűbb itala a 2021-ben megjelent Iced Shaken Espresso és a 2017-ben piacra dobott rózsaszín üdítő, a Pink Drink.

Utóbbi annyira népszerű lett, hogy a vállalat áprilisban az élelmiszerüzletekben a termék palackozott változatát is bevezette. A Z nemzedék jegeskávék iránti rajongását használta ki a Keurig kávéfőzőket gyártó cég, amely az idén mutatta be a K-Iced kávégépet, az első olyan kávéfőző termékcsaládot, amelyet kifejezetten a jegeskávékra terveztek.

A gyorséttermek menükínálatában is jelentős változásokat hoztak a Z generáció igényei: a vörös húst például egyre inkább felváltja a csirke. A Taco Bell az elmúlt néhány évben egyre több csirkés terméket vezetett be, mivel e környezettudatos nemzedéknek nemcsak az egészségtudatosság, hanem a szarvasmarhatartás klímára gyakorolt hatása is meghatározó szempont.

A Pizza Hut is próbál kedvezni az igényeiknek: merészebb, váratlanabb ízeket használ az új tészták elkészítésénél, hogy a fiatalabb közönségre is hatással legyen. Ennek eredményeként született meg a Japánban és Tajvanban piacra dobott Cilantro Pizza, valamint az Egyesült Államokban kapható Spicy Lovers Pizza.

Fotó: Shutterstock

A KFC is sok időt töltött azzal, hogy csirkés szendvicsét a Z generáció igényeihez szabja, ennek eredményeként márciusban piacra dobta a Kentucky Fried Chicken Nuggetset. A cég a korábban már kínált hasonló opciókat, mint a Popcorn Chickent, de az új termék az étterem első próbálkozása a kézzel panírozott, fehér húsú nuggets falatkák terén.

A filézett csirkehúsok mellett a fűszerek is nagyon közkedveltek e nemzedék körében. A Heinz fűszergyártó áprilisban például három fűszeres ketchupos ízt és a Heinz Hot 57 szószt vezette be a piacra. Felmérések szerint a Z generációs fűszervásárlók fele rendszeresen használ fűszeres szószokat, és fontos nekik a a bőséges választék.