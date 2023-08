Itt a nagypályás ChatGPT, tovább lép a mesterséges intelligenciával az OpenAI

A mesterséges intelligencia éllovasa, az OpenAI hétfőn közölte, hogy kiadja a ChatGPT nagyvállalatokra tervezett változatát. A ChatGPT Enterprise adatvédelmi szempontból biztonságosabb és nagyobb sebességű hozzáférést biztosít az OpenAI technológiájához – közölte a vállalat. Az első ügyfelek között van a Block, a Carlyle és az Estee Lauder Companies.

Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államokban eddig is sokan használták a ChatGPT-t a munkával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez, annak ellenére, hogy a munkáltatójuk lebeszélte őket erről

– derült ki a Reuters és az Ipsos felméréséből. A ChatGPT Enterprise bevezetésével az OpenAI reméli, hogy a munkáltatók is nyitottabbak lesznek a ChatGPT munkahelyi használatára. A Microsoft az Azure OpenAI szolgáltatásán keresztül már most is hozzáférést biztosít a vállalatoknak a ChatGPT-hez, bár a használathoz a vállalatoknak a Microsoft felhőalapú platformjának, az Azure-nak az ügyfelének kell lenniük.

A ChatGPT Enterprise előfizetőinek ugyanakkor nem kell előfizetniük az Azure-ra. Az OpenAI és a Microsoft már korábban is bevezetett egymást átfedő szolgáltatásokat, és nem világos, hogy a két vállalat mennyire verseng az ügyfelekért.

Az ügyfelek dönthetik el, hogy melyik platform a legmegfelelőbb a vállalkozásuk számára

– válaszolta az OpenAI szóvivője arra a kérdésre, hogy a ChatGPT Enterprise versenyez-e a Microsofttal az ügyfelekért.