Használt izraeli motorvonatokat vásárolna a MÁV – ez derült ki a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének (VDSZSZ) tudósításából. A VDSZSZ alapvetően a szeptember 26-i csoportszintű érdekegyeztető tanácsülésről számolt be, amelyen részt vett Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. vezérigazgatója és Mosóczi László, a MÁV-Start vezérigazgatója is.

Ilyen IC3-as motorvonatokat vásárolhat Izraelből a MÁV. Fotó: Trackside Ttreasure

Ők arról is beszéltek, hogy a MÁV-nál a tervezett járműkarbantartások egy része elmaradt az orosz–ukrán háború miatt, hiszen számos alkatrész keletről érkezett, onnan rendelték. A MÁV-Start vezérigazgatója szerint a legnagyobb problémát az M41-es mozdonyok kiállítása okozza, de problémás a Desiro, a Bz-k üzemeltetése is. Jó hír viszont, hogy mostanra a beszerzések átfutása két-három hónapra csökkent, így remélhetően az alkatrész-utánpótlás megoldódik. Mindez azonban nem elegendő, éppen ezért

a MÁV csoport használt járművek beszerzésében látja a megoldást,

ezzel próbálják a járműállományt feltölteni. Kiderült, hogy 26 Stadler motorvonatot nemrég elvittek a Start orra elől, viszont 46 izraeli használt motorvonat megvásárlása került a fókuszba. Erről már meg is indultak a tárgyalások. Hogy pontosan milyen járművekről van szó, azt nem részletezi a tudósítás, viszont az IHO azt írta, hogy az izraeli Israel Railways által üzemeltetett IC3-as motorvonat a kiszemelt.

A vasúti szaklap szerint az ABB Scandia által 1990 és 1996 között Dániában gyártott, Izraelben készre szerelt,

háromrészes, 58,8 méter hosszú,

97 tonnás járművek

160 és 180 kilométer per órás sebességre képesek.

Ismertetőjegyük, hogy a motorkocsik két orr-része körül gumipárnázat fut végig. Innen ragadt rá a „gumiorrú” gúnynév is. A megoldás egyáltalán nem dizájnelem, ahhoz kell ugyanis, hogy a járművek összekapcsolásakor az utastér teljes hosszban átjárható legyen. Az IC3-asok ugyan Magyarországon nem, de Izraelen kívül azért Európában is ismertek. A dán nemzeti vasúttársaság, a DSB Dániában és Svédországban használja őket, Spanyolországban pedig a Renfe üzemeltet ilyen típusokat. Sőt, korábban az Egyesült Államokban az Amtrak, Kanadában pedig a Via Rail is alkalmazta a motorvonatot.

Hogy összejön-e az üzlet, az a jövő zenéje. Mindenesetre a MÁV éppen a napokban jelentette be, hogy használt, de kiváló állapotban lévő mozdonyokat bérel egy francia lízingcégtől. Ezek október közepén állnak forgalomba.