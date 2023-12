Az otthoni töltővel rendelkező villanyautósok minden reggelre teli tankkal ébredhetnek, ám azok számára, akik nem jutnak házi töltőhelyhez és akik hosszabb távolságokat tesznek meg, kulcsfontosságú a nyilvános töltőállomáson eltöltött idő minimalizálása. E téren eddig a teslásoknak könnyű dolguk volt, az Egyesült Államok területén található 12 ezer Supercharger töltőállomáshoz bármikor hozzáférhettek, a nagy lefedettség pedig garancia volt arra, hogy a hatótávon belül találnak olyan töltőállomást, amely ellátja őket a továbbhaladáshoz szükséges energiával.

Tesla Supercharger sarok egy amerikai parkolóházban. Mindenhol ott vannak.

Fotó: MOHD RASFAN

A Tesla a fejlett töltési infrastruktúrájának is köszönhetően kiemelkedett az amerikai villanyautók pár tucatnyi szereplőt számláló mezőnyéből, nem véletlen, hogy minden második ott eladott villanyautó az ő jelvényüket viseli.

Öngólt lő-e

Az autógyártó Model 3 szedánja és Model Y SUV-je egy feltöltéssel 530 kilométerre mehet el normál körülmények között, emellett az 50 ezer dollár alatti árcédula is nyomós érv volt az autót keresők szemében, sokukat épp a nyilvános töltőhálózat hiánya tántorított el a más márkák villanyautóinak megvásárlásától.

Ebben azonban 2024-től nagy változás lesz, a Tesla Superchargereit a riválisok is használhatják megfelelő adaptert alkalmazva. Azon lehet vitatkozni, hogy öngólt lő-e ezzel a Tesla, de abban biztosan lehetünk, hogy kőkemény üzleti megfontolások állnak Elon Musk Tesla alapító-vezérigazgató engedékenysége mögött.

Az is igaz, hogy Joe Biden elnök inflációellenes törvénycsomagjában a töltési infrastruktúra minél gyorsabb kiépítése mellett az is szerepel, hogy ágazati szabványokkal tegyék kompatibilissé és hozzáférhetővé az egyes hálózatokat a villanyautósok tömegei számára.

Az kétségtelen, hogy a nyitás politikájával a Tesla saját konkurenciáját erősíti, de akkora a fölénye a piacon, hogy még ezt a gesztust is megteheti

egyelőre komolyabb következmények nélkül. A döntéssel az autóvásárlók látóköre is kitágult, a választási lehetőségeikkel együtt.

Kulcskérdés, hogy ki tud gyorsabban tölteni

Az autóválasztás azonban nem csak arról szól, hogy a jármű milyen messzire képes eljutni egy feltöltéssel, ugyanilyen fontos és sokszor figyelmen kívül hagyott tényező, hogy milyen gyorsan lehet feltölteni az akkumulátort.

Ezen a területen viszont elképesztő különbségeket lehet tapasztalni: száz mérföld, azaz 161 kilométer megtételéhez elegendő energia bepréselése az autó akkumulátoraiba – ugyanazon töltő igénybevételével – négyszer annyi időt is elvehet, ha a legjobb és a leggyengébb eredmények közti különbséget nézzük.

A Tesla fölénye már itt sem abszolút. A töltési sebesség teszteléséhez az Edmunds elemzői több tucat, az Egyesült Államokban forgalmazott járművet választottak ki, ezeknél modellezték a gyorstöltés és a megtehető kilométerek viszonyát.

Nem kis meglepetésre a dél-koreai Hyundai Ioniq 6 végzett az élen, még 7,5 perc se kellett hozzá, hogy a feltöltsék akkumulátorait a következő száz mérföldre.

A sor végén álló Chevrolet Bolt EUV számára ugyanez a művelet 34,8 percet vett igénybe. A Tesla Model 3 a hatodik helyen végzett, 10,6 perccel.

A Hyundai Ioniq 6 szedán meghódította Amerikát, a modellt helyben is gyártani fogják.

Fotó: GettyImages

Mondjuk amíg a Ioniq 6 szedán 43,5 ezer dollárba kerül, addig a Bolt elektromos SUV-je viszont a kínálat alján szerepel a 28,8 ezer dolláros árával. Nála csak a kistestvére, a Bolt szedán olcsóbb, érte 27,5 ezer dollárt kell leszurkolni. Amúgy egyikük sem örvend nagy népszerűségnek az amerikai villanyautós berkekben.

Korábban a villanyautók hatótávolsága volt a fő szempont, ami alapján rangsorolták őket, de ez mára megváltozott, több tényezőt is figyelembe kell venni a reális értékeléshez

– hangoztatja Jessica Caldwell, a teszteket elvégző Edmunds szakértője. A hatótávolság mellett a töltési lehetőségek, a fogyasztás és a nyilvános töltőknél „tankolással” eltöltött idő hossza is benéz, az ár-érték arányról már nem is beszélve.

Hiába erős a töltő, ha gyenge az aksi

Egy elektromos autó akkumulátorának a feltöltési sebessége nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az akkumulátor kapacitásától is.

A legújabb Superchargerek 350 kilowattos teljesítménnyel is képesek az akkumulátorokat energetizálni, ám hiába, ha például a Ford választékából a Mustang Mach-E SUV és az F-150 Lightning pickup csak ennek a felét képes befogadni egységnyi idő alatt, azaz a töltése is tovább tart. Az áram felvétele mellett az áram leadási sebessége, azaz a fogyasztás terén is hatalmas különbségek adódnak.

A Rivian R1S három üléssoros SUV-ja például az Edmunds tesztje szerint kilométerenként kétszer annyi áramot használ fel, mint a Tesla Model 3.

Aki nem tudja otthon tölteni az autóját – és ők vannak/lesznek mindig többen –, kénytelenek ezeket a szempontokat végigvenni, s ebben segít nekik a Bloomberg Green által kidolgozott mutató, a Total Battery Score (TBS).

Ezt két kulcsfontosságú mérőszám alapján számították ki, az egyik a 100 mérföldes töltési idő, a másik pedig a jármű árának és a teljes hatótávolságának az aránya, vagyis az, hogy hány dollárba került egy mérföldnyi hatótáv. A hírügynökség az Edmunds tesztjében szereplő villanyautókra kiszámolta TBS-t, s a végén kiderült, hogy

a töltési bajnok Hyundai Ioniq 6 ebben a mezőnyben is az élen végzett a maga 98 pontjával, míg a sor végén a Porsche Taycan szerénykedik,

amelyet a százezer dollár feletti ára húzott a mélybe. Ebből két Hyundai simán kitelik: a 43 565 dollárba kerülő és 361 mérföldet (581 kilométer) tudó Ioniq 6-tal szemben a Taycan 242 mérföldet (389 kilométer) fut egy feltöltéssel, s a 9,8 percig tart száz mérföldnyi áram beletankolása.

A Teslákra sem lehet panasz

A top3-ban a koreai autóóriások, Hyundai és a Kia villanyautóit találjuk, őket követik a Tesla Model-flotta tagjai amelyek a legfontosabb kategóriákban egyenletesen jó eredményeket értek el.

Persze az autóválasztáskor az egyéni szempontok mindig előtérbe kerülnek, így például akinek a pénz nem számít, annak a 105 500 dolláros Mercedes EQS SUV megfelelő hatótávolságot és jó töltési sebességet kínál.

A Lucid villanyautói kínálják jelenleg a legnagyobb hatótávolságot az amerikai EV-kínálatban.

Fotó: YASUHIRO KOBAYASHI / AFP

Ha az egyetlen töltéssel elérhető maximális hatótávolság lenne a perdöntő, akkor a Lucid Air modellcsaládot képtelenség felülmúlni, amelynek tagjai 516 mérföld (830) kilométer megtételére képesek. Akik viszont megfizethető árú, de hosszú távokra is alkalmas autót keresnek, azoknak ma nincs ideálisabb választás a Hyundai Ioniq 6-nál.