A BYD megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett egy esetleges mexikói gyárberuházásról, s már javában tárgyal a helyhatóságokkal és a kormányzattal a potenciális helyszínekről és az állami szerepvállalás mértékéről – értesült a japán Nikkei üzleti napilap. Szakértők az észak-amerikai piaci offenzíva lehetséges megindítását látják a BYD mexikói megjelenésében.

A BYD tavaly több mint hárommillió autót szerelt össze kínai gyáraiban.

A kínai elektromosautó-gyártó a latin-amerikai piacon már öles léptekkel halad előre, de az Egyesült Államokban egy kaliforniai buszgyáron kívül nincs komolyabban jelen, ezt a cégvezetés korábban nem is forszírozta a kínai–amerikai kereskedelmi háború negatív hatásaira és a védővámokkal körbevett amerikai autópiacra hivatkozva.

Mégsem mondanak le az amerikai piacról

A világ második legnagyobb autópiacán ugyanis a helyben gyártott vagy javarészt helyi részegységekből összeszerelt autók részesülhetnek központi támogatásban, a többieket vámokkal és kvótákkal tartják távol. S ha ennek ellenére megvetnék a lábukat a kínaiak, akkor csak veszteséggel tudnák értékesíteni portékájukat.

A Nikkeinek nyilatkozó vállalati illetékes megerősítette, hogy a BYD mégis Amerika bevételére készül, ehhez a vámunió miatt Mexikó ideális terepnek ígérkezik. A másik nagy előny az olcsó munkaerő és az exportköltségek minimalizálása. Mondjuk

ha Donald Trump nyerné a novemberi amerikai elnökválasztást, akkor ez forgatókönyv könnyen mehet a kukába,

mert vele együtt a protekcionista gazdaságpolitika is egyből visszatérne.

BYD–Tesla verseny már Mexikóban is?

Bárhogy is lesz, ahhoz, hogy a BYD valódi globális márkává érjen, az amerikai gyártás és az amerikai elengedhetetlen. Ezt Zu Zsu, a BYD mexikói országmenedzsere mondta a japán lapnak. Konkrét helyszíneket nem árulhatott el, ám a Nikkei úgy tudja, hogy az északon fekvő Nuevo Leon, illetve a közép-mexikói Bajio régió versenyez az óriásberuházásért.

Más források a Yucatán-félszigetet és Dél-Mexikót is felrajzolták a BYD térképére. Nuevo Leon amiatt is érdekes lehet, mert ott a fő rivális Tesla építkezik, Gigafactoryja elvileg már jövőre elkészülhet. Itt gyártanák majd a többi között a Tesla majdani új, olcsó(bb) villanyautóját, a Model 2-est.

A BYD az olcsó Dolphin elektromos modelljét világautónak szánta.

A BYD Mexikót is a kiemelt piacai közé sorolja, a Han, a Tang és a Yuan márka mellett a Magyarországon is árusított tömegautóját, a Dolphint is elérhetővé tette tavaly szeptembertől.

Négy nagyberuházás van folyamatban

A BYD minden kontinensen jelen szeretne lenni, ennek jegyében indította el globális beruházási programját. Thaiföldön az első kapavágás 2023 márciusában történt, az ottani gyár várhatóan az év végén már termelni fog, tervezett kapacitása évi 150 ezer villanyautó lesz.

Üzbegisztáni összeszerelő üzemük terveit tavaly májusban ismertették, ott a múlt hónapban kezdődött meg a próbatermelés, ennek a kapacitását nem közölték.

Latin-Amerika helyi gyártással történő ellátását egy tavaly júliusban bejelentett brazíliai óriásüzemmel képzelték el, ennek már az év második felében termelnie kellene, kapacitása a thaiföldihez hasonlóan évi 150 ezer új generációs autó lesz – azaz elektromosokat és hibrideket is összeszerelnek majd itt.

Első európai autógyárát decemberben jelentette be szegedi helyszínnel. A BYD globális terjeszkedéséhez szükség is van a helyi gyártóbázisok kiépítésére, hiszen a cég tavaly összesen 242 765 autót exportált, az egy évvel korábbi mennyiség ötszörösét. Az export aránya még a 10 százalékot sem éri el, hiszen a BYD 2023-ban összesen 3 024 417 autót értékesített.

A BYD Explorer No. 1, a flotta első tagja hétezer autót nyel el.

A dinamikusan fejlődő kínai társaság villanyautó-eladásai a tavalyi negyedik negyedévben először haladták meg a Tesláét, és várhatóan a globális első hely megszerzésével a különbség kettejük között inkább nőni, mint csökkenni fog.

Exportjának jelentős részét ezután is Kínából bonyolítja a BYD, amely ehhez saját autószállító hajóflottát hoz létre, melynek első tagja már munkába is állt.