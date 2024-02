Eltakarta a szemek elől: a BYD-gyár mellett egy másik óriásberuházás is készül Szegeden A kínai járműgyártó érkezése érthetően elvitte a fókuszt. Azonban Szegeden egy másik nagyon fontos fejlesztés is napirenden van, amely mögött ugyancsak egy világcég áll. Ez pedig a nem más, mint a Rheinmetall fejlesztése. Ez hivatalosan még nem jelentették be, de tavaly nyár óta kommunikálnak róla különböző kormányzati és befektetői szinten is.