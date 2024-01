Szintet lépett autóexportjának logisztikájában a BYD, amely immár félig meddig saját teherszállító hajójával küldheti szállítmányait szerte a világba. A projekt csak félig kínai: a sencseni autógyártó az izraeli Eyal Ofer tulajdonában lévő monacói székhelyű Zodiac Maritime-nél rendelte meg a hajót, amelyet az üzletember a pekingi állami vagyonkezelő alá tartozó China International Marine Containers Group (CIMP) leányvállalatával, a kantoni Guangzhou Shipbuilding Internationallel (GSI) építtetett meg, végül – afrikai szálként – Libériában vetette lajstromba. A hajót a Zodiac Maritime-től bérli a BYD, a szakképzett személyzettel együtt.

A BYD Explorer No.1. rakterébe hétezer villanyautó fér be.

Fotó: AFP

A hétezer jármű befogadására képes BYD Explorer No. 1. hét napos próbaútját sikeresen letudva kedden megérkezett Jantajba, ahonnan már csak egy ugrás a sencseni kikötő, ahol a berakodás történik a 200 méter hosszú, 68 ezer tonna megengedett össztömegű óriáshajóba, amely mint a CIMC első autószállító cargója, referenciaként is szolgál a többi exportoffenzívát hirdető kínai autógyártó számára.

A klímavédelemre is adnak a BYD-nél

A kínaiak már a tengeri áruszállításra is vonatkozó szigorodó kibocsátási szabályoknak is elébe mentek, az óriáshajót két fő üzemanyagtartállyal szerelték fel, ezeket cseppfolyós földgázzal (LNG) töltik meg, s ez lesz a hajót mozgásban tartó első számú energiaforrás. A BYD Explorer No. 1. ugyanakkor dízelolajat is visz magával, ha a gázzal bármilyen probléma adódna, akkor ne ragadjon a hajó az óceán közepén. A számozás egyébként nem véletlen,

a BYD ugyanis flottában gondolkodik, s 2022 októberében hat óriás autószállítóra adott le megrendelést 710 millió dollár értékben

a Bloomberg akkori híre szerint. Ezeknek elvileg egyformáknak kellene lenniük és gyomrukban 7700 autónak kellene helyet szorítani.

Arról egyelőre nem szólnak az információk, hogy az első, Európába induló BYD autószállítmány mikor és milyen úton éri el a célját, az viszont garantálható, hogy elkerüli a Vörös-tenger és a Szuezi-csatorna térségét, ahol a jemeni húszi lázadók rakétatámadásaikkal rettegésben tartják az erre a területre merészkedő nyugati (értsd: Izrael-barát) hajókat, emiatt a normális esetben a tengeren folyó világkereskedelem 12 százalékát lebonyolító útvonal sokak számára járhatatlanná vált.

Elkerülik a veszélyes vizeket

Mivel a BYD Explorer No. 1. a Zodiac Maritime-n keresztül az izraeli Eyal Ofer tulajdonát képezi, a kínaiak aligha vállalják egy incidens kockázatát, inkább megkerülik Afrikát, de biztonságban akarnak Európába érni. Ebben Ofer is minden bizonnyal egyetért velük, neki a Hamász és Izrael között október elején kirobbant háború már okozott feszült helyzetet, a Central Park nevű, libériai zászló alatt az Adeni-öbölben hajózó tankerét ugyanis novemberben szomáliai kalózok szemelték ki maguknak, de támadásukat a USS Mason amerikai hadihajó megakadályozta.

Ötvennégy darabos blokkokban várja a berakodást a BYD szállítmány.

Fotó: AFP

A legnagyobb kínai új generációs autógyártó címét 2022-ben megszerző BYD vérmes reményeket fűz a globális terjeszkedéséhez, ehhez mindenképp szüksége volt egy az ő igényeire szabott hajó(k)ra. A kínai piacvezetői pozíció megszerzése után az elektromos autók értékesítésében is világelső lett a Szegeden autóipari óriásberuházást tervező BYD, amely a negyedik negyedéves teljesítményével győzte le a Teslát.

A BYD Explorer No. 1. első rakományáról nincsenek pontos adatok, de minden bizonnyal rá fér néhány bemutató autó a cég ultra-luxus kategóriába sorolt márkája, a Yangwang képviselői közül. Ide jellemzően az egymillió jüan felett, azaz a legkevesebb 50 millió forintba kerülő autók tartoznak a kínai osztályozás alapján.

Az ultra-luxus kategória felé is nyitott a BYD

A Yangwang friss almárka, első tölthető hibrid (PHEV) modelljét, az U8-as extra hosszú városi terepjárót (SUV) éppen egy éve maga Vang Csuan-fu alapító-elnök mutatta be a kantoni autókiállításon, az első példányokat pedig november végén adták át a megrendelőiknek. Az első teljes hónap a decemberi volt, 1593 darabos tétellel. A következő Yangwang modellt, az U7-es szedánt szerdán mutatták be, ezt a szupercar kategóriába szánt U9-es követi hamarosan.

A Yangwang ultra-luxus városi terepjáróját november végétől forgalmazzák.

Fotó: Chanawat Jaiya

A kikötői dokkhoz visszaevezve érdemes megemlíteni, hogy az állami tulajdonú SAIC maga hét darab autószállítóra írt ki versenytárgyalást, egyenként 8900 darabos kapacitással. E cégnek a Volkswagennel és a General Motorsszal is van vegyes vállalata, s a legnagyobb kínai autógyártónak számít ma is.

Egyike a big fournak, azaz a SAIC, a FAW, a Dongfeng és a Changan alkotta kvartettnek. A SAIC csoport egyébként logisztikailag kiemelkedik a mezőnyből, köszönhetően annak, hogy övé a SAIC Anji Logistics Co., a világ ötödik legnagyobb tengeri áruszállítója.