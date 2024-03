Olyan mértékben megnőtt a Facebook- és Instagram-fiókok feltörésének száma, és a két közösségi oldal tulajdonosa, a Meta olyannyira nem tesz semmit, hogy 41 amerikai állam főügyésze levélben kér beavatkozást Mark Zuckerberg cégétől.

Fotó: Shutterstock

A kezdeményezés motorja Letitia James New York-i főügyész, de ahhoz sok más állam főügyésze is csatlakozott, olyanok is, akik nem a demokrata párt színeiben nyertek felhatalmazást, igaz Texas például távol maradt attól. A Metának írt levélben a vádhatósági vezetők arra panaszkodnak, hogy az adathalászattal kapcsolatos bejelentések jelentős erőforrásokat vonnak el a rendőri erőktől, ráadásul az ellopott fiókokkal gyakran pénzügyi bűncselekményeket is elkövetnek a kiberbűnözők.

A fiókok elfoglalását sokszor egyszerű phising támadások is lehetővé teszik, de vannak ennél szofisztikáltabb, célzottabb módszerek is – derül ki a Wired beszámolójából.

Akik vállalkozást üzemeltetnek a közösségi oldalakon, azok számára pedig még inkább húsbavágó tud lenni az oldaluk elvesztése, ám sok bejelentő szerint a Meta nem tesz semmit.

A főügyészek levele arra is rámutat, hogy bár nem biztos a két dolog közötti kapcsolat, a bejelentések akkoriban szaporodtak meg, amikor a Meta 2022 novemberében 11 ezer dolgozót eresztett szélnek, ami akkor a cég alkalmazottainak a 13 százaléka volt.

James hivatala számokat is közölt, így míg New York államban 2019-ben csak 73 ilyen bejelentés érkezett a hatóságokhoz, addig 2023-ban már ennek több mint tízszerese, több mint 780. Ugyanezen az időszakban más államokban is ugrásszerűen nőtt a panaszok száma.