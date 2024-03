Az ingázók számára megszokott „tevékenység” a dugóban ücsörögni, a hosszú várakozás és a késések pedig megkeserítik a mindennapjaikat. Ez bizony így van, de itt a szuper hír: nem kell többé a drága időt vesztegetni a közlekedéssel, hiszen Kínában feltalálták a függőlegesen felszálló és a levegőben utasát A-ból B-be eljuttató légitaxit.

Légitaxizás a város fölött, a levegőben, ahol ismeretlenek a dugók / Fotó: Suwin66 / Illusztráció

Az ágazatot nem kisebb médiaszemélyiség, mint Omar Khan, a CGTN riportere mutatta be a kínai közönségnek. (Nem összetévesztendő a Pittsburgh Steelers amerikaifutball-csapat menedzserével.)

A repülő autó vagy a repülő taxi gyermekkorunk fantáziavilágában élt, ez az, amiről mindannyian álmodoztunk, s ez mára valósággá vált

– lelkendezett a celebritás, azon merengve, hogy ez miként változtathatja meg a jövőt, milyen gazdasági nóvumokat és teljesítménynövekedést eredményezhet.

Az elektromos, függőlegesen fel- és leszálló repülő járművet egyszerűen eVTOL-nak nevezhetjük, és talán jobb, ha hozzászokunk, mert sokat fogunk hallani róla.

Légitaxival húsz perc alatt meg lehet járni a háromórás utat

Az eVTOL a villanymotorral hajtott Vertical Take-off and Landingnek a rövidítése, s Khan személyesen látogatott el egy ilyen járműnek a szűzrepülésére, hogy gyermekkori álmainak megvalósulásáról beszámolhasson a CGTN olvasóinak.

Ehhez előbb Sencsenbe kellett utaznia, amely az eVTOL-ok Mekkájának is tekinthető, s ahol hatszáz fel- és leszállóhelyből álló hálózatot hoznak létre a jövő év végéig, hogy a vastagabb pénztárcájú kínai üzletemberek a többieket nem zavarva, időveszteség nélkül, mihamarabb az adott helyszínre tudjanak utazni.

Sencsenből Omar Khan az AutoFlight kínai légi közlekedési vállalat eVTOL-jának Zsuhajba tartó, a városon és a tengeren átívelő szűzrepüléséről számolt be, de sajnálatos módon csak a szárazföldről, a fedélzetre ugyanis helyhiány miatt nem fért fel. Legfeljebb azzal vigasztalódhatott, hogy kipróbálhatta egy parkoló eVTOL kabinjának a kényelmét.

Ha Omar Khan a felszállóhelyről hagyományos földfelszíni közlekedési eszközzel szeretett volna eljutni Zsuhajba, akkor az a forgalmi viszonyoktól függően nagyjából három órájába került volna, légitaxival viszont, 80-100 méteres magasságban repülve, ehhez nem több, nem kevesebb mint húsz perc is elegendő lett volna az öt utassal távvezérelt elektromos légitaxival. A távolság légvonalban 57,95 kilométer, közúton a legrövidebb út 97,81 kilométer.

Omar Khan szerint hatalmas távlatokat nyit meg az emberiség előtt a repülés úttörő formája, s mindez a technológiai robbanás a szemünk előtt játszódik le. Az utazás új dimenziókat ölt, elkerülhetjük a zsúfolt utak egy részét, a dugókat, ráadásul ezt valószínűleg megfizethető áron, mi több, az elektromos hajtásnak köszönhetően környezetkímélő módon tehetjük meg.

A dróngazdaság új szereplővel bővül

A szaknyelvben már nevet is adtak a közeljövőt jellemző útiránynak: alacsony magasságú gazdaság, ideértve nemcsak a repülő taxikat, hanem például az immár a mindennapjaink részét képező, sokoldalú drónokat is, amelyek a többi között a teher- és csomagszállításban lehetnek a társadalom segítségére. No meg a térképezésben és a megfigyelésben is, amelyben Kína a technológiáját és a szorgalmát tekintve világelső. Tavaly év végén

az IDEA kutatóintézet kiadott egy fehér könyvet az alacsony magasságú gazdaság várható kilátásairól, a volumenét 2025-re éves szinten döbbenetes nagyságúra, 500 milliárd dollár környékére helyezve.

Omar Khan a sencseni bemutatón az Autoflight alelnökének szegezte a kérdést: mennyire tartja reálisnak az IDEA becslését? Kellen Xie kellőképp felcsigázta a riportert, szerinte ugyanis az 500 milliárdos összeg csak a kezdet. A légitaxikat úgynevezett eCTOL-ok követhetik, ezek az elektromos hajtású repülőgépek (Electrical Conventional Take-0ff and Landing) sokkal több utast tudnak a fedélzetükön fogadni és elreptetni mondjuk a szomszéd városba.

Két év múlva már utasokat is fogad a sencseni légitaxi

Ezekhez számottevő kiegészítő infrastruktúra kiépítése sem lenne szükséges Xie szerint. Az alacsony magasságú gazdaság a hatóságoktól és az ipari szereplőktől minden támogatást megkap, már 16 tartomány gazdasági programjában foglalkoznak a bimbózó ágazat felfuttatásának lehetőségével.

Kanton városa például 4,2 millió dollárral támogatja az ilyen projekteket. Persze mindehhez idő is kell, az AutoFlight például 2026-ig végzi a próbarepüléseket, mindenre kiterjedő tesztelés alá veti az eszközeit és a járművek távirányítását. Ha minden rendben lesz, akkortájt számíthat arra, hogy a légügyi hatóság kiadja számára a típusengedélyt, és élesben is szállíthat fizető utasokat.

Két év már nincs is olyan messze, az idő hamar elrepül, de ezt nem szóviccnek szántam

– élcelődött Omar Khan, egyben figyelmeztetve arra, hogy az AutoFlightnak is igyekeznie kell, mert egy maréknyi versenytárs is jó úton halad afelé, hogy a gyermekkori álmokat valóra váltsa.

