A megélhetésükért küzdő ausztrál gazdáknak elegük lett abból, hogy teljesen ki vannak szolgáltatva a Woolworths és a Coles árleszorító nagykereskedelmi politikájának. Az ausztrál élelmiszer-kiskereskedelem nagyjából kétharmadát a kezében tartó két cég árubeszerzői sokszor a termelői árat sem adják a friss zöldségért és a gyümölcsért, s ezzel a gazdák megélhetését sodorják veszélybe.

A Woolworthsnak csaknem negyven százalékos a részesedése az ausztrál élelmiszer-kereskedelemben. Fotó: Shutterstock

A helyzet ismerős, emlékezetes eset volt Magyarországon is, amikor a dinnyésektől a diszkontláncok potom áron akarták felvásárolni a gyümölcsöt, de ők inkább az áruházi parkolóban borították ki a dinnyét, tiltakozva a költségeiket sem tükröző felvásárlási árak és a dömpingáras miatt. A tejtermelőknél is volt ilyen emlékezetes demonstráció.

Fájdalomküszöbig szorítják le az árakat

A lényeg, hogy a két ausztrál cég hetente hirdet meg beszállítási volumeneket, és a fájdalomküszöbig nyomja le az árakat. A gazdák nincsenek alkupozícióban, aki egyszer nemet mond, az a következő héten már ne is próbálkozzon.

A gyümölcs- és zöldségtermesztőket képviselő National Farmers Federation Horticulture Council (NFFHC) szerint az ország termelőit és fogyasztóit egy nagyvállalati duopólium tartja fogva, amelynek a feldarabolásával és a több szereplő színre lépésével valós verseny alakulhatna ki a kiskereskedelemben, amely gyengítené a Woolworths és a Coles nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árakra gyakorolt elképesztő befolyását.

Az ügyben most szenátusi vizsgálóbizottság próbál képbe kerülni és megtenni a szükséges intézkedéseket.

Így például azt, hogy a törvényi felhatalmazást kapjon az ausztrál versenyhatóság arra, hogy a piaci erőfölényes helyzetek haszonélvezőit kibillentse kényelmes pozíciójukból, és akár feldarabolásuk elrendelésével teremtsen valós versenykörülményeket a kifogásolt területeken.

A gazdák e heti szenátusi meghallgatásán kiderült, hogy esetükben a kipellengérezett cégek nem ismerik az fogalmát, ugyanis termékeiket másfél évtizeddel ezelőtt alkalmazott áron vásárolják fel, emiatt többen már tönkre is mentek, másnak ugyanis nem vagy csak nehezen tudják eladni a portékájukat.

Ebben az országban minden termelő úgy érzi, hogy nincs más választása, mint elfogadni azt az árat, amit elé tesznek

– kesergett Jeremy Griffith, az NFFHC illetékese a plénumon, megemlítve, hogy a gigászok feldarabolásával már ötéves időtávon sokkal versenyképesebb helyzetben lehetne az általa képviselt ágazat. A Woolworths és a Coles praktikáit egyre többen kifogásolják, csak az idén hat különböző ügyben rendeltek el ellenük versenyhatósági vizsgálatot erőfölénnyel való visszaélést gyanítva – írja a Reuters.

Darabolják fel a nagyra nőtt láncokat!

Jeremy Griffith azt mondta, hogy ha a szövetségi kormány nem hisz nekik, és nem teszi lehetővé az ausztrál verseny- és fogyasztóvédelem számára, hogy kikényszerítse a láncok feldarabolását, akkor kérje be a történelmi áradatokat, hogy maga is meggyőződhessen, mennyire tisztességes gyakorlatot folytatnak a multiláncok.

Segítene az is, ha a most önkéntes élelmiszeripari magatartási kódex elfogadását és betartását kötelezővé tennék az ágazati szereplők számára.

A politika eddig megosztott volt a kérdésben, a többnyire a vidékieket képviselő konzervatívok eleve a gazdák pártját fogták, míg a tavalyelőtti kormányváltással a hatalomba visszakerült munkáspárt eddig elutasította az élelmiszeripari óriáscégek kötelező szétválasztására irányuló felhívásokat, ám mára belátta, hogy a konfliktushelyzetet valamilyen módon orvosolni kell.

A kínálatra és a minőségre nincs is panasz, csak az árral nem tudnak megbékülni az ausztrál gazdák. Fotó: Shutterstock

A Woolworths és a Coles képviselői szerint minden jó úgy, ahogy van, de nyilván az érezhető társadalmi nyomásra nekik is reagálniuk kell. Most nyilvánosan nem alkottak véleményt, de a bizottsághoz benyújtott beadványukban azt állították, hogy

az ausztrál élelmiszer-kereskedelemben nagy a verseny, és az általuk alkalmazott haszonkulcs az egyik legalacsonyabb a világon.

És különben is, a piacra érkeznek új szereplők is, mint például a német hátterű Aldi diszkontlánc, akikkel nekik is versenyezniük kell. Ők hárman egyébként a Metcashsel kiegészülve az ausztrál élelmiszer-kiskereskedelem 80 százalékát fedik le.

Feketeleves a centenáriumra?

A közel 40 százalékos részesedésével piacvezető Woolworths számára mindenesetre nem lenne szép ajándék, ha alapításának idei centenáriumán a feldarabolásáról döntenének a canberrai parlamentben. A kereskedelmi láncok vezetőit később hallgatja meg a szenátusi bizottság, amelynek május 7-ig kell jelentését és javaslatait letennie a parlament asztalára.