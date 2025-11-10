Deviza
EUR/HUF383.29 -0.38% USD/HUF331.56 -0.53% GBP/HUF436.49 -0.35% CHF/HUF411.35 -0.41% PLN/HUF90.51 -0.29% RON/HUF75.38 -0.54% CZK/HUF15.78 -0.26% EUR/HUF383.29 -0.38% USD/HUF331.56 -0.53% GBP/HUF436.49 -0.35% CHF/HUF411.35 -0.41% PLN/HUF90.51 -0.29% RON/HUF75.38 -0.54% CZK/HUF15.78 -0.26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,388.53 +1.01% MTELEKOM1,776 -0.23% MOL2,986 +2.21% OTP32,900 +1.31% RICHTER9,930 +0.81% OPUS530 -1.51% ANY7,000 0% AUTOWALLIS155 +0.97% WABERERS5,500 0% BUMIX10,395.46 -0.65% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,336.32 +1.42% BUX108,388.53 +1.01% MTELEKOM1,776 -0.23% MOL2,986 +2.21% OTP32,900 +1.31% RICHTER9,930 +0.81% OPUS530 -1.51% ANY7,000 0% AUTOWALLIS155 +0.97% WABERERS5,500 0% BUMIX10,395.46 -0.65% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,336.32 +1.42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Budapest Belgrade railway
vonatközlekedés
vasút
beruházás
Budapest-Belgrád vasútvonal

Nem a magyar fővárosban lesz a Belgrád-Budapest vége? Meglepő végállomás jött képbe, ennek sokan örülhetnek

Eleve nagyon sokan várják, hogy 2026 tavaszán végül átadják a teljes Belgrád–Budapest vasútvonalat, jelentősen meggyorsítva ezzel a közlekedést a két ország között, de az, hogy Szerbiából egészen Bécsig lehetne utazni átszállás nélkül, egy teljesen új dimenzió az országok közötti összeköttetésben.
Németh Tamás
2025.11.10., 07:22

A régóta várt vasútvonal Belgrád és Budapest között a legfrissebb bejelentések szerint 2026 tavaszán épülhet meg, azonban az N1 szerint Belgrádból naponta két vonat folytatja útját a magyar fővárosból egészen Bécsig. Az ellenkező irányban, Bécsből Belgrádba szintén napi két indulás lesz. A szerb portál szerint a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra honlapján korábban rövid időre megjelent a 2025/26-os menetrend tervezete, amelyből kiderül: Belgrád és Budapest között napi hat vonat közlekedik majd mindkét irányban – három a Srbija Voz új, kínai CRRC-gyártmányú gyorsvonataival, három pedig a MÁV járataként. A két Belgrádba, valamint a két Budapestre közlekedő magyar MÁV-vonat ugyanazt a számot viseli, mint a jelenleg Magyarország és Ausztria fővárosa között közlekedő vonatok.

Pillanatokon belül át kívánják adni a Budapest–Belgrád vasút szerbiai szakaszát, amelyet hamarosan a magyarországi is követhet
 Pillanatokon belül át kívánják adni a Budapest–Belgrád vasút szerbiai szakaszát, amelyet hamarosan a magyarországi is követhet / Fotó: Xinhua via AFP

Az N1 megkérdezte a MÁV-ot, a Srbijavozt és a Szerb Építési, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériumot a Belgrád és Bécs közötti közvetlen vasútvonal létrehozásáról, végül az osztrák vasúttársaságtól (ÖBB) kaptak válaszokat. „Partnerünkkel, a MÁV-val közösen tervezzük a jövőben a 144-es és a 148-as vonatok közlekedtetését Belgrád, Budapest és Bécs között. Az ellenkező irányban a 141-es és a 147-es vonatok közlekednek majd Bécs, Budapest és Belgrád között” – közölte az OBB az N1-es vonallal kapcsolatban. Az OBB emlékeztet, hogy ezek a vonatok jelenleg csak Bécs és Budapest között közlekednek, valamint hogy a Belgrádba vezető közvetlen vonal indulásának dátuma még nem meghatározott, de 2026-ban várható.

A Világgazdaság megkereste a MÁV-ot, hogy kommentálják a szerb sajtóban megjelenteket, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket. 

Budapest–Belgrád vasútvonal

A vasútvonal fejlesztése a magyar közlekedéspolitika egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása. A szerb szakaszt már korábban átadták, a Belgrád–Újvidék közötti részen ma már óránként kétszáz kilométeres sebességgel közlekednek a személyvonatok. A magyar oldalon a pálya Szabadka irányába egészen Kelebiáig újult meg, és a teljes szakaszon villamosított, kétvágányú, nagy sebességű vasút jön létre.

A beruházás célja, hogy a kínai árukat a görögországi Pireuszból a leggyorsabb útvonalon juttassa el Közép-Európába, elsősorban Magyarországon keresztül. A vonal a transzeurópai TEN-T hálózat része, ami azt jelenti, hogy uniós logisztikai szempontból is stratégiai folyosóvá válik.

Történelmi pillanat: átadták a Budapest–Belgrád vasútvonal teljes szakaszát Szerbiában, nem akárki utazott az első vonaton – fotók

Sikeresen tesztelték a Budapest–Belgrád vasútvonal szabadkai részét.

A becslések szerint a tehervonatok menetideje a jelenlegi 8-9 óráról kevesebb mint 3,5 órára csökkenhet Budapest és Belgrád között – ami jelentős előny lesz a Balkán és Közép-Európa közötti áruforgalomban.

A magyar szakasz kivitelezését a MÁV Zrt. irányítja, a munkálatok

  • több mint 150 kilométernyi új vasúti pályát,
  • 225 ezer köbméter betonalapot
  • és több mint 1300 felsővezeték-tartó oszlopot foglaltak magukba.

A fejlesztés pedig látszólag a végéhez közeledik: a próbamenetek után jöhet a műszaki átadás, majd a forgalomba helyezés.

Ha minden a tervek szerint halad, 2026 tavaszán már nemcsak Gigantok dübörögnek majd a síneken, hanem megindulhat a rendszeres személy- és teherszállítás is. 

A vasútvonal akkor teljes hosszában, Budapesttől Belgrádig, 350 kilométeren válik járhatóvá, lezárva az egy évtizedes tervezés és kivitelezés szakaszát.

A mostani próbák tehát nem pusztán technikai tesztek: a projekt befejezésének előszelét jelentik. A Gigantok dübörgése nemcsak a vasútbarátoknak szól, hanem egy új korszak előhangja a magyar és balkáni vasúti közlekedésben.

Startra kész Szerbiában a Budapest–Belgrád vasút – ezt tudni a magyar szakaszról

Szerbiában 500 kilométernyi vasúti pálya felújításán dolgoznak, a hálózatot 2030-ra Európa-kompatibilissé kívánják fejleszteni. Pillanatokon belül át kívánják adni a Budapest–Belgrád vasút szerbiai szakaszát, amelyet hamarosan a magyarországi is követhet. A szerbiai vasútfejlesztések részleteibe az ország építési, szállítási és infrastruktúra-minisztériumának államtitkára, Lálity Urbán Emese avatott be a Hungrail konferenciáján.

Országszerte

Országszerte
1029 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Egyesült Államok

Orbán Viktor együtt hot dogozott Orbán Ráhellel Washingtonban

5 perc
német gazdaság

Fortélyos félelem igazgatja az európai fogyasztót, és a magyart kevésbé, mint a németet

A szomszéd országokhoz képest is lezserebben nyitják nagyobbra a pénztárcát a magyarok.
8 perc
vasút

Nem a magyar fővárosban lesz a Belgrád-Budapest vége? Meglepő végállomás jött képbe, ennek sokan örülhetnek

Nagyon sokan várják, hogy 2026 tavaszán végül átadják a teljes Belgrád–Budapest vasútvonalat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu