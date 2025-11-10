Nem a magyar fővárosban lesz a Belgrád-Budapest vége? Meglepő végállomás jött képbe, ennek sokan örülhetnek

A régóta várt vasútvonal Belgrád és Budapest között a legfrissebb bejelentések szerint 2026 tavaszán épülhet meg, azonban az N1 szerint Belgrádból naponta két vonat folytatja útját a magyar fővárosból egészen Bécsig. Az ellenkező irányban, Bécsből Belgrádba szintén napi két indulás lesz. A szerb portál szerint a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra honlapján korábban rövid időre megjelent a 2025/26-os menetrend tervezete, amelyből kiderül: Belgrád és Budapest között napi hat vonat közlekedik majd mindkét irányban – három a Srbija Voz új, kínai CRRC-gyártmányú gyorsvonataival, három pedig a MÁV járataként. A két Belgrádba, valamint a két Budapestre közlekedő magyar MÁV-vonat ugyanazt a számot viseli, mint a jelenleg Magyarország és Ausztria fővárosa között közlekedő vonatok.

Pillanatokon belül át kívánják adni a Budapest–Belgrád vasút szerbiai szakaszát, amelyet hamarosan a magyarországi is követhet / Fotó: Xinhua via AFP

Az N1 megkérdezte a MÁV-ot, a Srbijavozt és a Szerb Építési, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériumot a Belgrád és Bécs közötti közvetlen vasútvonal létrehozásáról, végül az osztrák vasúttársaságtól (ÖBB) kaptak válaszokat. „Partnerünkkel, a MÁV-val közösen tervezzük a jövőben a 144-es és a 148-as vonatok közlekedtetését Belgrád, Budapest és Bécs között. Az ellenkező irányban a 141-es és a 147-es vonatok közlekednek majd Bécs, Budapest és Belgrád között” – közölte az OBB az N1-es vonallal kapcsolatban. Az OBB emlékeztet, hogy ezek a vonatok jelenleg csak Bécs és Budapest között közlekednek, valamint hogy a Belgrádba vezető közvetlen vonal indulásának dátuma még nem meghatározott, de 2026-ban várható.

A Világgazdaság megkereste a MÁV-ot, hogy kommentálják a szerb sajtóban megjelenteket, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Budapest–Belgrád vasútvonal

A vasútvonal fejlesztése a magyar közlekedéspolitika egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása. A szerb szakaszt már korábban átadták, a Belgrád–Újvidék közötti részen ma már óránként kétszáz kilométeres sebességgel közlekednek a személyvonatok. A magyar oldalon a pálya Szabadka irányába egészen Kelebiáig újult meg, és a teljes szakaszon villamosított, kétvágányú, nagy sebességű vasút jön létre.