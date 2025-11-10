Deviza
Nagy a gond a szomszédban, már Orbánék washingtoni útját emlegetik, hogy elkerüljék a legrosszabbat

Washington döntése, miszerint feketelistára teszi a Lukoilt és a Rosznyeftyet, zuhanórepülésbe sodort egyes EU-tagállamokat. Az amerikai szankciók akkor lépnek életbe, amikor Trump egyre frusztráltabb az ukrajnai tűzszünet elakadása miatt.
VG
2025.11.10., 07:02
Fotó: Shutterstock

Románia és Bulgária versenyfutást folytat az idővel, hogy megakadályozza kritikus fontosságú olajfinomítói leállását, mielőtt az amerikai szankciók életbe lépnének az orosz tulajdonosokkal szemben a hónap végén – írja a Politico.

oil refinely, olajfinomító, olaj
Az amerikai szankciók akkor lépnek életbe, amikor Donald Trump elnök egyre frusztráltabb az ukrajnai tűzszünet elakadása miatt / Fotó: Shutterstock

Washington döntése, miszerint feketelistára teszi a Lukoilt és a Rosznyeftyet, zuhanórepülésbe sodorta azokat az EU-tagállamokat, ahol Oroszország két legnagyobb olajtársasága jelen van, 

mivel ezek az országok igyekeznek megakadályozni az üzemanyag-ellátás leállítását a szankciók november 21-i hatálybalépése előtt.

A finomítók tulajdonosváltására irányuló erőfeszítések kétségessé váltak, mivel a svájci Gunvor kereskedőház csütörtökön visszavonta a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlásáról szóló ajánlatát, miután az amerikai pénzügyminisztérium hevesen bírálta az eladási ajánlatot.

Németország hat hónapos mentességet kapott a Rosznyefty tulajdonában lévő schwedti finomítójára, amely 2022 óta kormányzati ellenőrzés alatt áll. 

Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban közölte, hogy 

teljes szankciómentességet kap az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében is.

Bulgária, ahol az orosz tulajdonban lévő finomító az ország üzemanyag-szükségletének akár 80 százalékát is fedezi, az év végére ellátás nélkül maradna – mondta Martin Vlagyimirov, a Demokrácia Tanulmányozásáért Központ agytröszt vezető elemzője. 

Bulgária ideiglenesen megtiltotta a kőolajtermékek – elsősorban a dízel és a repülőgép-üzemanyag – exportját az Európai Unió tagállamai felé. A parlamenti többség szerint a döntés célja az ország energiabiztonságának garantálása és a hazai üzemanyagpiac stabilitásának megőrzése, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Lukoil ellen.

„A romániai létesítmény eközben az ország üzemanyag-szükségletének mintegy 20 százalékát biztosítja” – mondta Ana Otilia Nutu, az Expert Forum agytröszt energiaelemzője. 

Hozzátette, hogy a leállás ezért néhány hónapig enyhe áremelkedést eredményezne, mivel az ország versenyt fut a helyettesítő import megtalálásáért.

A Politico szerint az amerikai szankciók akkor lépnek életbe, amikor Donald Trump elnök egyre frusztráltabb az ukrajnai tűzszünet elakadása miatt. 

„Ennek ellenére a leállás negatívan befolyásolhatja a szomszédos Moldovába irányuló exportot – tette hozzá. – És ha Moldovát nagyon súlyosan érinti a helyzet, akkor az egy újabb (…) hatalmas PR-lehetőség lesz Oroszország számára” – mondta Nutu. 

A moldovai kormány pénteken saját javaslatot terjesztett elő a Lukoil országos eszközeinek, köztük egy repülőgépüzemanyag-raktárnak a megvásárlására, és közölte, hogy Washingtontól a szankciók elhalasztását is kérte.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy üzemanyaghiányt is előidézhetnek az Oroszország elleni amerikai szankciók.


 

