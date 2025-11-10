Deviza
háború
támogatás
Zelenszkij

Zelenszkij a sötétben vallotta be: jogos, ha egy EU-s vezető kimaradna a háborúból, ha túltolja, mindenkit elveszít

Óvatosan kell kezelni az európai országok jelenlétét az ukrajnai háborúban – mondta Zelenszkij ukrán elnök a The Guardiannek adott interjújában.
Andor Attila
2025.11.10., 07:17

Zelenszkij szerint ugyan továbbra is folynak a harcok Ukrajnában, de az európai országok továbbra sem akarnak háborúzni. „Alapvetően a társadalmuktól félnek, az európai lakosság pedig nem akar részt venni a háborúban."

háború
Zelenszkij: az európai lakosság nem akar háborút / Fotó: Anadolu via AFP

Végső soron természetesen az európai vezetők döntése, hogy bevetik-e csapataikat. Így tehát, ha Ukrajna ezt túlságosan erőszakosan erőlteti, végül elveszítheti partnerei „katonai és pénzügyi támogatását”.

Mivel Trump kizárta az amerikai katonai beavatkozást, a francia és az Egyesült Királyság kormánya ígéretet tett arra, hogy csapatokat küld egy esetleges békemegállapodás részeként. Arra a kérdésre, hogy szeretné-e, ha a brit katonák hamarabb érkeznének – például hogy védelmi állást foglaljanak el az Ukrajna és Fehéroroszország közötti határon –, Zelenszkij azt mondta:

 Természetesen. Sok mindent kértünk, beleértve a fegyvereket, valamint az EU- és NATO-tagságot.

Arra a kérdésre, hogy az EU és az Egyesült Királyság elegendő mértékben segíti-e Ukrajnát, a tél beállta előtt azt mondta,  „Soha nem elég. Csak akkor, amikor véget ér a háború. És elég, amikor Putyin megérti, hogy abba kell hagynia.” Elmondta, hogy meleg kapcsolatokat ápol Keir Starmerrel, és „folyamatos kapcsolatban” van Londonnal. „Nem a miniszterelnökről, sokkal inkább a társadalomról van szó” – mondta az elégtelen segély kérdésében.

Nem állnak jól

Az orosz csapatok az elmúlt napokban egy hosszú és véres hadjárat után elfoglalták Pokrovszk városának nagy részét. Zelenszkij azt mondta, hogy Moszkva hatalmas erőket – „170 ezer embert” – vetett be a hadműveletbe, az ostrom pedig a leghevesebb és legbrutálisabb volt Donyeck megyében, Putyin fő célpontjában. „Sok az áldozat” – mondta.

Zelenszkij szerint októberben 25 ezer orosz katona halt meg vagy sebesült meg, ami rekord. Minden veszteség ellenére nem zárta ki, hogy Oroszország egy második frontot nyit egy másik európai ország ellen, mielőtt véget ér az ukrajnai háború: „Úgy hiszem. Meg tudja tenni. El kell felejtenünk az általános európai szkepticizmust, miszerint Putyin először Ukrajnát akarja megszállni, majd esetleg máshová megy. Mindkettőt megteheti egyszerre.”

Az ukrán elnök az európai rosszindulatú tevékenységek fokozódását – beleértve a csali drónok Lengyelország feletti bevetését, valamint a drónok későbbi megjelenését Koppenhága, München és Brüsszel repülőterei felett – azzal hozta összefüggésbe, hogy Oroszország a 2022-es teljes körű inváziót követő első hónapok óta nem tudott jelentős előrelépést elérni a frontvonalon. „Putyin zsákutcában van a valódi sikerek tekintetében. Ez inkább patthelyzet számára. Ezért ezek a kudarcok arra késztethetik, hogy más területeket keressen. Nagyon nehéz nekünk, de otthon vagyunk, és megvédjük magunkat” – mondta.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12318 cikk

 

