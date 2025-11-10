Már a Szenátus is érzi, tenni kell valamit: megtették az első lépést a kormányzati leállás felszámolására

A felsőház 60-40 arányban megszavazta, hogy napirendre vegye a Képviselőház által korábban elfogadott átmeneti költségvetési törvényjavaslatot, amely a kormányzati működést 2026. január 30-ig finanszírozná, és három teljes pénzügyi évre szóló kiadási intézkedést is tartalmazna. A törvény végleges elfogadásához a Szenátusnak és a Képviselőháznak is további szavazásokra lesz szüksége.

A Szenátus is érzi, véget kell vetni a kormányzati leállásnak / Fotó: NurPhoto via AFP

A vasárnapi szavazással sikerült átlépni az első jelentős parlamenti akadályt az amerikai történelem leghosszabb kormányzati leállásának lezárása felé vezető úton.

A politikai válság azonban – amely október eleje óta bénítja a szövetségi kormány működését – korántsem ért véget, mivel a javaslat csupán ideiglenes költségvetést biztosítana.

A kormányzati leállás mindennapi hatásai egyre súlyosabbak: több százezer szövetségi alkalmazott továbbra sem kap fizetést, élelmiszersegélyek és repülőtéri szolgáltatások maradnak el, sőt, az elmúlt napokban több ezer járattörlés történt a légi forgalomban.

Donald Trump elnök a Fehér Házban újságíróknak azt mondta:

Úgy tűnik, nagyon közel vagyunk a leállás végéhez.

A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett, a CBS Face the Nation című műsorában arra figyelmeztetett, hogy ha a kormányzati leállás sokkal tovább tart, az negatívan befolyásolhatja az év utolsó negyedének gazdasági növekedését, különösen a hálaadási időszakban várható légi forgalom kiesése miatt.