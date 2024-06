Összehangolt csalássorozat történt vagy brutálisat hibázott az Apple? Hamarosan megszólal a jegybank

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy az Apple Pay tömegesen vont le összegeket az ügyfelei számláiról. Lapunk munkatársától két ízben is, először 399, majd 9490 forintot. Mint kiderült, mások is hasonlóképpen jártak.

Az OTP szerint az Apple-nél történt probléma, és már több száz felháborodott ügyfél kereste meg őket, illetve az Erste Bank, az MBH, a Raiffeisen Bank, a CIB Bank, az UniCredit Bank és a Revolut ügyfeleinél is történtek hasonló visszaélések.

Óriási pénzeket tüntettek el az Appel Payen keresztül / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Az Apple szerint semmilyen visszaélés nem történt

Az érintett magyar kártyabirtokosok gyors jelzéseinek köszönhetően a téves tranzakciókról a bankszektor értesült, és közvetítő szereplőként azonnali intézkedéseket tett a helyzet kezelésére.

A bankszektor felvette a kapcsolatot a szolgáltatóval.

– közölte a Magyar Bankszövetség. Hozzátették, hogy az eddigi információk alapján az érintett tranzakciók kizárólag korábbi vagy jelenleg meglévő előfizetésekhez vagy vásárlásokhoz kapcsolódnak, téves technikai ismétlődéssel. „Fizikai terminálokon történő vásárlások vagy készpénzfelvételes tranzakciók nem érintettek” – jelezte a bankszüvetség.

Az Apple tájékoztatása szerint semmilyen visszaélésre utaló jel nincs, az ügyféladatokkal kapcsolatosan nem történt visszaélés, adatok nem kerültek veszélybe. Az Apple fogadja a kapcsolódó ügyfélmegkereséseket.

Visszajelzésük alapján a technikai probléma miatt tévesen terhelésre került összegek visszatérítése az Apple által folyamatban van

– közölte az Apple.

Megszólaltak a bankok

Az MBH Bank közlése szerint „Külső technikai hiba miatt az Apple alkalmazásboltja június 26-án délután egyes felhasználók bankkártyáit tévesen megterhelte, ez érintette az MBH Bank egyes ügyfeleit is. Kollégáink azonnal jelezték a problémát az Apple felé és megtették a szükséges lépéseket. A téves tranzakciók jóváírásáról később tájékoztatjuk ügyfeleinket. Ezúton is köszönjük ügyfeleink türelmét.”

Az OTP úgy fogalmazott, hogy „információink szerint több bankkártya-kibocsátó kártyáival több banknál tömeges, indokolatlan terhelések történtek. Szakembereink a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtették.”

A Raiffeisen azt írta, hogy „Értesítjük Ügyfeleinket, hogy a külső partnernél bekövetkezett technikai probléma miatt egyes Ügyfeleink bankkártyáit az Apple alkalmazásboltja tévesen megterhelhette. Kollégáink felvették a kapcsolatot az Apple illetékeseivel, a probléma megoldása folyamatban van.”

A Gránit Bank közölte az ügyfeleivel, hogy „biztonsági okokból, AppStore-os visszaélés lehetősége miatt állítsák át nulla forintra a kártyák online limitjét. Valós fizetéshez ezt ismét lehet módosítani”.

Mennyire veszélyes az Apple Pay?

Egyelőre nem tisztázódott, hogy milyen technikai kiskapu által tudtak számos ügyfélnek a számlájáról kisebb-nagyobb összegeket levonni az Apple Payen keresztül, azonban az elektronikus fizetés ilyen formáját a szakemberek biztonságosnak nevezik.