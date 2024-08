A BMW-gyár a globális vérkeringésbe katapultálja Debrecent

A BMW érkezésének már a hírére tektonikus mozgások indultak Debrecen üzleti életében. Elsőként az ingatlanpiac lőtt ki, majd szállodaépítési hullám indult, végül pedig ha csak alvállalkozóként is, de a helyi építőipari szereplők tekintélyes hányada is be tudott kapcsolódni a gyár kivitelezésébe. Ez több tízmilliárd forintos bevételt generált – elsősorban az ágazat nagyobb helyi szereplőinek –, de számos egészen kicsi vállalkozás is része tudott lenni alvállalkozói láncnak. Más oldalról közelítve: az elmúlt 10 évben Debrecenbe érkezett 12,5 milliárd eurót meghaladó működőtőke is erősen összefügg azzal, hogy a BMW új gyára helyszínéül ezt a várost választotta.

A polgármester úgy látja, hogy mindenki óriási várakozásokkal van az iránt az új jármű iránt, ami Debrecenben látja meg a világon először a napvilágot.

A Neue Klasse a BMW-nek is az autógyártás egy új korszakát jelenti, ezért nyilvánvalóan az érdeklődés óriási.

„A magam részéről magával a folyamattal kifejezetten elégedett vagyok, annál is inkább mert van lehetőségem a versenytárgyalásoktól a BMW helyszínválasztásáig végigkísérni ezt a folyamatot. Nagyon boldog vagyok, hogy Európa egyik leginnovatívabb nagyvállalata, amely globális szinten is jelen van Debrecenben, új korszakot nyit az autógyártásban. Most már ennek kézzelfogható jelei is vannak. Nagyszerű érzés volt látni, hogy a festőüzem már üzemkész állapotban van, és láthattuk azokat az első karosszériaelemeket is, amiket már Debrecenben fényeztek és innen visznek vissza Németországba. De nyilvánvalóan mindenkit az izgat legjobban, hogy fog kinézni a Neue Klasse. Ennek felfedésére azonban, 2025-ig várnunk kell” – fejtette ki a városvezető.

Papp László szerint a BMW helyszínválasztásánál fontos szempont volt, hogy már 2018-ban, vagyis a tárgyalások megindulásakor több mint egymilliárd értékben szállítottak be gépipari kis-, és középvállalkozások alkatrészeket és berendezéseket a cégnek. A gyár termelésbe állásával véleménye szerint a magyar beszállítói pozíciók csak tovább erősödnek, és a gépipar mellett egészen más szegmensek is képbe kerülhetnek. Ilyen lehet a termelést közvetlenül kiszolgáló tevékenység mellett számos egyéb szolgáltatás, például – amint azt a Balmaz Sütödék esete bizonyítja – akár az élelmezés is.