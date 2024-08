Összeállt a BYD-Huawei tandem – luxusban utaznak

A Huawei piacvezető szerepre tör

Az biztos, hogy a valamennyi járműkategóriában jelen lévő BYD a magas haszonkulccsal értékesíthető luxus kategória felé tolná el az eladásokat, itt ugyanis a Kínai Személygépkocsi-gyártói Szövetség (CPCA) adatai szerint lemaradásban van, és a saját gyártásán belül is csak 5 százalékot képvisel ez a kategória.

A Luxeed S7-es, az első Huawei-támogatású elektromos luxusautó / Fotó: NurPhoto via AFP

Maga a Huawei anyacégéről leválasztott és önálló életre kelt autóipari részlege, a Newcool is befektetési célponttá vált a kínai autógyártók körében: múlt kedden az Avatr Technology, a hétvégén pedig a Seres csoport vásárolta be magát 10-10 százalék erejéig a jelenleg 16,15 milliárd dollárra értékelt vállalatban. A Huawei célja, hogy az autóipari okosmegoldások terén piacvezető beszállítóvá váljon Kínában – és ha lehet, más régiókban is.