Itt a Lego titka: így tud versenyben maradni a Hasbróval és a Mattellel

Bátran kijelenthető, hogy a Lego napjaink legsikeresebb játékgyártója. A siker egyik kulcsa, hogy lépést tart a digitális világ tartalmaival, mivel felhasználói egyre inkább az online térben vannak jelen. A dán cég együttműködve az Epic Gamesszel sikeresen megvetette a lábát a Fortnite-ban – ez lett a Lego Fortnite, amely kimagasló népszerűségnek örvend. Ezzel a hozzáállással veszi fel a versenyt a Mattellel és a Hasbróval.

Itt Lego titka: így tud versenyben maradni a Hasbróval és a Mattellel / Fotó: Shutterstock

Mindkét amerikai cég jelentős sikereket ért el a fizikai játékokon túli területeken: a Hasbro Monopoly nevű mobiljátékának alkalmazása minden idők egyik legsikeresebb mobiljátéka lett, míg a Mattel Barbie filmje 2023 egyik legnagyobb kasszasikere volt. Niels B. Christiansen, a Lego vezérigazgatója egy interjúban elmondta, hogy

a Lego továbbra is jelen lesz a digitális világban, több partnerséget és licencmegállapodást kíván kötni.

A Lego már az 1990-es évek óta részt vesz a videójátékok fejlesztésében, azonban vegyes eredményekkel. Míg a 2010-ben indított Lego Universe online játék kudarcot vallott, addig a licencelt játékok, például

a Batman,

a Star Wars

és a Harry Potter

világára épülő játékok sikeresek voltak – írja a Bloomberg.

Hatalmas nyereséget tudhat magának a Lego

Sem a Hasbro, sem a Mattel nem tudott növekedést felmutatni, a színes építőkockáiról híres Lego viszont szerdán bejelentette, hogy az év első hat hónapjában

az üzemi nyeresége 26 százalékkal nőtt,

elérve a rekord 8,1 milliárd dán koronát (427,2 ezermilliárd forint). Az összesített fogyasztói eladások 14 százalékkal emelkedtek egy olyan időszakban, amikor a piac többi része stagnál. A Lego Fortnite, amelyet tavaly decemberben mutattak be, a Minecraft versenytársaként került a piacra – ennek kapcsán azt is bejelentették, hogy októberben a játékhoz kapcsolódó Lego Fortnite miniatűr figurák is kaphatók lesznek.

A siker másik kulcsa

A Lego hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben: Niels B. Christiansen vezérigazgató (aki 2017 óta vezeti a céget) elmondta, hogy 2023-ban a Lego bevétele akkor is képes volt 8 milliárd dollárra bővülni, amikor a játékipar teljes egészében stagnált. Az évek alatt lehagyták a japán videójáték-konglomerátumot, a Bandai Namcót, valamint az amerikai játék- és szórakoztatóipari nagyvállalatokat.

A terjeszkedésnek viszont ára van, ami nem más, mint a környezetvédelem – jelenleg ez a Lego legégetőbb kérdése,

hogy hogyan teheti zöldebbé a gyártást a termelékenység csökkenése nélkül. Christiansen szerint a Lego új anyagokba fektetett be, és reméli, hogy sok termékét olajmentes alternatívákkal helyettesíti. A vezérigazgató szerint 2032-re elérik a kitűzött környezetvédelmi célokat.