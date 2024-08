Itt a válasz, hogy miért a Lego napjaink legsikeresebb játékgyártója

Christiansen szerint ahogy az életben is, úgy a munkában is fontos szerepet játszik a kreativitás és a játékosság. Elmondta, hogy az ő világukban nem lehet pusztán üzleti szempontból döntéseket hozni, ugyanolyan hangsúlyt kell fektetni az új ötletekre is, és nem lehet a céget kreatív emberek nélkül működtetni. Záró gondolatként csak annyit mondott: „ha nem vagy kreatív, elfelejtheted a termelékenységet” – ezzel pedig jól összefoglalta a Lego történelmét.