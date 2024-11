Óriási leárazás az egyik legnagyobb magyar boltnál: az akció elindult, de csak néhány hétig tart

A műtárgy-kereskedelemben megszokott tavaszi és őszi aukciót igyekszik meghonosítani az Auchan a kiskereskedelemben. Az őszit november 9-én tartják a hipermarketjeikben, ahol 950 termékre lehet majd licitálni. A kikiáltási ár a bolti ár negyedéről indul – közölte az Auchan.

Fotó: NurPhoto / AFP

Tavasszal közel 900 termék kelt el az Auchan-aukción, főleg háztartási kis- és nagygépek, valamint elektronikai és műszaki cikkek.

Az Auchanban az év végi csúcsidőszak november 7-én indul, és a 20-40 százalékos Black Friday kedvezmények 27-ig tartanak.

Az őszi Auchan-aukción közel ezer terméket hirdetnek meg az eseményre regisztráló bizalomkártyás törzsvásárlóknak.

Az aukcióra bocsátott termékek zöme a Black Fridayhoz hasonlóan műszaki és háztartási cikk lesz, a kisebbtől az egészen nagy értékűekig. A licit a bolti árnak mindössze 25 százalékról indul. A kihelyezett termékeket egyesével fogják licitre bocsátani a legalacsonyabb árú terméktől a legmagasabb felé haladva, a regisztrációs pultnál kapott licitlapok felemelésével lehet ringbe szállni értük.

Egyszerre csak egy licitlépcsővel emelhető a tét. Az aukción megvett terméket azonnal ki kell fizetni, és a nyertes meg is kapja, így rögtön elintézheti a garanciajegy érvényesítését, és ha szükséges, a házhoz szállítást is. Ezt követően visszatérhet, és más termékekre is licitálhat, viszont ha a leütött árucikket nem fizeti ki azonnal, a terméket újból árverésre bocsáták. Az aukcióra a Black Friday első napján, november 7-én lehet regisztrálni, a feltétel, hogy Bizalomkártyával kell hozzá rendelkezni.